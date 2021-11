അഫ്ഗാൻ തോറ്റാലെന്തു ചെയ്യും? പെട്ടിയും എടുത്ത് മടങ്ങുമെന്ന് ‘വൈറൽ’ ജഡേജ!

ദുബായ്∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ രണ്ടു മത്സരങ്ങളിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന തോൽവി വഴങ്ങിയെങ്കിലും, പിന്നീട് ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ ഇന്ത്യൻ ടീം രണ്ട് തുടർ വിജയങ്ങളിലൂടെ സെമി സാധ്യത നിലനിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരെയും പിന്നാലെ സ്കോട്‌ലൻഡിനെതിരെയും കൂറ്റൻ വിജയം നേടിയതോടെ, സെമി പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്തി നെറ്റ് റൺറേറ്റിൽ ഇന്ത്യ വൻകുതിപ്പാണ് നേടിയത്. ഇനി മുന്നേറണമെങ്കിൽ അടുത്ത മത്സരത്തിൽ നമീബിയയെ തോൽപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം, ന്യൂസീലൻഡ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനോടു തോൽക്കുകയും വേണം. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ, ന്യൂസീലൻഡ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ടീമുകൾക്ക് ഒരേ പോയിന്റ് വരുമെങ്കിലും മികച്ച റൺറേറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുന്നേറാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇന്ത്യ.

ഇതിനിടെ, സ്കോട്‌ലൻഡിനെതിരായ മത്സരശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കാണാനെത്തിയ ഇന്ത്യൻ താരം രവീന്ദ്ര ജഡേജയോട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന ചോദ്യവും അതിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ മറുപടിയുമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറൽ.

‘അടുത്ത ദിവസം ന്യൂസീലൻഡ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ തോൽപ്പിച്ചാലോ? നിങ്ങളെന്തു ചെയ്യും?’ – ഇതായിരുന്നു മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റെ ചോദ്യം.

‘ഞങ്ങൾ പെട്ടിയുമെടുത്തു വീട്ടിൽ പോകും. അല്ലാതെന്തു ചെയ്യാൻ’ എന്നായിരുന്നു ഉടനടി ജഡേജയുടെ മറുപടി. ജഡേജയുടെ ഉത്തരം നിമിഷങ്ങൾക്കകം ആരാധകർ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

Agar New Zealand na Afghanistan ko Hara Dia to phr ..

Ravindra Jadeja: “To phir kia, bag pack kar Kay ghar jaye gai.” 😂😂😂 #T20WorldCup21 pic.twitter.com/NmOjam8dEE — Abu Bakar Butt (@Abubakarrafibut) November 5, 2021

‘എപ്പോഴും ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ശ്രമം. നെറ്റ് റൺറേറ്റ് ഉയർത്താൻ വലിയ മാർജിനിലുള്ള വിജയങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ 100 ശതമാനം കഴിവും പുറത്തെടുത്ത് ജയിക്കാനാണ് ശ്രമം. ഇതുവരെയുള്ള പ്രകടനത്തിൽ എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടരാണ്. ഇനി ഒരു കളി കൂടിയുണ്ട്. ഈ പ്രകടനം തുടരാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇങ്ങനെ കളിച്ചാൽ നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആർക്കുമാകില്ല. ട്വന്റി20യിൽ ഇങ്ങനെ കളിച്ചിട്ടു മാത്രമേ കാര്യമുള്ളൂ’ – ജഡേജ പറഞ്ഞു.

നേരത്തേ, സ്കോട്‌ലൻഡിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ കളിയിലെ കേമനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ജഡേജയായിരുന്നു. നാല് ഓവറിൽ വെറും 15 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി മൂന്നു വിക്കറ്റ് പിഴുത പ്രകടനമാണ് ജഡേജയ്ക്ക് മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച് പുരസ്കാരം നേടിക്കൊടുത്തത്.

മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത സ്കോട്‌ലൻഡ് 17.4 ഓവറിൽ 85 റൺസിന് പുറത്തായിരുന്നു. നെറ്റ് റൺറേറ്റിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ മറികടക്കാൻ 7.1 ഓവറിൽ വിജയം നേടേണ്ടിയിരുന്ന ഇന്ത്യ, വെറും 39 പന്തിൽ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി. 19 പന്തിൽ 50 റൺസെടുത്ത ഓപ്പണർ കെ.എൽ. രാഹുൽ, 16 പന്തിൽ 30 റൺസെടുത്ത രോഹിത് ശർമ എന്നിവരുടെ അതിവേഗ ബാറ്റിങ്ങാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വമ്പൻ ജയം നേടിക്കൊടുത്തത്.

