രാഹുലോ പന്തോ അല്ല; ഇന്ത്യയുടെ ട്വന്റി20 ക്യാപ്റ്റനാകാൻ ഏറ്റവും യോഗ്യൻ ബുമ്ര: നെഹ്റ

ന്യൂഡൽഹി∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനു ശേഷം വിരാട് കോലി ഇന്ത്യയുടെ നായക സ്ഥാനം ഒഴിയുമ്പോൾ ആരു പകരക്കാരനാകുമെന്നു സിലക്ടർമാരും ആരാധകരും തല പുകയ്ക്കുമ്പോൾ, നായക സ്ഥാനത്തേക്ക് അപ്രതീക്ഷിത പേരു നിർദേശിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ പേസർ ആശിഷ് നെഹ്റ.‌



രോഹിത് ശർമ, കെ.എൽ. രാഹുൽ, റിഷഭ് പന്ത് തുടങ്ങിയവരുടെ പേരുകൾ നായക സ്ഥാനത്തേക്കു പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവരാരുമല്ല, ട്വന്റി20യിൽ പേസ് ബോളർ ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര ഇന്ത്യയെ നയിക്കണമെന്നാണു നെഹ്റയുടെ പക്ഷം.

ടെസ്റ്റ്, ഏകദിനം, ട്വന്റി20 എന്നീ മൂന്നു ഫോർമാറ്റിലും ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണു ബുമ്ര എന്നതു തന്നെയാണു ഇതിനുള്ള കാരണമായി നെഹ്റ പറയുന്നത്. ഒരു നായകനാകാൻ വേണ്ട എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ബുമ്രയ്ക്ക് ഉണ്ടെന്നും നെഹ്റ പറയുന്നു.

‘രോഹിത്തിനെക്കൂടാതെ റിഷഭ് പന്തിന്റെയും കെ.എൽ. രാഹുലിന്റെയും പേരുകൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ ടീമിനൊപ്പം ഒട്ടേറെ ടൂർണമെന്റുകൾ കളിച്ച താരമാണു പന്ത്. പല തവണ സഹതാരങ്ങൾക്കുള്ള വെള്ളക്കുപ്പിയുമായി ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങിയ പന്തിനു ടീം സ്ഥാനം പോലും പല തവണ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്.

മയാങ്ക് അഗർവാളിനു പരുക്കേറ്റതോടെയാണു കെ.എൽ. രാഹുലിനെ ടെസ്റ്റ് ടീമിലേക്കു മടക്കി വിളിച്ചത്. മുൻ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ അജയ് ജഡേജ പറഞ്ഞതു പോലെ, ഗെയിം ഏറ്റവും നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്ന താരമാണു ബുമ്ര. മൂന്നു ഫോർമാറ്റിലും ഇന്ത്യൻ ടീമിനായി ബുമ്ര കളിക്കുന്നുമുണ്ട്. പേസ് ബോളർമാരെ ക്യാപ്റ്റനാക്കിക്കൂട എന്നു നിയമമൊന്നുമില്ലല്ലോ’– ക്രിക്കറ്റ് വാർത്താ വെബ്സൈറ്റായ ക്രിക്ക്ബസ്സിനോടു നെഹ്റ പ്രതികരിച്ചു.

അടുത്ത ആഴ്ചയോടെ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ട്വന്റി20 ഫോർമാറ്റിലെ പുതിയ ക്യാപ്റ്റനെ ബിസിസിഐ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും എന്നാണു റിപ്പോർട്ടുകൾ. ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെ ഈ മാസം അവസാനം ഇന്ത്യ 3 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പര കളിക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: "He's In Playing XI In All Formats": Ashish Nehra Names Player Who Can Replace Virat Kohli As India Captain In T20Is