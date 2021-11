ഈ ചിത്രത്തിലുള്ളത് ചരിത്രം; ക്യാപ്റ്റൻ സച്ചിന്റെ ഏക ഏകദിന കിരീടത്തിന് 25 വയസ്!

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം നായകൻ എന്ന നിലയിൽ ഇതിഹാസ താരം സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ തന്റെ കരിയറിൽ ആകെ ഒരു ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് കിരീടം മാത്രമാണ് ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്: 1996ലെ ടൈറ്റൻ കപ്പ്. ആ ഓർമകൾക്ക് ഇന്ന് കാൽ നൂറ്റാണ്ട് പൂർത്തിയാകുന്നു.

ഇന്ത്യ വേദിയൊരുക്കിയ ടൈറ്റൻ കപ്പിനുവേണ്ടിയുള്ള ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പരയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയത് ആതിഥേയരെ കൂടാതെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും ഓസ്ട്രേലിയയുമായിരുന്നു. തുടർച്ചയായ രണ്ട് ലോകകപ്പുകളിൽ (1992, 1996) അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ അടിതെറ്റിയ ചരിത്രവുമായിട്ടാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പരയ്ക്കെത്തിയത്. എന്നാൽ തൊട്ടുമുൻപ് നയ്റോബിയിൽ നടന്ന ചതുർരാഷ്ട്ര ഏകദിന പരമ്പരയിലെ വിജയികൾ എന്ന പെരുമയുമായിട്ടായിരുന്നു അവരുടെ വരവ്.

ഇന്ത്യയാകട്ടെ ഓസ്ട്രേലിയയെ ഡൽഹി ഫിറോസ് ഷാ കോട്‌ല സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ടെസ്റ്റ് മൽസരത്തിൽ തോൽപിച്ചതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് ടൂർണമെന്റിനിറങ്ങിയത്. ഇതിഹാസ താരങ്ങളായ ഹാൻസി ക്രോണിയ, സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ, മാർക്ക് ടെയ്‌ലർ എന്നിവരായിരുന്നു നായകൻമാർ. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ മുൻ ഇംഗ്ലിഷ് താരം ബോബ് വൂമറാണ് പരിശീലിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യയുടെ മാനേജർ മദൻലാൽ.

പ്രാഥമിക റൗണ്ടിൽ ഓരോ ടീമും മൂന്നു തവണ വീതം പരസ്പരം മൽസരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ടൂർണമെന്റ് ക്രമീകരിച്ചത്. കൂടുതൽ പോയിന്റുകൾ നേടുന്ന ടീമുകൾ ഫൈനലിൽ ഏറ്റുമുട്ടും. പ്രാഥമിക റൗണ്ടിലെ എല്ലാ മൽസരങ്ങളും വിജയിച്ച് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഫൈനലിൽ കടന്നു. ഇന്ത്യയാകട്ടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയോട് മൂന്നു മൽസരങ്ങളിലും തോൽവി സമ്മതിച്ചു. രണ്ടു മൽസരങ്ങളിൽ ഓസ്ട്രേലിയയെ തോൽപിച്ച് ഇന്ത്യയും ഫൈനലിൽ കടന്നുകൂടി. ഓസീസുമായുള്ള ഒരു മൽസരം മഴ മൂലം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു.

നവംബർ 6. മുംൈബ വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയം കലാശപ്പോരാട്ടത്തിന് വേദിയൊരുക്കി. ഡേ–നൈറ്റ് മൽസരമാണ് നടന്നത്. കാര്യമായ പ്രതീക്ഷയോടെയായിരുന്നില്ല ഇന്ത്യ കളിക്കാനിറങ്ങിയത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ബോളർ അലൻ ഡൊണാൾഡ് മികച്ച ഫോമിൽ. റണ്ണൊഴുക്ക് തടയാൻ ജോണ്ടി റോഡ്സ്. മികച്ച നേതൃത്വവുമായി ക്രോണിയ. ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷ യുവതാരങ്ങളായ നായകൻ സച്ചിൻ, അജയ് ജഡേജ, രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് എന്നിവരിലായിരുന്നു. ക്യാപ്റ്റനല്ലായിരുന്നില്ല മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീൻ. എങ്കിലും സീനിയർ താരം എന്ന നിലയിൽ ടീമിന്റെ നെടുന്തൂണായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കൂടുതൽ ഏകദിനമൽസരങ്ങൾ കളിച്ച ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന നേട്ടം ടൂർണമെന്റ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അസ്ഹർ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. (കപിൽദേവിന്റെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന റെക്കോർഡാണ് അസ്ഹർ മറികടന്നത്).

ബോളർമാരുടെ നിരയിൽ ശ്രീനാഥും വെങ്കിടേഷ് പ്രസാദും അനിൽ കുംബ്ലെയും സുനിൽ ജോഷിയും റോബിൻ സിങ്ങും. അതിനു മുൻപു നടന്ന 30 മൽസരങ്ങളിൽ വെറും മൂന്നെണ്ണത്തിൽ മാത്രമായിരുന്നു ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക തോൽവി വഴങ്ങിയത്. ലീഗിൽ എല്ലാ മൽസരങ്ങളും ജയിച്ചതിന്റെ അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസവും ക്രോണിയയിൽ പ്രകടമായിരുന്നു. ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സച്ചിൻ ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്തു.

എന്നാൽ പ്രതീക്ഷിച്ചപോലെയായിരുന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ. ഏഴു റൺസുമായി നിൽക്കെ ഓപ്പണർ സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർ വീണു. 31 പന്തുകൾ നേരിട്ടിട്ടും സ്കോർ ബോർഡിലേക്ക് കാര്യമായ സംഭാവന ചെയ്യാതിരുന്ന മഞ്ജരേക്കറുടെ ശൈലി കാണികളെ അസ്വസ്ഥരാക്കി. ക്യാപ്റ്റന്റെ കളിയാണ് സച്ചിൻ പുറത്തെടുത്തത്. സച്ചിൻ 67 റൺസ് നേടി. അസ്ഹർ 26 റൺസും ദ്രാവിഡ് 31 റൺസും സംഭാവന ചെയ്തു. 42 പന്തിൽനിന്ന് 43 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത അജയ് ജഡേയയായിരുന്നു കൂടുതൽ തിളങ്ങിയത്. ജഡേജയുടെ ബാറ്റിൽനിന്ന് ഉയർന്ന രണ്ടു സിക്സറുകൾ നിർണായകമായി. ഏഴു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ടോട്ടൽ 220 റൺസിലൊതുങ്ങി.

മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ സന്ദർശകരെ ഇന്ത്യൻ ബോളർമാർ പിടിച്ചുകെട്ടി. അവിശ്വസനീയമായ രീതിയിൽ ചീട്ടുകൊട്ടാരംപോലെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക താഴെ വീണു. 47.2 ഓവറിൽ 185ന് എല്ലാവരും പുറത്ത്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് 35 റൺസിന്റെ ആധികാരിക വിജയം. വിരലുകളിൽ ഒളിപ്പിച്ച മാന്ത്രികശക്തി പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ കുംബ്ലെ നാലു വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യൻ ജയത്തിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു (8.2–0–25–4). പ്രസാദ് മൂന്നും റോബിൻ സിങ് രണ്ടും വിക്കറ്റുകൾ പിഴുതു. ടൈറ്റൻ കപ്പ് നേട്ടം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ദീപാവലിക്കു തൊട്ടുമുൻപുള്ള ആഘോഷമായി മാറി.

മൽസരത്തിനിടയിൽ അസ്ഹറുദ്ദീൻ മറ്റൊരു നേട്ടവും സ്വന്തമാക്കി: ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ 100 ക്യാച്ചുകൾ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ. 17 വിക്കറ്റുമായി ടൂർണമെന്റിൽ മികച്ച ബോളിങ് കാഴ്ചവച്ച അലൻ ഡൊണാൾഡ് മാൻ ഓഫ് ദ് സീരീസായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഫൈനലിൽ നാലു വിക്കറ്റുകൾ പിഴുത കുംബ്ലെ മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ചായി.

സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കിരീടം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലെ നിർണായക വിജയമായിരുന്നു. നായകനെന്ന നിലയിൽ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരേയൊരു കിരീടം ടൈറ്റൻ കപ്പാണ്. ഫൈനൽ പൂർണമായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു. ഫീൽഡിങ് തന്ത്രങ്ങൾ ഒരുക്കിയതിലും ബോളർമാരെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയം തന്നെ. സച്ചിന്റെ നേട്ടത്തെ ഗുരുസ്ഥാനീയനായ സുനിൽ ഗാവസ്കർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്:

‘നായകൻമാർക്കിടയിൽ ഒരു ടൈറ്റനാകാൻ സച്ചൻ ആദ്യ ചുവടുവച്ചുകഴിഞ്ഞു’. ഈ ടൂർണമെന്റിൽ കൂടുതൽ റൺസുമായി തിളങ്ങിയതും സച്ചിനാണ്: നാല് അർധ സെഞ്ചുറികൾ അടക്കം 320 റൺസ്. ഈ ടൂർണമെന്റ് കഴിഞ്ഞും നായകൻ സച്ചിനെ ഭാഗ്യം കൈവിട്ടില്ല. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ സ്വന്തം മണ്ണിൽ നടന്ന ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയുടെ ഫലവും ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നു (2–1).

English Summary: When Sachin Tendulkar's Boys Overcame The World's Best Team To Win Titan Cup