വാർണറുടെ പോക്കറ്റ് തപ്പി, മാർഷിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു; ‘ഗെയിലാട്ടം’ ഇനിയില്ല?

അബുദാബി ∙ അവസാന രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20 മത്സരത്തിലെന്നതു പോലെ ലോകകപ്പിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ വെസ്റ്റിൻ‍ഡീസ് ബാറ്റർ ക്രിസ് ഗെ‍യ്‌ലിന്റെ പ്രകടനം. ഓസീസിനെതിരെ 9 പന്തുകളിൽ 15 റൺസെടുത്തു പുറത്തായ ഗെയ്‌ലിനെ ബൗണ്ടറിക്കു പുറത്തു നിന്ന് കയ്യടിച്ചാണു സഹതാരങ്ങൾ വരവേറ്റത്. ഔദ്യോഗികമായി ഇതുവരെ ഗെയ്‌ൽ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടില്ല.

നാൽപത്തിരണ്ടുകാരനായ ഗെയ്‌ൽ ഇന്നലെ ഓസീസ് പേസർ പാറ്റ് കമ്മിൻസിനെ സിക്സറിനു പറത്തിയിരുന്നു. ബോൾ ചെയ്യാനിറങ്ങിയ ഗെയ്‌ൽ മിച്ചൽ മാർഷിന്റെ വിക്കറ്റുമെടുത്തു. ഡേവിഡ് വാർണറെ സ്റ്റംപ് ചെയ്തു പുറത്താക്കാനുള്ള അവസരം വിക്കറ്റ് കീപ്പർ നിക്കോളാസ് പുരാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ തമാശയായി വാർണറുടെ നേർക്ക് ഓടിയെടുത്ത ഗെയ്‌ൽ ഓസീസ് താരത്തിന്റെ പോക്കറ്റ് പരിശോധിച്ച ശേഷമാണു മടങ്ങിയത്. പുറത്തായ മാർഷിനെ പിന്നിലൂടെ ഓടിച്ചെന്നു കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്തു.

വിൻഡീസിനായി 1999ൽ അരങ്ങേറ്റം നടത്തിയ ‘യൂണിവേഴ്സ് ബോസ്’ ടീമിനൊപ്പം 2 ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് കിരീട വിജയങ്ങളിലും പങ്കാളിയായി. 79 രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 1899 റൺസാണു സമ്പാദ്യം. 2 സെഞ്ചുറികളും 14 അർധ സെഞ്ചുറികളുമുണ്ട്. 19 വിക്കറ്റുകളുമെടുത്തു. സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ്: 137.31. 2014നു ശേഷം ടെസ്റ്റ് കളിച്ചിട്ടില്ല. അവസാന ഏകദിനം കളിച്ചത് 2019ലാണ്.

ഇന്നലത്തെ മത്സരത്തോടെ ഡ്വെയ്ൻ ബ്രാവോയും ട്വന്റി20 കരിയറിനോടു വിട പറഞ്ഞു. ലോകകപ്പിനുശേഷം വിരമിക്കുമെന്നു ബ്രാവോ നേരത്തേ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇരുവരും ട്വന്റി20 ലീഗുകളിൽ തുടർന്നേക്കും.

1045

ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റിൽ ആകെ 1045 സിക്സറുകളാണു ഗെയ്‌ലിന്റെ ബാറ്റിൽനിന്നു പിറന്നിട്ടുള്ളത്. കയ്റൻ പൊള്ളാർഡ് (761), ആന്ദ്രെ റസൽ (512) എന്നിവരാണു പിന്നിലുള്ളത്.

English Summary: ‘Semi-retired’ Chris Gayle has all the fun: Checks Warner’s pockets, hugs Marsh