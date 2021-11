മുജീബുർ റഹ്മാൻ കിവീസിനെതിരെ കളിക്കണം; ‘സഹായം’ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് അശ്വിൻ!

ദുബായ്∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ പരുക്കുമൂലം പുറത്തിരിക്കുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ താരം മുജീബുർ റഹ്മാന് ‘സഹായ വാഗ്ദാനവുമായി’ ഇന്ത്യൻ താരം രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ. ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ മത്സരത്തിനു മുന്നോടിയായി കളത്തിലേക്കു തിരിച്ചെത്താൻ മുജീബുർ റഹ്മാനെ സഹായിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ടീം സന്നദ്ധമാണെന്നാണ് അശ്വിന്റെ വാക്കുകൾ. എതിരാളിയെ സഹായിക്കാനുള്ള മനസ്സു മാത്രമല്ല, അശ്വിന്റെ ഈ പ്രസ്താവനയ്ക്കു പിന്നിൽ. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തമാശരൂപേണ മുജീബുർ റഹ്മാന് അശ്വിൻ സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്.

ടൂർണമെന്റിൽ ആദ്യ രണ്ടു മത്സരങ്ങളിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ, ന്യൂസീലൻഡ് ടീമുകളോടു തോറ്റ ഇന്ത്യ, മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ തോൽപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇനി താരതമ്യേന ദുർബലരായ സ്കോട്‌ലൻഡ്, നമീബിയ ടീമുകളാണ് ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളികൾ. ടൂർണമെന്റിൽ സെമി സാധ്യത നിലനിർത്താൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇനിയുള്ള രണ്ടു മത്സരങ്ങൾ ജയിച്ചിട്ടു മാത്രം കാര്യമില്ല. നമീബിയയോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനോ ന്യൂസീലൻഡിനെ തോൽപ്പിക്കുകയും വേണം. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ മത്സരത്തിനു മുന്നോടിയായി അഫ്ഗാൻ താരത്തെ ‘സഹായിക്കാൻ’ അശ്വിൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചത്.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ മത്സരശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ അവസ്ഥ വ്യക്തമാക്കുന്ന അശ്വിന്റെ വാക്കുകൾ.

‘ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ ജയിച്ചുകയറാൻ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ പദ്ധതികളെന്തെല്ലാമാണെന്നാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അവസാന രണ്ടു മത്സരങ്ങളിൽ മികച്ച വിജയം ഉറപ്പാക്കി മുന്നേറാനാണ് ശ്രമം. അതിനപ്പുറമുള്ളതൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല. കാത്തിരുന്നേ പറ്റൂ’ – അശ്വിൻ പറഞ്ഞു.

ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ ജയിച്ചാലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ സഹായമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സെമി സ്വപ്നം കാണാനാകൂ. ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ ന്യൂസീലൻഡിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ നമീബിയയേക്കാൾ സാധ്യത അഫ്ഗാനാണെന്നതുതന്നെ കാരണം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അശ്വിന്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ:

‘ഇതൊരു രസകരമായ മത്സരമായിരുന്നു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ നല്ല രീതിയിൽ കളിച്ചു. എങ്കിലും നമുക്കവരെ തള്ളിപ്പറയാനാകില്ല. നമ്മുടെ സെമി പ്രതീക്ഷകൾ അവരുടെ കൂടി പ്രകടനത്തെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും’ – അശ്വിൻ പറഞ്ഞു.

‘അഫ്ഗാൻ നിരയിൽ പരുക്കിന്റെ പിടിയിലുള്ള മുജീബുർ റഹ്മാന് വൈദ്യസഹായം ലഭ്യമാക്കാൻ നമുക്കു സഹായിക്കാനായിരുന്നെങ്കിലെന്ന് ഞാൻ ആശിച്ചുപോകുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ കളത്തിലിറക്കാമായിരുന്നു. അതു മാത്രമേ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ചെയ്യാനാകൂ’ – അശ്വിൻ പറഞ്ഞു.

ടൂർണമെന്റിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച തുടക്കമിട്ട മുജീബുർ റഹ്മാൻ ഇന്ത്യ, നമീബിയ ടീമുകൾക്കെതിരായ മത്സരങ്ങളിൽ പരുക്കുമൂലം കളിച്ചിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ നിർണായക മത്സരത്തിൽ താരത്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് അഫ്ഗാനേക്കാൾ ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യമാണ്.

