ഉള്ളതു പറഞ്ഞാൽ സെമിസാധ്യത കണക്കിൽ മാത്രം; കോലിയും സംഘവും പുറത്തേക്ക്!

ദുബായ് ∙ സൂപ്പർ 12 റൗണ്ടിൽ പാക്കിസ്ഥാനു പിന്നാലെ ന്യൂസീലൻഡിനോടും കനത്ത തോൽവി വഴങ്ങിയതോടെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ പുറത്താകലിന്റെ വക്കിൽ. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ 10 വിക്കറ്റിനും രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ എട്ടു വിക്കറ്റിനും തോറ്റതോടെ സെമി സാധ്യതകൾ തീ‍ർത്തും മങ്ങി. ഭാഗ്യത്തിന്റെ നൂൽപാലങ്ങൾ കടന്ന് ഇനി സെമിഫൈനലിലേക്കെത്തണമെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റു ടീമുകൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ അദ്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കണം. ഇത്തവണ കിരീടം നേടാൻ ഏറ്റവുമധികം സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ടീമാണ് ആദ്യ രണ്ടു മത്സരങ്ങളിലെ കനത്ത തോൽവിയോടെ പുറത്താകലിന്റെ വക്കിലെത്തി നിൽക്കുന്നത്!

ഇന്ത്യയെയും ന്യൂസീലൻഡിനെയും സംബന്ധിച്ച് ശരിക്കും ‘ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ’ പോരാട്ടമായിരുന്നു ഇന്നലെ നടന്നത്. ജയിക്കുന്നവർക്ക് മുന്നേറാൻ സാധ്യതയേറെ. തോൽക്കുന്നവർക്ക് പുറത്താകാൻ സാധ്യത അതിലേറെ. നിർണായക മത്സരത്തിൽ ബാറ്റിങ്ങിലും ബോളിങ്ങിലും സമ്പൂർണമായി നിരാശപ്പെടുത്തിയാണ് ഇന്ത്യ തോൽവി വഴങ്ങിയത്. തോൽവിയേക്കാൾ ഇത്തവണയും ആരാധകരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് തോറ്റ രീതിതന്നെ. പോരാട്ടത്തിന്റെ കണിക പോലും ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തിൽ കണ്ടില്ല. വിക്കറ്റുകൾ അനാവശ്യമായി വലിച്ചെറിഞ്ഞും ആർക്കോ വേണ്ടി ബോൾ ചെയ്തും അവർ മത്സരം തീർത്തുവെന്നു വേണം പറയാൻ.

ഇനി സെമിയിലേക്ക് മുന്നേറാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധ്യത ശേഷിക്കുന്നുണ്ടോ? സാങ്കേതികമായി ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രായോഗികമായി ഇല്ലെന്നുതന്നെ പറയേണ്ടിവരും. ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നു രണ്ടു ടീമുകൾക്കാണു സെമിയിലേക്കു യോഗ്യത. മൂന്നു മത്സരങ്ങൾ‌ വിജയിച്ച് 6 പോയിന്റു നേടിയ പാക്കിസ്ഥാൻ ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടിൽ സെമിഫൈനൽ ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മൂന്നു മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നു രണ്ടു വിജയമുള്ള അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ (4 പോയിന്റ്), രണ്ടു മത്സരങ്ങളിൽ ഒരു ജയമുള്ള ന്യൂസീലൻഡ് (2) എന്നിവർ തമ്മിലാണു ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടിൽനിന്നു സെമിയിലെത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ ടീമാകാനുള്ള മത്സരം.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, സ്കോട്‍ലൻഡ്, നമീബിയ എന്നീ ടീമുകൾക്കെതിരെയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കു മത്സരങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളത്. ഈ മൂന്നു മത്സരങ്ങളും വൻ മാ‍ർജിനിൽ ജയിച്ചാൽ മാത്രം ഇന്ത്യ സെമിയിലെത്തില്ല. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ന്യൂസീലൻഡിനോടു തോൽക്കുക, ന്യൂസീലൻഡിനെ സ്കോട്‍ലൻഡും നമീബിയയും തോൽപിക്കുക, പാക്കിസ്ഥാൻ നമീബിയയോടു വിജയിക്കുക എന്നിവ കൂടി നടന്നാൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യയ്ക്കു കണക്കിലെങ്കിലും സാധ്യതയുള്ളൂ.

English Summary: How India can still hope to reach knockout stage?