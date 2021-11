നരെയ്നെ തഴഞ്ഞു, കളിമറന്ന് ‘വയസ്സൻ പട’; ‘വിൻ’ഡീസാകാതെ പൊള്ളാർഡും സംഘവും!

ഒരു ക്രിക്കറ്റ് താരത്തിന് സീറോയിൽനിനിന്ന് ഹീറോ പരിവേഷത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ എത്ര സമയം വേണം? ‘5 പന്തുകൾ’ എന്നാകും രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് താരമായ രാഹുൽ തെവാത്തിയയുടെ മറുപടി. 2020 ഐപിഎല്ലിൽ രാജസ്ഥാൻ– പഞ്ചാബ് മത്സരത്തിനിടെ, ശാപവാക്കുകൾ ചൊരിഞ്ഞ അതേ ആരാധകരുടെ പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റാൻ രാഹുൽ തെവാത്തിയയ്ക്കു വേണ്ടി വന്നത് അഞ്ച് പന്തുകൾ, 5 സിക്സറുകൾ. തെവാത്തിയയുടെ ബാറ്റിങ് മികവിൽ പഞ്ചാബ് ഉയർത്തിയ 223 റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം എത്തിപ്പിടിച്ചതിനു പിന്നാലെ രാജസ്ഥാൻ ക്യാംപ് ആർത്തിരമ്പി. അറബിക്കഥ പോലെ അവിശ്വസനീയമായിരുന്നു, ആരാധകർക്ക് ഷാർജയിലെ ആ വിജയം.

ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റ് അങ്ങനെയാണ്.. ഒരൊറ്റ ഇന്നിങ്സ് കൊണ്ട് ഏതൊരു ശരാശരിക്കാരനും സ്റ്റാറാകാം. അതുപോലെതന്നെ, സ്ഥിരത നിലനിർത്താനായില്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു വമ്പൻ ടീമും ഇവിടെ ശരാശരിക്കാർ മാത്രമാകും. നിലവിലെ ‍ട്വന്റി20 ചാംപ്യൻമാരായ വിൻഡീസിന്റെ അവസ്ഥയും ഇതുതന്നെ. തെവാത്തിയയുടെ ഉയർച്ചയ്ക്കു സാക്ഷിയായ അതേ അറേബ്യൻ മണ്ണു തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വിൻഡീസിന്റെ പതനത്തിനും വേദി എന്നതു മറ്റൊരു യാദൃശ്ചികത. അറബിക്കഥകളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കും വിധം വിൻഡീസ് മികവിലേക്കു മടങ്ങിയെത്തുമെന്നു കരുതാൻ തൽക്കാലം വയ്യ, കാരണങ്ങൾ പലതാണ്.

∙ 2016ൽ ഹീറോസ്, ഇപ്പോൾ?

2016ൽ സെമിഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയെയും, പിന്നാലെ ഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ തകർത്തു കിരീടം ചൂടിയ ടീമിന്റെ നിഴൽ മാത്രമാണ് ഇത്തവണ വിൻഡീസ്. 2016 ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ കളിച്ച 4 താരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇക്കുറി ലോകകപ്പിനുള്ളത്. യൂണിവേഴ്സൽ ബോസ് എന്ന വിളിപ്പേരിനു ചേർന്ന പ്രകടനം ഇതുവരെ പുറത്തെടുക്കാനാകാത്ത ക്രിസ് ഗെയിൽ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ മുട്ടിക്കളിച്ച് റെക്കോർഡിട്ട ലെൻഡ്ൽ സിമ്മൻസ്, ഐപിഎല്ലിലെ സൂപ്പർ ഓൾ‌റൗണ്ടർമാർ എന്ന ഖ്യാതിയോടെ ടൂർണമെന്റിന് എത്തിയ ഡ്വെയ്‌ൻ ബ്രാവോ, ആന്ദ്ര റസ്സൽ എന്നിവർ. വിൻഡീസ് കപ്പ് ഉയർത്തിയപ്പോൾ‌ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന ഡാരൻ സമി പിന്നീടു വിരമിച്ചു.

ആന്ദ്ര റസ്സൽ (മധ്യത്തിൽ) ചിത്രം: AFP

ഫൈനലിലെ അവസാന ഓവറിൽ ബെൻ സ്റ്റോക്സിനെ തുടർച്ചയായി 4 സിക്സടിച്ചു വിൻഡീസിനു കിരീടം നേടിക്കൊടുത്ത ഓൾറൗണ്ടർ കാർലോസ് ബ്രാത്ത്‌വെയ്റ്റ് (10 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 34) ഇക്കുറി ടീമിനു പുറത്താണ്. താരപ്പൊലിമയും, എണ്ണം പറഞ്ഞ മാച്ച് വിന്നർമാരുടെ സാന്നിധ്യവും കൊണ്ടും ഫേവറിറ്റ് ടീമുകളിൽ ഒന്നായി ടൂർണമെന്റിനെത്തിയ വിൻഡീസ് ഇക്കുറി ആദ്യ 2 മത്സരങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനോടും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയോടും കാര്യമായി പൊരുതാതെ തന്നെ മുട്ടുമടക്കി. ബംഗ്ലദേശിനെതിര ആകട്ടെ, അവസാന ഓവറിൽ ആന്ദ്രെ റസ്സലിന്റെ മനസ്സാന്നിധ്യം ഒന്നുകൊണ്ടു മാത്രമാണു അവർക്കു ജയിക്കാനായത്.

തുടർ തോൽവികളിലുപരി, ഒന്നോ രണ്ടോ മത്സരങ്ങളിൽ നിറം മങ്ങിയാലും പിന്നീട് ചാരത്തിൽനിന്ന് കൊടുങ്കാറ്റ് ഉയർത്തുന്ന ആ വിന്നിങ് കോംബോ വിൻഡീസ് മിസ്സ് ചെയ്യുന്നിടത്താണ് ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരുടെ പരിഭവം. ഉഴപ്പിക്കളിയുടെ നീണ്ട നാളുകൾക്കു ശേഷം വമ്പൻ ടീമുകളെ ഞെട്ടിച്ചു 2016 ലോകപ്പിൽ മുത്തമിട്ട വിൻഡീസിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ അതേ വാക്കുകളാണ് ആരാധകർക്ക് ഇക്കുറയും അവരെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളത്. ‘വിൻഡീസ് പഴയ വിൻഡീസല്ല’! കളിക്കളത്തിലും വിജയതൃഷ്ണയിലും ശ്രീലങ്കയെയോ ബംഗ്ലദേശിനെയോ പോലെ ഒരു ശരാശരി ടീം മാത്രമാണ് ഇക്കുറി അവർ.

∙ ദുർബല ബോളിങ് ലൈനപ്പ്

മത്സരഫലത്തിൽ ടോസ് വളരെ നിർണായകമാകുന്ന, രണ്ടാമതു ബാറ്റു ചെയ്യുന്ന ടീമുകൾ ജയിക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലുള്ള ടൂർണമെന്റിൽ വിൻഡീസിന്റെ ബോളിങ് നിലവാരം ശരാശരിയിൽ താഴെ മാത്രം. 6 വർഷത്തിനു ശേഷം വിൻഡീസ് രാജ്യാന്തര ടീമിലേക്കു മടങ്ങിയെത്തിയ 37കാരൻ രവി രാംപോൾ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നിടത്തുതന്നെ ടീമിന്റെ ബോളിങ് ദൗർബല്യം മനസ്സിലാക്കാം. സമീപ കാലത്തു ഫോം സൂചനകൾ ഒന്നുംതന്നെ പ്രകടമാക്കാത്ത ഓബീദ് മക്കോയ്, ഓഷെയ്ൻ തോമസ് എന്നിവരെയാണു ടീമിന്റെ പ്രധാന ബോളർമാരായി ടൂർണമെന്റിനു പരിഗണിച്ചത്.

കെയ്റൻ പൊള്ളാർഡ്, സുനിൽ നരെയ്ൻ.

കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിൽ ടീമിനു നിർണായക ബ്രേക്കുകൾ നൽ‌കുകയും പവർപ്ലേ ഓവറുകൾ എതിരാളികളുടെ റണ്ണൊഴുക്കിനു തടയിടുകയും ചെയ്ത ലെഗ് സ്പിന്നർ സാമുവൽ ബദ്രിക്കു പകരമാകാൻ അകീൽ ഹൊസെയ്നോ ഹെയ്ഡൻ വാൽഷ് ജൂനിയറിനോ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. റൺസ് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിൽ അൽപം പിശുക്കു കാട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിർണായക ബ്രേക്കുകൾ നൽകാൻ ഹൊസെയ്നു കഴിയുന്നില്ല.

കൂട്ടുകെട്ടുകൾ പൊളിക്കാനും അവസാന ഓവറുകളിൽ‌ റണ്ണൊഴുക്കു തടയാനും ഡ്വെയ്ൻ ബ്രാവോ, ആന്ദ്രെ റസ്സൽ, ക്യാപ്റ്റൻ കെയ്റൻ പൊള്ളാർ‌ഡ് എന്നിവരെ തന്നെയാണ് ടീമിന് ഇപ്പോഴും ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. മുൻനിരയിലെ സ്ട്രൈക്ക് ബോളറുടെ അഭാവം ഇവിടെയും ടീമിനു തിരിച്ചടിയാണ്. 130–140 റൺസ് വരെ പ്രതിരോധിച്ചു കരുത്തുകാട്ടിയിരുന്ന വിൻഡീസ് ബോളിങ് നിരയാണ് ഇങ്ങനെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നോർക്കണം

∙ ടീം സിലക്ഷൻ, പരുക്ക്, നരെയ്ന്റെ അഭാവം

കരീബിയൻ ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിലും ഐപിഎല്ലിലും ബാറ്റ്സ്മാൻമാരെ വട്ടം കറക്കിയ മിസ്ട്രി സ്പിന്നർ സുനിൽ നരെയ്ന്റെ അസാന്നിധ്യം വിൻഡീസിനു കനത്ത തിരിച്ചടിയാണെന്നു ടൂർണമെന്റിനു മുൻപു പറഞ്ഞത് മറ്റാരുമല്ല, നായകൻ കെയ്റൻ പൊള്ളാർഡ് തന്നെ! ക്ലബ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഉജ്വല ഫോമിലാണെങ്കിലും 2019 ഓഗസ്റ്റിനു ശേഷം രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാത്തതാണു ടീം സില‌ക്ഷനിൽനിന്ന് നരെയ്നെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള കാരണമായി അധികൃതർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇതാണു മാനദണ്ഡം എങ്കിൽ 2015ൽ അവസാന രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20 മത്സരം കളിച്ച രവി രാംപോളിനെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് എങ്ങനെയെന്ന ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരമില്ല.

നിക്കോളാസ് പുരാൻ. ചിത്രം: AFP

ഐപിഎൽ സീസണിലെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ, സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനായി മിക്ക മത്സരങ്ങളിലും ബാറ്റുകൊണ്ടും പന്തുകൊണ്ടും തിളങ്ങിയിട്ടും മുൻ ടെസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ ജെയ്സൻ ഹോൾഡറെ വിൻഡീസ് ലോകകപ്പിനുള്ള 15 അംഗ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. പേസർ ഒബീദ് മക്കോയ്ക്കു ടൂർണമെന്റിനിടെ പരുക്കേറ്റതോടെയാണ് 3 റിസർവ് താരങ്ങളിൽ ഒരാളായിരുന്ന ഹോൾഡർക്ക് ഒടുവിൽ 15 അംഗ ടീമിലേക്കു ക്ഷണം കിട്ടിയത്. ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ പ്ലേയിങ് ഇലവനിലും അവസരം കിട്ടി.

രാംപോളിനൊപ്പം ന്യൂബോൾ എറിയാനെത്തിയ ഹോൾഡർ മത്സരത്തിൽ 4 ഓവറിൽ 22 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി ഒരു വിക്കറ്റും സ്വന്തമാക്കി. 5 പന്തിൽ 2 സിക്സറടക്കം പുറത്താകാതെ 15 റൺസ് നേടിയ ഹോൾഡറുടെ ബാറ്റിങ് മികവ് വിൻഡീസ് ജയത്തിലും നിർണായകമായി. സമീപകാലത്ത് ഫ്രാഞ്ചൈസി ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഫോമിലായിരുന്ന ഹോൾഡറെ ആദ്യ 2 കളി പുറത്തിരുത്തിയത് എന്തിന് എന്ന ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരമില്ല. പവർപ്ലേ ഓവർ ബോളറായ ഫേബിയൻ അലൻ പരുക്കേറ്റു ടൂർണമെന്റിനു പുറത്തായതും വിൻഡീസ് ടീം ബാലൻസിനെ ബാധിച്ചു.

∙ മുട്ടിക്കളി, ടീമിന് ‘താങ്ങ്’?

പവർ ഹിറ്റർമാർക്ക് യാതൊരു ക്ഷാമവും ഇല്ലെങ്കിലും ബാറ്റിങ് ഓർഡറിൽ അനാവശ്യ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കു മുതിരുന്നതും വിൻഡീസിനെ ക്ഷീണിപ്പിച്ചു. ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റിൽ ഇടംകൈ– വലംകൈ കോംബിനേഷൻ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് എവിൻ ലൂയിസിനൊപ്പം ലെൻഡിൽ സിമ്മൻസിനെ ടോപ് ഓർഡറിലേക്കു വിളിച്ചു. ഇതോടെ ഗെയിൽ മൂന്നാം നമ്പറിലേക്കിറങ്ങി.

ക്രിസ് ഗെയിൽ. ചിത്രം: AFP

2016 ലോകകപ്പിൽ ടോപ്പ് ഓർഡറിൽ തകർത്തടിച്ച സിമ്മൻസ് പക്ഷേ, ഓപ്പണറായപ്പോൾ ബാറ്റിങ് ശൈലിയും മാറ്റി. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ 35 പന്തിൽ 16 റൺസെടുത്ത മുട്ടിക്കളിക്കു പിന്നാലെ സിമ്മൻസിനു ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ടീം സ്ഥാനവും നഷ്ടമായി. സിമ്മൻസ് പോയതോടെ ലൂയിസിനൊപ്പം ഗെയിൽ ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തെങ്കിലും ടോപ് ഓർഡറിലെ ഇഴച്ചിൽ വീണ്ടും വിൻഡീസിനെ വലയ്ക്കുന്നു.

സിമ്മൻസിനു പകരം ടീമിലെത്തി മൂന്നാമനായി ബാറ്റുചെയ്ത റോഷ്ടൻ ചേസ് ബംഗ്ലദേശിനെതിര നേടിയത് 46 പന്തിൽ 39 റണ്‍സ്. വമ്പൻ ഷോട്ടുകളിലൂടെ പലകുറി ആരാധകരുടെ കൈയ്യടി വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഡ്വെയിൻ ബ്രാവോ 8–ാം നമ്പറിൽ ബാറ്റു ചെയ്യുന്ന ടീമിലാണ് മുൻനിരയിൽ ഈ ദുർവിധി. വിക്കറ്റ് കാക്കുന്നതിൽ ഉപരി ഒരു ബോളിൽ ഒരു റൺസ് എങ്കിലും ഉറപ്പാക്കുന്ന പരമ്പരാഗത ശൈലിക്കും വളരെ പിന്നിലാണ് വിൻഡീസ് മുൻനിര ബാറ്റർമാർ. ആദ്യ 2 മത്സരങ്ങളിലും മൂന്നാം നമ്പറിലും പിന്നീട് ബംഗ്ലദേശിനെതിരെ ഓപ്പണറായും ബാറ്റു ചെയ്ത ക്രിസ് ഗെയ്‌ലിനും ഇന്നിങ്സുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ കൂടുതൽ പന്തുകൾ വേണ്ടി വരുന്നു. എന്നാൽ ഗെയ്‌ലിന്റെ ഇന്നിങ്സാകട്ടെ, അധികം നീളുന്നുമില്ല.

ക്യാപ്റ്റന്റെ അധിക ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റതോടെ പൊള്ളാർഡ് ബാറ്റിങ് ശൈലി അൽപം മയപ്പെടുത്തി എന്നിരിക്കെ, ഡെത്ത് ഓവറുകളിൽ റൺറേറ്റ് കുത്തനെ ഉയർത്താൻ വിൻഡീസിന് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. നിക്കോളാസ് പുരാൻ, ഷിമ്രോൻ ഹെറ്റ്മയർ, ആന്ദ്രേ റസ്സൽ... പേരിന്റെ പെരുമയ്ക്കൊത്ത ബാറ്റിങ് ഈ 3 താരങ്ങളിൽനിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല.

∙ ഒന്നിച്ചു കളിച്ചിട്ടു വേണ്ടേ

ട്വന്റി20 സ്പെഷലിസ്റ്റുകളുടെ കൂട്ടയിടിയാണു ടീമിൽ എങ്കിലും പ്ലേയിങ് ഇലവനിലെ 11 പേരും അടുത്ത കാലത്തെങ്ങും ഒന്നിട്ടു കളിച്ചിട്ടില്ല എന്നതും വിന്നിങ് കോംബോയ്ക്കു തിരിച്ചടിയാണ്. 6 വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം ടീമിലെത്തിയ രാംപോൾ, കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിനു ശേഷം വിൻഡീസ് ജഴ്സിലിൽ എത്തുന്ന ബ്രാവ‌ോ, റസ്സൽ എന്നിവർ. രണ്ടു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം ടീമിലെത്തിയ ഗെയ്ൽ, രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചു പരിചയമില്ലാത്ത ചേസ് ഇവരെല്ലാമാണ് ഈ ലോകകപ്പിൽ വിൻഡീസിനായി ഇറങ്ങുന്നത്.

2016നു ശേഷം രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20യിൽ ഗെയ്‌ലിന് ഒരു അർധ സെഞ്ചുറി പോലും നേടാനായിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ ഐപിഎല്ലിൽ ബാറ്റിങ് ശരാശരി 21 മാത്രം. ഐപിഎൽ സീസണിൽ 7.72 ആയിരുന്നു നിക്കൊളാസ് പുരാന്റെ ബാറ്റിങ് ശരാശരി. സൂപ്പർ 12ലെ അവശേഷിക്കുന്ന 2 മത്സരങ്ങൾ മികച്ച റൺറേറ്റിൽ ജയിച്ചാല്‍പ്പോലും വിൻഡീസിനു ടൂർണമെന്റിൽ സെമി ഫൈനൽ ഉറപ്പില്ല. ഒത്തിണക്കം ഇല്ലാത്ത ടീമിനൊപ്പം ഫോമിലല്ലാത്ത താരങ്ങൾ കൂടിയാകുമ്പോൾ വിൻഡീസിന്റെ പ്രകടനം ഇങ്ങനെ ആയില്ലെങ്കിലല്ലേ അദ്ഭുതമുള്ളു.

∙ വേണ്ടേ തലമുറമാറ്റം

പ്രായം കൊണ്ടു സൂപ്പർ സീനിയേഴ്സാണു വിൻസീഡിലെ പല താരങ്ങളും. 33ൽ അധികം പ്രായമുള്ള 6 താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട പ്ലേയിങ് ഇലവനെയാണ് ഈ ലോകകപ്പിൽ വിൻഡീസ് ഇറക്കുന്നത്. ക്രിസ് ഗെയിൽ (42), ഡ്വെയ്‌ൻ ബ്രാവോ (38), രാംപോൾ (37), സിമ്മൻസ് (36) എന്നിവർ കരിയറിന്റെ അവസാന ലാപ്പിലോടുന്നു. പൊള്ളാർഡ് (34), ആന്ദ്രെ റസ്സൽ (33) എന്നിവരുടെ സേവനം കുറച്ചു വർഷങ്ങൾ കൂടി പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ബ്രാവോ, റസ്സൽ, പൊള്ളാർഡ് എന്നിവർ പ്രായത്തെ വെല്ലുന്ന പ്രകടനമാണു ഫീൽഡിൽ പുറത്തെടുക്കുന്നത് എന്നതു ശരിതന്നെ, എന്നാൽ ഗെയ്‌ലിന്റെയോ രാംപോളിന്റെയോ കാര്യത്തിൽ ഇതല്ല സ്ഥിതി. കൂടുതൽ യുവാക്കൾ ഉൾപ്പെടുന്ന, കൂടുതൽ ഊർജസ്വലമായ ടീമിനെ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ വിൻഡീസ് ചിന്തിക്കേണ്ട സമയം ചെറുതായെങ്കിലും അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. എവിൻ ലൂയിസ് (29), ജെയ്സൻ ഹോൾഡർ (29), നിക്കോളാസ് പുരാൻ (26), ഷിമ്രോൻ ഹെറ്റ്മയർ (24) എന്നിവരുടെ നിരയിലേക്ക് കൂടുതൽ പേരുകൾ ഉയർന്നു വരട്ടെ.

ക്രിസ് ഗെയ്ൽ അടക്കമുള്ള വമ്പൻമാരുടെ പ്രതാപകാലത്തെ പ്രകടനം പുനരാവിഷ്കരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഭാവി ടീമിനെ കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നതാണു വിൻഡീസിന്റെ ഇനിയുള്ള വെല്ലുവിളി. അവർക്ക് അതിനു സാധിക്കുമെന്നും ഉറപ്പാണ്. കരീബിയയിലുണ്ടോ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്കു പഞ്ഞം! പക്ഷേ ഇതിന് എത്രനാൾ വേണ്ടിവരും എന്നതാണു ചോദ്യം. അതുവരെ വിൻഡീസ് വീണ്ടും ‘ഉറങ്ങുന്ന സിംഹമാകുമോ’ എന്നതും കാത്തിരുന്നുതന്നെ കാണണം. ഉറക്കെ ഗർജിക്കുന്ന, മൈതാനത്തു നിർഭയം വിരാജിക്കുന്ന, എതിരാളികളെ കശക്കി എറിയുന്ന ക്രിക്കറ്റിന്റെ രാജാക്കൻമാരായി വിൻഡീസിനെ കാണാനാണ് ആരാധർക്ക് ഇഷ്ടം. അന്നും ഇന്നും!

English Summary: What Went Wrong for West Indies in Twenty20 World Cup 2021