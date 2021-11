അടുത്ത ലോകകപ്പിനായി യുവാക്കൾ വേണം, മുതിർന്നവർ വിശ്രമിക്കട്ടെ: സേവാഗ്

ന്യൂഡൽഹി∙ അടുത്ത വർഷം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടക്കുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ യുവാക്കളുടെ ടീമിന് അവസരം നൽകണമെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം വീരേന്ദർ സേവാഗ്. അതിനായി ഇപ്പോഴത്തെ ടീമിലെ മുതിർന്ന താരങ്ങൾക്ക് ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ പരമ്പരയിൽ വിശ്രമം നൽകി യുവതാരങ്ങളെ കൂടുതലായി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് സേവാഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. യുഎഇയിൽ നടക്കുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം മോശം പ്രകടനത്തോടെ പുറത്താകലിന്റെ വക്കിലെത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് അടുത്ത വർഷത്തെ ലോകകപ്പിനായി യുവാക്കളുടെ ടീമിനെ വാർത്തെടുക്കണമെന്ന സേവാഗിന്റെ നിർദ്ദേശം.

ലോകകപ്പ് പോലുള്ള വേദികളിലെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാൻ യുവതാരങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് സേവാഗ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതിനായി മത്സരപരിചയം ഉറപ്പാക്കണം. ഭാവിയിലേക്ക് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കാവുന്ന ഒരുപിടി താരങ്ങളുടെ പേരും സേവാഗ് എടുത്തുപറഞ്ഞു.

‘ഇഷാൻ കിഷൻ, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, കെ.എൽ. രാഹുൽ തുടങ്ങിയവർ അടുത്ത ലോകകപ്പ് ടീമിലും ഇടംപിടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളവരാണ്. ഐപിഎലിൽ തിളങ്ങിയ ഋതുരാജ് ഗെയ്‌ക്‌വാദും ശ്രേയസ് അയ്യരും സാധ്യതയുള്ള താരങ്ങൾ തന്നെ. ഭാവിയുടെ താരങ്ങളെന്ന നിലയിൽ ഇവർക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട്’ – സേവാഗ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ടീമിലെ മുതിർന്ന താരങ്ങൾക്ക് വിശ്രമം അനുവദിക്കണം. അവർക്കു പകരം, വരുന്ന ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽ ഈ യുവതാരങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകണം. അതുവഴി അവർക്ക് അടുത്ത ലോകകപ്പിനായുള്ള മത്സരപരിചയവും നേടാം’ – സേവാഗ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Senior players should be rested so that young players can be groomed for the next World Cup: Virender Sehwag