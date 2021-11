നിങ്ങളുടെ കളിക്കാരുടെ നിലവാരം എല്ലാവർക്കുമറിയാം: പാക്ക് ആരാധകരോട് ഹർഭജൻ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യ–അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ മത്സരത്തിൽ ഒത്തുകളി ആരോപിച്ച പാക്കിസ്ഥാൻ ആരാധകർക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഇന്ത്യയുടെ മുൻ താരം ഹർഭജൻ സിങ് രംഗത്ത്. സെമി പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്താൻ അഫ്ഗാനെതിരെ കൂറ്റൻ വിജയം അനിവാര്യമായിരുന്ന ഇന്ത്യ എട്ടു വിക്കറ്റിന് ജയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് അഫ്ഗാൻ താരങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ മനഃപൂർവം തോറ്റു കൊടുത്തതാണെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ ആരാധകർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ആരോപിച്ചത്. ഐപിഎലിൽ മികച്ച ഓഫറുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനാണ് മനഃപൂർവമുള്ള തോൽവിയെന്നും അവർ പരിഹസിച്ചു.

ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാനോടും പിന്നാലെ ന്യൂസീലൻഡിനോടും തോറ്റതോടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ സെമി സാധ്യതകൾ മങ്ങിയത്. അതിനുശേഷം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, സ്കോട്‌ലൻഡ് ടീമുകൾക്കെതിരെ കൂറ്റൻ വിജയം നേടിയ ഇന്ത്യ അവസാന മത്സരത്തിൽ നമീബിയയേയും തോൽപ്പിച്ചാലും ന്യൂസീലൻഡ് – അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ മത്സരഫലത്തെക്കൂടി ആശ്രയിച്ചാണ് സെമി സാധ്യതകൾ.

ഇതിനിടെയാണ് ഇന്ത്യ നേടിയ വിജയങ്ങൾ ഒത്തുകളിയാണെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ ആരാധകർ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ഈ ലോകകപ്പിൽ പാക്കിസ്ഥാന്റെ പ്രകടനം മികച്ചതാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ വിജയം ഒത്തുകളിയാണെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് ഹർഭജൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ഈ ലോകകപ്പിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവച്ചത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയമില്ല. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെയും മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂെട വിജയം നേടിയതിനെ എല്ലാവരും അഭിനന്ദിച്ചതാണ്. അത് അംഗീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. പക്ഷേ, പാക്കിസ്ഥാൻ മാത്രം നല്ല ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച് ജയിച്ചെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും മറ്റുള്ളവർ നേടുന്ന വിജയങ്ങളെ സംശയദ‌ൃഷ്ടിയോടെ നോക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല. പാക്കിസ്ഥാൻ താരങ്ങളുടെ നിലവാരമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം’ – ഹർഭജൻ‌ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ വിക്കറ്റ് നേടാൻ കഴിയാതെ പോയ റാഷിദ് ഖാനെതിരെയും പാക്കിസ്ഥാൻ ആരാധകർ വ്യാപകമായി ട്രോളുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരം രീതികൾ അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഹർഭജൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനുശേഷം ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ നേടിയ വിജയം പാക്കിസ്ഥാൻ ആരാധകർക്ക് ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാനായിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ അതിന്റേതായ രീതിയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെയും റാഷിദ് ഖാനെതിരെയും യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് നിന്ദ്യമാണ്’ – ഹർഭജൻ പറഞ്ഞു.

