ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ കോലി അനുകൂലികളും വിരോധികളുമുണ്ട്: ‘പ്രശ്നം കണ്ടെത്തി’ അക്തർ

കറാച്ചി∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ കടുത്ത വിഭാഗീയത നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന പരാമർശവുമായി പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ശുഐബ് അക്തർ. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ മോശം പ്രകടനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അക്തറിന്റെ വാക്കുകൾ. ഇന്ത്യൻ ടീം രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അക്തർ, ഒരു കൂട്ടർ വിരാട് കോലിയെ അനുകൂലിക്കുന്നവരും മറു വിഭാഗം കോലിയെ എതിർക്കുന്നവരുമാണെന്ന് വിശദീകരിച്ചു.

ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാനോടു 10 വിക്കറ്റിനു തോറ്റ ഇന്ത്യ, രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ന്യൂസീലൻഡിനോട് എട്ടു വിക്കറ്റ് തോൽവി കൂടി വഴങ്ങിയതോടെ സെമി കാണാതെ പുറത്താകുമെന്ന നിലയിലാണ്. ലോകകപ്പിൽ കിരീട പ്രതീക്ഷയുമായെത്തിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ പ്രകടനം മോശമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ടീമിൽ വിഭാഗീയതയുണ്ടെന്ന അക്തറിന്റെ പരാമർശം.

‘ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ രണ്ടു ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ടോയെന്ന് ഞാൻ ബലമായി സംശയിക്കുന്നു. ഒരുകൂട്ടർ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നവരാണ്. മറുവിഭാഗം കോലിയെ എതിർക്കുന്നവരും. ഈ വിഭാഗീയത വളരെ വ്യക്തമാണ്. ടീം ഒറ്റക്കെട്ടല്ലെന്ന് ആർക്കും ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാകും’ – തന്റെ യുട്യൂബ് ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിഡിയോയിൽ അക്തർ പറഞ്ഞു.

‘എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒരുപക്ഷേ, ഇത് ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ തന്റെ അവസാന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പാണെന്ന വിരാട് കോലിയുടെ പ്രഖ്യാപനം നിമിത്തമാകാം. അല്ലെങ്കിൽ വിരാട് കോലി കൈക്കൊള്ളുന്ന തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങളുടെ പേരിലാകാം. ആ വിമർശനം ഒരു പരിധി വരെ സത്യവുമാണ്. പക്ഷേ, അദ്ദേഹം മഹാനായ ക്രിക്കറ്റ് താരം തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിച്ചേ തീരൂ’ – അക്തർ പറഞ്ഞു.

ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ ശരീരഭാഷയേയും അക്തർ വിമർശിച്ചു. ടോസ് നഷ്ടമായതോടെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ തളർന്നെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ വിമർശിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല. കാരണം, ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ അവർക്കായില്ല. മാത്രമല്ല, കളത്തിലെ മനോഭാവവും ശരിയായില്ല. ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെ ടോസ് നഷ്ടമായശേഷം എല്ലാവരും ആകെ നിരാശരായിരുന്നു’ – അക്തർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവർക്ക് യാതൊരു പിടിയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യൻ ടീം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ആ സമയത്ത് അവർക്ക് ടോസ് മാത്രമാണ് നഷ്ടമായത്. മത്സരം നഷ്ടമായിരുന്നില്ല. ആ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ കളത്തിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്നേയുള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു തന്ത്രവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല’ – അക്തർ പറഞ്ഞു.

