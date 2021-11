വെൽ പ്ലെയ്ഡിൽനിന്ന് വെൽ പെയ്ഡിലേക്ക്...; കപിൽ കോലിയോടു പറഞ്ഞതും പിന്നാമ്പുറവും

ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ്. ടെലിവിഷനിൽ പ്രമുഖ ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് കമ്പനിയുടെ പരസ്യം. അത് അവസാനിക്കുമ്പോഴത്തെ പഞ്ച് ഡയലോഗ് ശ്രദ്ധിക്കുക; ‘വെൽ പെയ്ഡ് വിരാട്, വെൽ പെയ്ഡ്’. അതെ; വെൽ പെയ്ഡാണു വിരാടും കൂട്ടരും. ലോകത്തുതന്നെ ഏതൊരു ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെക്കാളും വെൽ പെയ്ഡ്. എന്തിന്, ദേശീയ ടീമിൽ എത്തേണ്ടതില്ല. സംസ്ഥാന രഞ്ജി ടീമിൽ എത്തിയാൽ പോലും ‘വെൽ പെയ്ഡ്’. സ്വപ്നം കാണാനാകാത്ത നേട്ടങ്ങൾ. നന്നായി കളിച്ച ടീമിലെ കളിക്കാരോടു ‘വെൽ പ്ലെയ്ഡ്’ എന്നു പറയുന്നതിനെയാണു പരസ്യവാചകത്തിൽ ‘വെൽ പെയ്ഡ്’ എന്നു മനോഹരമായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ‘വെൽ ഡൺ’.

പക്ഷേ, വെൽ പെയ്ഡിനൊപ്പം വെൽ പ്ലെയ്ഡ് കൂടിയാകണ്ടേ വിരാട് കോലിയും കൂട്ടരും? ഇന്ത്യ അതാഗ്രഹിച്ചു. ജനം ഏറെ മോഹിച്ചു. ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ തിളക്കം കാണാനായിരുന്നു അത്. എന്നാൽ വിരാടും കൂട്ടരും നിരാശപ്പെടുത്തി.

കളിയിൽ തോൽവിയും ജയവുമെല്ലാമുണ്ടാകും. അതെല്ലാം സ്പോർട്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. നിരാശപ്പെടാം. തെറ്റുകൾ തിരുത്തി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന ബിസിസിഐ വാചകം ശരിവയ്ക്കാം. ഇവിടെ പറഞ്ഞുവരുന്നത് അതൊന്നുമല്ല. മൽസരശേഷം വിരാട് കോലിയെന്ന ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞ വാചകവും അതിനെതിരെ മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ കപിൽദേവ് നടത്തിയ അഭിപ്രായപ്രകടനവുമാണ്.

∙ വിരാട് പറഞ്ഞതും കപിൽ പറഞ്ഞതും!

കളിക്കുശേഷം വിരാട് പറഞ്ഞത്, ‘സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ, തീരെ ധൈര്യമില്ലാതെയാണു ഞങ്ങൾ കളിക്കാനിറങ്ങിയത്’ എന്നാണ്. ഇതു വലിയ ചർച്ചയ്ക്കു വഴിവച്ചു. അതു വിരാട് പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും ബാറ്റിങ് പ്രകടനവും ഫീൽഡിലെ പ്രകടനവും കണ്ടപ്പോൾതന്നെ അതു കാണികൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലായെന്നുമുള്ള കമന്റുകൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റന്റെയും താരങ്ങളുടെയും ശരീരഭാഷയിലും അതു പ്രകടമായിരുന്നു. ടീമിനെ ജയിപ്പിക്കാനുള്ള ത്വര ടീമംഗങ്ങളിൽ പ്രകടമായിരുന്നില്ല. നിരാശാഭാവത്തിലായിരുന്നു കളിക്കാർ.

വിരാടിന്റെ പരാമർശത്തിനെതിരെയാണു കപിൽദേവ് പരസ്യമായിത്തന്നെ പ്രതികരിച്ചത്. ‘വിരാടിനെപ്പോലൊരു മുതിർന്ന കളിക്കാരനിൽനിന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വാചകമാണിത്’ എന്നാണ് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഇന്ത്യയ്ക്കു ലോക ക്രിക്കറ്റ് കിരീടം നേടിത്തന്ന നായകന്റെ പ്രതികരണം. ഇത്രയും പരിചയസമ്പന്നനായ കളിക്കാരൻ, അതും ടീമിന്റെ നായകൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതു ടീമിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആത്മവിശ്വാസവും ആത്മവീര്യവും തകർന്നതിന്റെ സൂചനയായിത്തന്നെ വേണം കരുതാൻ. ഈ ഘട്ടം തരണം ചെയ്യാൻ പരിശീലകൻ രവിശാസ്ത്രിയും മെന്റർ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയും മുൻകൈ എടുക്കണമെന്നും കപിൽ പറഞ്ഞു.

തീരെ മങ്ങിയ സെമി പ്രവേശന സാധ്യതയുമായി ലോകകപ്പ് ട്വന്റി20യിൽ പിടിവിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം ഉയര്‍ത്തുന്ന നടപടികളെടുക്കണമെന്നാണു മുൻ നായകൻ പറയുന്നത്. ഈ പ്രസ്താവനയിലൂടെ വിരാടിനെ ചെറുതാക്കിക്കാണിക്കുകയല്ല കപിൽ ചെയ്തത്. ടീമിനെ ജയിപ്പിക്കാൻ അത്രയധികം താൽപര്യം കാണിക്കുന്ന താരമാണു വിരാട് കോലിയെന്ന വിശ്വാസം നമുക്കെല്ലാമുണ്ട് എന്നു പറഞ്ഞു വിരാടിലെ ശേഷിയെ വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു കപിൽ. ക്യാപ്റ്റൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടീമിലെ മറ്റംഗങ്ങളുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കുമെന്ന കപിലിന്റെ ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തവുമാണ്.

∙ ഇതു പറയാൻ ആരാണു കപിൽ?

അധികം പേരൊന്നും ചോദിക്കാത്ത ചോദ്യമാകുമിത്. കാരണം കപിൽദേവ് നിഖഞ്ജ് എന്ന 62 വയസ്സുകാരൻ ആരാണെന്നു നമുക്കെല്ലാമറിയാം. എങ്കിലും ചിലർക്കെങ്കിലും കപിലിനോടു ദേഷ്യം തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകാം. പ്രത്യേകിച്ചും കോലിയുടെ ആരാധകർക്ക്. 110 റൺസ് എന്ന താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ വിജയലക്ഷ്യം ന്യൂസിലൻഡിനെപ്പോലൊരു മികച്ച ടീമിനു നിശ്ചയിച്ചു നൽകിയ ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ് ട്വന്റി20യിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ തോറ്റത് 8 വിക്കറ്റിനാണ്. ആദ്യമത്സരത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാനോടു 10 വിക്കറ്റിനു തോറ്റപ്പോൾതന്നെ ആത്മവീര്യം കെട്ടുപോയിരുന്ന ടീമിനു സെമി പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്താൻ കിവീസിനെതിരെ വിജയം കൂടിയേ തീരൂ എന്നതു വ്യക്തമായിരുന്നു.

1983ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ നയിച്ച കപിൽ ദേവ് കിരീടം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു (ട്വിറ്റർ ചിത്രം)

എന്നാൽ അത്തരമൊരു ലക്ഷ്യമുള്ള ടീമിനെയല്ല നാം മൈതാനത്തു കണ്ടത്. ടോസ് നഷ്ടമായതോടെ സർവവും തകർന്ന മട്ടിലായി കാര്യങ്ങൾ. മത്സരം ഓരോ ഘട്ടം പിന്നിടുമ്പോഴും ഇന്ത്യ ചിത്രത്തിൽനിന്ന് അകന്നകന്നുപോയി.

ഈ അവസരത്തിൽ ഇതേ യുഎഇയുടെ മണ്ണിൽ കപിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീം പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ 125 റൺസിന് ഓൾഔട്ടായതും തുടർന്ന് അവരെ വെറും 87 റൺസിനു പുറത്താക്കി വിജയിച്ചതും നാം ഓർക്കണം. അന്നു ടീമിനെ മുന്നിൽനിന്നു നയിച്ച നായകനാണു കപിൽദേവ്. 50 ഓവർ മത്സരമാണെന്ന് ഓർക്കുക. ‘125 റൺസേ ഉള്ളൂ. എല്ലാം തീർന്നു’ എന്നു പറഞ്ഞു നിരാശപൂണ്ട കപിലിനെയോ സഹ കളിക്കാരെയോ അല്ല അന്നു ഷാർജ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് കണ്ടത്. ആ കളിയുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊന്നു നോക്കാം.

∙ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ജയചരിതം

വർഷം 1985. മാർച്ച് 22 വെ‌ള്ളിയാഴ്ച. റോത്ത്മാൻസ് കപ്പിനായുള്ള ചതുർരാഷ്ട്ര ടൂർണമെന്റ്. ഷാർജയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കും പാക്കിസ്ഥാനും പുറമെ ഓസ്ട്രേലിയയും ഇംഗ്ലണ്ടുമുണ്ട്. ആദ്യമത്സരം. വെ‌ള്ളിയാഴ്ചത്തെ അവധിദിനത്തിൽ ഗാലറികൾ തി‌ങ്ങിനിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അന്നു പാക്കിസ്ഥാൻ–ഇന്ത്യ മത്സരം വച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താഘോഷം? ടോസ് നേടിയ പാക്കിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയെ ബാറ്റിങ്ങിനയച്ചു.

ഇമ്രാൻ ഖാൻ മരുഭൂമിയിലെ കൊടുങ്കാറ്റുപോലെ ആഞ്ഞുവീശിയപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ് നിര ചീട്ടുകൊട്ടാരമായി. 42.4 ഓവറിൽഇന്ത്യ വെറും 125 റൺസിന് ഓൾഔട്ടാകുമ്പോൾ 10 ഓവറിൽ വെറും 14 റൺസ് വിട്ടുകൊടുത്ത് ഇമ്രാൻ നേടിയത് 6 വിക്കറ്റുകൾ. ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ പിടിച്ചുനിന്നത് 93 പന്തിൽ 47 റൺസോടെ മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീനും 44 പന്തിൽ 30 റൺസുമായി കപിൽദേവും മാത്രം. ഇവരെക്കൂടാതെ രണ്ടക്കം കണ്ടതു മദൻ ലാലും എക്സ്ട്രാസും മാത്രം (11 വീതം). ഗാവസ്കർ, വെങ്സർക്കാർ, മൊഹിന്ദർ അമർനാഥ്, കെ.ശ്രീകാന്ത്, റോജർ ബിന്നി തുടങ്ങിയ വലിയ പേരുകളെല്ലാം ഒറ്റയക്കത്തിൽ തീർന്നു.

ഉച്ചവിശ്രമത്തിനുശേഷം കളത്തിലിറങ്ങിയ കപിൽദേവ് ഇന്ത്യൻ ജയത്തെ മരുഭൂമിയിലെ മരീചികയായല്ല കണ്ടത്. മറിച്ചു വിജയലക്ഷ്യത്തെ തികഞ്ഞ യാഥാർഥ്യ ബോധത്തോടെ നോക്കിക്കണ്ടു ഇന്ത്യൻ നായകൻ. മനസ്സിൽ തിളയ്ക്കുന്ന രാജ്യസ്നേഹം. പാക്കിസ്ഥാനെന്ന പരമ്പരാഗത വൈരികളെ തകർക്കാൻ യുദ്ധഭൂമിയിലെ സൈനികന്റെ മനസ്സിനു സമാനമായ വികാരം. ടീമിനോടു ക്യാപ്റ്റൻ കപിൽ പറഞ്ഞു; ‘100% അർപ്പണം. നമുക്കവരെ പിടിച്ചുകെട്ടണം.’ മുന്നിൽനിന്നു നയിച്ച നായകന്റെ കരുത്തിൽ ഇന്ത്യ പാക്കിസ്ഥാനെ വരിഞ്ഞുകെട്ടി. 32.5 ഓവറിൽ വെറും 87 റൺസിന് ഓൾഔട്ട്. 38 റൺസിന്റെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന യുദ്ധജയം. 17 റൺസ് മാത്രം നൽകി 3 വിക്കറ്റ് നേട്ടവുമായി കപിൽ വീറുറ്റ പോരാളിയായി.

29 റൺസുമായി ഇന്നത്തെ പാക്ക് ക്രിക്കറ്റ് മേധാവി റമീസ് രാജയും 18 റൺസുമായി മുദസ്സർ നാസറും മാത്രമാണ് അന്നു ഷാർജയിൽ ഇന്ത്യൻ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിനു മുന്നിൽ പിടിച്ചുനിന്നത്. ഇന്നത്തേതുപോലെ ജയിച്ച ടീമിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിനു കളിയിലെ കേമൻപട്ടം നൽകുന്ന കാലമായിരുന്നില്ല അത്. അതിനാൽ 6 വിക്കറ്റ് നേട്ടത്തിന് ഇമ്രാന്റെ തലയിലിരുന്നു മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച് ബഹുമതി.

17ന് 2 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി അന്നു കപിലിന് ഒപ്പം നിന്ന രവിശാസ്ത്രി ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ ടീമിനൊപ്പം പരിശീലകവേഷത്തിൽ എല്ലാം കണ്ടു പുറത്തിരുന്നു. ഓർത്തിരുന്നോ ഒരു വേളയെങ്കിലും രവിശാസ്ത്രി ആ പഴയ മത്സരം? ആർക്കറിയാം. (പറയാനുള്ളതു പറയണമല്ലോ? അന്ന് ബാറ്റിങ്ങിൽ ഓപ്പണിങ്ങിനിറങ്ങിയ ശാസ്ത്രി ആദ്യപന്തുതന്നെ നേരിട്ട് ഇമ്രാനു വിക്കറ്റ് സമ്മാനിച്ചിരുന്നു. സംപൂജ്യനായ ദിവസം ആരും അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കണമെന്നു വാശിപിടിക്കുന്നതിൽ അർഥമില്ല. ഇന്ത്യ ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മത്സരം ഗോൾഡൻ ഡക്കിന്റെ കയ്പുനിറഞ്ഞ ഓർമയായതിനാൽ ശാസ്ത്രി മറന്നിരിക്കാം).

അന്നത്തെ 80 കോടി ജനങ്ങളുടെ ആവേശം ഇന്നു 130 കോടി ജനങ്ങളുടെ ആവേശമായി. പക്ഷേ കളിക്കാരിൽ ഇതു പതിവുതോൽവി മാത്രം. യുദ്ധം തോൽക്കുന്നതുപോലുള്ള അവസ്ഥ നമ്മുടെ താരങ്ങൾക്ക് ഇന്നുണ്ടാകണമെന്നു വാശിപിടിക്കുന്നതിൽ അർഥവുമില്ല. വെറുതെ പഴംപുരാണമായി പറയാമെന്നു മാത്രം. എന്നാൽ, കപിൽദേവ് എന്ന കാരിരുമ്പിന്റെ കരുത്ത് അതു വിളിച്ചുപറയുമ്പോൾ ആരും ആ യോഗ്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്യരുത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ അത്രയും യോഗ്യതയുള്ള മറ്റൊരാൾ ഇന്നുണ്ടാകില്ല. തീർച്ചയാണ്. പാക്കിസ്ഥാനെ തോൽപിച്ച ആവേശവുമായി മുന്നേറിയ ഇന്ത്യ അന്നു ഷാർജയിൽ ജേതാക്കളുമായി. ഫൈനലിൽ തോൽപിച്ചത് ഓസ്ട്രേലിയയെ.

1983ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നേടിയ ലോകകപ്പിലും 1985ൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഡബ്ല്യുസിസി കപ്പിലും കിരീടം നേടിയാണ് അന്ന് ഇന്ത്യ ഷാർജയിൽ എത്തിയത്. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ മാർച്ച് 10നു നടന്ന ഫൈനലിൽ പാക്കിസ്ഥാനെ തകർത്താണ് കപിലിന്റെ ഇന്ത്യ ഷാർജയിൽ റോത്ത്മാൻസ് കപ്പിനെത്തിയത്. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കിരീടനേട്ടത്തിൽ പരമ്പരയിലെ കേമൻ രവിശാസ്ത്രിയായിരുന്നു.

∙ വെൽ പെയ്ഡ് വിരാട്, വെൽ പെയ്ഡ്

വെൽ പെയ്ഡ് എന്നു പറ‍ഞ്ഞാണു നാം തുടങ്ങിയത്. അത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറെ പ്രസക്തവുമാണ്. ഇന്നത്തെ സാമ്പത്തികനേട്ടം ഇല്ലാതിരുന്ന പഴയകാലത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. പക്ഷേ, അവയിൽ ഇതേ കപിൽദേവ് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം പറയാതെ പോകരുത്. അതു ‘വെൽ പെയ്ഡിന്റെ’ കാലത്തു പ്രസക്തവുമാണ്.

കളി മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്ന കാലം. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തെക്കുറിച്ചോ ഭാവിയിലെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വത്തെക്കുറിച്ചോ അത്രകണ്ട് ഒരു ക്രിക്കറ്ററും കാര്യമാക്കാത്ത കാലം. തന്റെ ജീവിതവീക്ഷണത്തെ മാറ്റിമറിച്ച സംഭവകഥ കപിൽ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപാണു പറഞ്ഞത്. ക്യാപ്റ്റൻസ് റിട്രീറ്റ് ഹോട്ടൽ, ദേവ് മസ്കോ ലൈറ്റിങ്, പട്നയിലും ചണ്ഡിഗഡിലുമെല്ലാമുള്ള ക്യാപ്റ്റൻസ് ഇലവൻ റസ്റ്ററന്റുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ഉടമയായതും സാംകോ വെഞ്ച്വേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഗണ്യമായ ഓഹരികൾ വാങ്ങിയതുമെല്ലാം ഇന്നു കപിലിന്റെ നേട്ടങ്ങളാണ്. 250 കോടിയോളം രൂപയുടെ ആസ്തിയിലേക്കു കപിൽ വളർന്നത് മേൽസൂചിപ്പിച്ച സംഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. എന്താണാ സംഭവം? ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ മറ്റൊരു ഇതിഹാസതാരത്തിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയ നിമിഷമായിരുന്നു കപിലിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആ നിർണായക മുഹൂർത്തം.

മുംബൈയിൽ ഇന്ത്യ ഒരു െടസ്റ്റ് മത്സരം വിജയിച്ച ദിവസം. അന്നു മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ ചന്ദു ബോർഡെ ആയിരുന്നു ടീമിന്റെ മാനേജർ. കളി കഴിഞ്ഞാലുടൻ സ്വദേശമായ പുണെയിലേക്കു പോകുമെന്നും അടുത്ത ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിനു തലേന്നുതന്നെ ടീമിനൊപ്പം ചേരാമെന്നും ബോർഡെ കപിലിനോടു പറഞ്ഞു. മത്സരം കഴിഞ്ഞു 3 മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടിട്ടും ബോർഡെ യാത്ര പുറപ്പെട്ടില്ല. എന്തുപറ്റിയെന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ ബോർഡെ നൽകിയ മറുപടിയാണു കപിലിന്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചത്. അന്നത്തെ പ്രതിദിന അലവൻസ് കിട്ടിയില്ല. അതു കിട്ടിയിട്ടുവേണം യാത്ര പുറപ്പെടാൻ എന്നാണു ബോർഡെ പറഞ്ഞത്.

‘അന്നത്തെ ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി മുറിയിൽ ഉറങ്ങുകയാണ്. അദ്ദേഹം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടേ അലവൻസ് ലഭിക്കൂ. വിളിച്ചു ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഉചിതമല്ലല്ലോ?’ – ബോർഡെ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ തന്നെ അക്ഷരാർഥത്തിൽ ഞെട്ടിച്ചെന്നു കപിൽ പറയുന്നു. ഇന്ത്യൻ നായകനായിരുന്ന ഒരു താരം. തന്നെപ്പോലുള്ളവരുടെ ആരാധനാപാത്രമായ ചന്ദു ബോർഡെയുടെ വാക്കുകൾ. അന്നു കപിൽ മനസ്സിലാക്കി, ക്രിക്കറ്റ് മാത്രമല്ല ജീവിതം. ജീവിക്കാൻ പണം വേറെ കണ്ടെത്തണം. അങ്ങനെയാണു ബിസിനസിലേക്കു തിരിഞ്ഞതും ഇന്നത്തെ ആസ്തിയിൽ എത്തിയതും.

‘വെൽ പെയ്ഡിന്റെ’ ഇന്നത്തെ കാലത്തു സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാണ്. ക്രിക്കറ്റ് തന്നെയാണു കളിക്കാർക്കും ബിസിനസ്. പരസ്യവരുമാനം വേറെ. ആ സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ പഴയകാല അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഓർക്കാൻ കപിലിനെപ്പോലെ ചിലരേ ശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. അവർ വിരാട് കോലിയോടും അദ്ദേഹമുൾപ്പെട്ട തലമുറയോടും അതു പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും, കളിയെ ഗൗരവമായി കാണാൻ. ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയെങ്കിലും.

