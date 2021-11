ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ അഴിച്ചുപണി വരുന്നു; ‘കടിച്ച’ കിവീസിനു മുന്നിൽത്തന്നെ ചികിൽസ!

കടിച്ച ന്യൂസീലൻഡിനു മുന്നിൽ തന്നെ ചികിൽസ തേടാനൊരുങ്ങുകയാണ് ടീം ഇന്ത്യ! ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനു ശേഷം ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെ നടക്കുന്ന ഹോം പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ അടിമുടി മാറ്റം വരുമെന്നാണ് ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന. കിവീസിനെതിരെ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽ തന്നെ രോഹിത് ശർമ ക്യാപ്റ്റനായി ചുതലയേറ്റെടുക്കും.

കഴിഞ്ഞ ഐപിഎലിൽ തിളങ്ങിയ ഋതുരാജ് ഗെയ്‌ക്‌വാദ്, വെങ്കടേഷ് അയ്യർ തുടങ്ങിയവർ ടീമിലെത്തിയേക്കും. ഏകദിന ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്ത് വിരാട് കോലിയുടെ ഭാവിയും ബിസിസിഐ നേതൃത്വവും സിലക്ടർമാരും തമ്മിൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ചേരുന്ന യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും.

∙ ക്യാപ്റ്റൻ രാഹുൽ

ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനു പിന്നാലെ ഈ മാസം 17നാണ് ഇന്ത്യ–ന്യൂസീലൻഡ് പരമ്പരയ്ക്കു തുടക്കം. 3 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളും 2 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളുമാണ് പരമ്പരയിലുള്ളത്. ഐപിഎലും ലോകകപ്പുമായി തുടരെ കളിക്കുന്നതിനാൽ കോലിയും രോഹിതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സീനിയർ താരങ്ങൾ വിശ്രമമെടുത്താൽ ട്വന്റി20 പരമ്പരയ്ക്ക് ഇന്ത്യ യുവനിരയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ യുവതാരങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ക്യാപ്റ്റനായേക്കും. കെ.എൽ.രാഹുലിനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ.

∙ വിളി കാത്ത്...

ഐപിഎലിലെ റൺവേട്ടക്കാരിൽ ഒന്നാമനായ ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്‌വാദ്, വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരിൽ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ഹർഷൽ പട്ടേൽ, ആവേശ് ഖാൻ, ഓൾറൗണ്ടർ വെങ്കടേഷ് അയ്യർ, പേസ് ബോളർ ഉമ്രാൻ മാലിക് തുടങ്ങിയവരാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്കുള്ള വിളി കാത്തിരിക്കുന്നത്. ശ്രേയസ് അയ്യർ, യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹൽ, അക്‌ഷർ പട്ടേൽ‌, ദീപക് ചാഹർ എന്നിവരും ടീമിലേക്കു തിരിച്ചെത്തിയേക്കും.

English Summary: Rohit Sharma frontrunner as BCCI expected to announce Team India's T20 skipper in coming days