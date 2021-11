ടോസിൽ‌ തോറ്റു, കളിയും തോറ്റു; കോലിക്കു ടോസ് നഷ്ടം തുടർച്ചയായ 5–ാം ട്വന്റി20യിൽ!

ദുബായ് ∙ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ നിർണായക മത്സരത്തിൽ കളത്തിലിറങ്ങും മുൻപേ ഇന്ത്യ ‘തോറ്റു.’ ആരാധകരുടെ പ്രാർഥനകൾ വിഫലമാക്കി ടോസ് ഒരിക്കൽകൂടി ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലിയെ ചതിച്ചു. ടോസ് നേടിയ ന്യൂസീലൻഡ് നായകൻ‌ കെയ്ൻ വില്യംസൻ ബോളിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക കൂടി ചെയ്തതോടെ ടൂർണമെന്റിലെ ഇതുവരെയുള്ള മത്സര റെക്കോർഡുകളെ പേടിച്ചാണ് ഇന്ത്യ ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെയും കോലിക്ക് ടോസ് നഷ്ടമായത് മത്സരഫലത്തിൽ നിർണായകമായിരുന്നു.

ഏറെക്കുറെ ‘ചെയ്സിങ്’ ടീമുകളുടെ ലോകകപ്പായി മാറിയ ഇത്തവണത്തെ ടൂർണമെന്റിൽ, സൂപ്പർ 12 റൗണ്ടിൽ‌ മുൻപു നടന്ന 15 മത്സരങ്ങളിൽ 12ലും രണ്ടാമതു ബാറ്റ് ചെയ്ത ടീമുകൾക്കായിരുന്നു ജയം. ദുബായിൽ നടന്ന മുഴുവൻ മത്സരങ്ങളിലും ചെയ്സിങ് ടീമാണു ജയിച്ചു കയറിയത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ടോസ് നഷ്ടം ഇന്ത്യയ്ക്കു വലിയ പ്രഹരമായി മാറി.

നിർണായക മത്സരത്തിലും ടോസിൽ പരാജയപ്പെട്ടതോടെ വിരാട് കോലിയുടെ നിർഭാഗ്യവും ചർച്ചയായി. തുടർച്ചയായ 5–ാം ട്വന്റി20 മത്സരത്തിലാണു കോലിക്കു ടോസ് നഷ്ടമാകുന്നത്. ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെയുള്ള കഴിഞ്ഞ 21 രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങളിൽ 17ലും കോലി ടോസിൽ പരാജയപ്പെട്ടു.

ദുബായിൽ ഈ വർഷം നടന്ന 19 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിൽ 15 എണ്ണവും ജയിച്ചത് രണ്ടാമതു ബാറ്റ് ചെയ്ത ടീമാണ്. ഇതിൽ ടോസിനും കാര്യമായ പങ്കുണ്ട്. ടോസ് കിട്ടുന്നവർ ആദ്യം ഫീൽഡ് ചെയ്യും. വേഗം കുറഞ്ഞ പിച്ചിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടീമിനു സ്കോറിങ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. 2–ാം ഇന്നിങ്സ് വരുമ്പോഴേക്കും മഞ്ഞുവീഴ്ചയുണ്ടാകുന്നതിനാൽ ബാറ്റിങ് താരതമ്യേന എളുപ്പമാകും. ചെയ്സിങ് ടീമിന് വിജയം ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പിക്കാം. ഇന്ത്യയുടെ കാര്യത്തിലും സംഭവിച്ചത് അതുതന്നെ.

