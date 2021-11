ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് സൂപ്പർ 12 റൗണ്ടിലെ 2–ാം മത്സരത്തിൽ ന്യൂസീലൻഡിനോടു ദയനീയമായി തോറ്റശേഷം ഇന്ത്യൻ പേസർ ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര പറഞ്ഞതിങ്ങനെയാണ്: ‘ഈ കോവിഡ് പകർച്ചവ്യാധിക്കാലത്തെ ജീവിതം പ്രയാസകരമാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറെക്കാലമായി ബയോ ബബ്‍ളിലാണു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം. പുതിയ സാഹചര്യവുമായി ഒത്തുപോകാൻ ഞങ്ങൾ ഏറെ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ, ബബ്‍ൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്ഷീണവും അതു മനസ്സിനുണ്ടാക്കുന്ന പ്രയാസവും പ്രശ്നമാണ്. 6 മാസമായി ഇത്തരമൊരു ജീവിതമാണ്. കുടുംബാംഗങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ സങ്കടവും നിരാശയും ചിലർക്കെങ്കിലുമുണ്ടാകാം. ഹോട്ടൽ മുറികളിൽ കുടുങ്ങി ഒരേ കാര്യം തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതിന്റെ നിസ്സഹായതയും ഒരു വശത്തുണ്ട്. പല ചിന്തകളും മനസ്സിനെ മഥിക്കുന്നുണ്ട്. കളിക്കാരുടെ മാനസികാവസ്ഥയും കളത്തിലെ പ്രകടനത്തെ ബാധിക്കുമെന്നതു സ്വാഭാവികമാണല്ലോ...’

∙ എന്താകാം കാരണം?

‘പേടിച്ചാണു ഞങ്ങൾ കളിച്ചത്. ഞങ്ങളുടെ ശരീരഭാഷ പരാജിതരുടേതു പോലെയായിരുന്നു. ബാറ്റുകൊണ്ടോ പന്തുകൊണ്ടോ ധൈര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കു കഴിഞ്ഞില്ല’ - ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ തോൽവിക്കു ശേഷം സമ്മാനദാനച്ചടങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുടെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. കിവീസിനെതിരെ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട ശേഷം നിരാശനിറഞ്ഞ മുഖഭാവത്തോടെ കമന്റേറ്ററോടു സംസാരിക്കാനെത്തിയ കോലി.

ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയുടെ നിരാശ. ചിത്രം: AFP

തോറ്റ ശേഷമുള്ള പത്രസമ്മേളനത്തിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കു മറുപടി നൽകാനെത്തിയതു ക്യാപ്റ്റൻ കോലിയോ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയോ അല്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പരിചയവുമില്ലാത്ത പേസർ ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയെയാണു ടീം മാനേജ്മെന്റ് അയച്ചത്. ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ്, സമ്മർദം എന്നിവ താരങ്ങളെയും ടീമിനെയും എത്രത്തോളം ബാധിച്ചുവെന്നതിനു മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പോരേ?

∙ കാരണം മനസ്സിലാണ്!

ഇതെല്ലാം ചേർത്തു വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. കളത്തിലെ പ്രകടന മികവിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, മാനസികമായും എതിരാളികളോടു തോറ്റ നിലയിലായിരുന്നു ഇന്ത്യ. ബയോ ബബ്‌ളിലെ ഏകാന്തവാസവും കടുത്ത മത്സര സമ്മർദവും കളിക്കാരിലുണ്ടാക്കിയ മാനസിക പിരിമുറുക്കവും ലോകകപ്പിലെ ഇന്ത്യയുടെ നിർണായകമായ 2 തോൽവികൾക്കു കാരണമായെന്ന് അനുമാനിക്കാൻ സൂചനകൾ പലതുണ്ട്.



ഇന്ത്യൻ ടീം പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ മത്സരത്തിനിടെ. ചിത്രം: AFP

ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാനോടും 2-ാം മത്സരത്തിൽ ന്യൂസീലൻഡിനോടും ദയനീയ തോൽവിയാണു ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. ആദ്യ മത്സരത്തിലെ എതിരാളികൾ പരമ്പരാഗത വൈരികൾ. കളത്തിലെ കളിയെ വികാരപരമായി സമീപിക്കുന്ന ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും ജനങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും. മത്സരശേഷം ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി പാക്കിസ്ഥാൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ മുഹമ്മദ് റിസ്‌വാനോടു സൗഹൃദം പ്രകടിപ്പിച്ചതു പോലെയുള്ള സ്‌നേഹബന്ധങ്ങളൊന്നും രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലോ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കിടയിലോ ആരാധകർക്കിടയിലോ ഇല്ലെന്നുള്ളതാണു വാസ്തവം. സ്വാഭാവികമായും ‘ബിഗ് ഗെയി’മിന്റെ സമ്മർദം കോലിയെയും കൂട്ടരെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. 2-ാം മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇറങ്ങിയത് 2019ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് സെമിയിൽ തങ്ങളെ കീഴടക്കിയ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെയാണ്. ആദ്യ മത്സരത്തിലെ വലിയ തോൽവിക്കു ശേഷം ടൂർണമെന്റിൽ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വിജയം അനിവാര്യമാണെന്ന ചിന്തയാകാം കളിക്കാരിൽ സമ്മർദമുണ്ടാക്കിയത്. ഫലമോ, അടപടലം തോൽവിയേറ്റു വാങ്ങി.



ഇന്ത്യയുടെ ഈ തോൽവികൾക്കു പിന്നിൽ മാനസിക കാരണങ്ങളുണ്ടോ... ഉണ്ടെന്ന നിഗമനത്തെ സാധൂകരിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളാണു കേരളത്തിലെ 2 വിദഗ്ധർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെയാൾ ഇരിങ്ങാലക്കുട സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് കോളജിലെ കായിക വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗം മേധാവിയും മെന്റൽ കണ്ടീഷനിങ് കോച്ചുമായ ഡോ. സ്റ്റാലിൻ റാഫേൽ. അടുത്തയാൾ ഡോ. വിപിൻ റോൾഡന്റ്. കൊച്ചിയിലെ റോൾഡന്റ് റജുവനേഷൻ മൈൻഡ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് സ്റ്റുഡിയോ സ്ഥാപകനും സ്‌പോർട്‌സ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് സൈക്കോളജിസ്റ്റുമാണു വിപിൻ.

∙ ബ്രേക്കില്ലാ ബബ്ൾ

കോവിഡ് കാലത്തു വീടുകളിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഉല്ലസിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും താരങ്ങൾ ജൂൺ മുതൽ ബയോ ബബ്‌ളിനുള്ളിലാണ്. ആദ്യം ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ് ഫൈനൽ. പിന്നീടു മൂന്നാഴ്ചയോളം അവിടെത്തന്നെ ബബ്‌ളിൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര. അതു പൂർത്തിയായ ഉടൻ യുഎഇയിലേക്ക്. അവിടെ ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗ്. അതു കഴിഞ്ഞതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ്. ചുരുക്കത്തിൽ നാട്ടിൽനിന്നും കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നും അകന്നുള്ള ഈ ജീവിതം കളിക്കാരെ മാനസികമായി ക്ഷീണിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും (കുടുംബത്തെ ഒപ്പംകൂട്ടാൻ ബിസിസിഐ താരങ്ങൾക്ക് അനുവാദം കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിലും അതിലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു). അതിനു പുറമേ വലിയ മത്സരത്തിന്റെ സമ്മർദവും കളത്തിലെ പ്രകടനം മോശമാകാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ടാകും.



ഡോ. സ്റ്റാലിൻ റാഫേൽ.

ഡോ. സ്റ്റാലിൻ റാഫേലിന്റെ ചില നിരീക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. 2011ൽ ഇന്ത്യ ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ ജേതാക്കളായപ്പോൾ ടീമിനൊപ്പം ഒരു സ്‌പോർട്‌സ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നതായി ഡോ. സ്റ്റാലിൻ ഓർക്കുന്നു. അന്നത്തെ പരിശീലകൻ ഗാരി കിർസ്റ്റന്റെ നിർദേശപ്രകാരമായിരുന്നു അത്തരമൊരു നിയമനം. ആ സ്‌പോർട്‌സ് സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ സേവനം ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നതായി പിൽക്കാലത്തു സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. ഈ ലോകകപ്പിൽ മെന്ററായി എം.എസ്.ധോണി ടീമിനൊപ്പമുണ്ട്. മെന്റർക്കു കളിയിലെ ടെക്‌നിക്കുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. പക്ഷേ, മനസ്സിലെ പിച്ചിൽനിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുന്ന കുഴപ്പങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനോ പ്രതിവിധി നിർദേശിക്കാനോ മെന്റർക്കു കഴിഞ്ഞെന്നു വരില്ല.



അടുത്തയിടെ കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഒരു മെന്റൽ കണ്ടീഷനിങ് കോച്ചിന്റെ സൗകര്യം താരങ്ങൾക്കു നൽകുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. കളി ജയിക്കാൻ പ്രകടനം മാത്രം പോരെന്നും താരങ്ങളുടെ മെന്റൽ സ്‌ട്രെങ്തും വിജയഘടകമായേക്കാമെന്നുമുള്ള തിരിച്ചറിവ് കേരളത്തിലെ ക്രിക്കറ്റ് ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഉണ്ടായെന്നുള്ളതു പ്രശംസനീയമാണ്. വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തിഗതയിനങ്ങളിൽ മത്സരിക്കുന്ന താരങ്ങൾക്കു പോലും പഴ്‌സനൽ സ്‌പോർട്‌സ് സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെയോ മെന്റൽ കണ്ടീഷനിങ് കോച്ചിന്റെയോ സേവനം ലഭിക്കുന്നുവെന്നുള്ളത് ഈ ദിശയിൽ അവരെത്ര മുന്നിലാണ് എന്നതിന്റെ മികച്ച ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടാവുന്നതാണ്.

∙ ഹോർമോൺ ഇംബാലൻസ്

നമുക്കു സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നതു തലച്ചോറിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഡോപ്പമിൻ, സെറോടോണിൻ തുടങ്ങിയ ഹോർമോണുകൾ മൂലമാണ്. ബയോ ബബ്‌ളിൽ കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ താരങ്ങളാകും ഒരു ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ താമസിക്കേണ്ടി വരിക. പരിശീലനത്തിനായി ഗ്രൗണ്ട്, തിരികെ ഹോട്ടൽ റൂം. ഈയൊരു ദിനചര്യയിൽ ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവില്ല. കൂട്ടമായി ഇരുന്നു സംസാരിക്കാനോ ഉല്ലാസ പാർട്ടികൾക്കോ അവസരമില്ലാത്ത അവസ്ഥ. സ്ഥിരമായി കാണുന്ന മുഖങ്ങൾ. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ അസാന്നിധ്യം. ഡോപ്പമിന്റെയും സെറോടോണിന്റെയും അളവ് വൻതോതിൽ കുറയാനാണ് എല്ലാവിധ സാധ്യതയും. ഇതുമൂലം മാനസികമായി സന്തോഷം കുറയുന്നു. ഈ കുറവ് ശരീരഭാഷയിലും പ്രതിഫലിക്കും.

∙ നെഗറ്റീവ് ചിന്ത

ഡോ. വിപിൻ റോൾഡന്റും ഡോ. സ്റ്റാലിനും ഒരുപോലെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ചില സംഗതികളുണ്ട്. ഒറ്റയ്ക്കു കഴിയേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ (തോട്ട് പ്രോസസ്) കൂടും. ഒരു ദിവസം ഏകദേശം 15,000 മുതൽ 60,000-70,000 ചിന്തകൾ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാവുമെന്നാണു ഗവേഷകർ പറയുന്നത്. വ്യക്തികൾക്കനുസരിച്ച് ഈ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസം വരാം. ഒരു മുറിയിൽ സ്വസ്ഥമായി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും ചിന്തകളുടെ എണ്ണം കൂടും.

ഡോ. വിപിൻ റോൾഡന്റ്.

ഗവേഷകരുടെ കണ്ടെത്തൽ പ്രകാരം ഒരു മുറിയിൽ ഇരിക്കുന്നയാൾ ഒരു ദിവസം ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ 90-95 ശതമാനവും നെഗറ്റീവ് തോട്ട്‌സ് ആയിരിക്കും. തോൽവി, മോശം പ്രകടനം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാകും ഒരു ക്രിക്കറ്റ് താരത്തിന്റെ ചിന്തകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും. അതു സാവധാനം ഉത്കണ്ഠയിലേക്കും വിഷാദത്തിലേക്കും വരെ നയിക്കാം. അത്തരം മാനസികാവസ്ഥയിൽ എത്തിപ്പെട്ടാൽ കരകയറണമെങ്കിൽ വിദഗ്ധരായ ആളുകളുടെ സഹായം വേണ്ടിവന്നേക്കാം. അത്തരമൊരു സേവനം ലഭിക്കാതെ പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അതു കളിമികവിനെയും ബാധിക്കും.

∙ കെമിക്കൽ സ്‌ട്രെസ്

മുറികളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു കഴിയുമ്പോൾ സമയം തള്ളിനീക്കാൻ താരങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ തിരിയുക വിഡിയോ ഗെയിമുകളിലേക്കും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലേക്കുമാകാം. മണിക്കൂറുകളോളം ഗെയിം കളിച്ചിരിക്കുന്നവരിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തല കുമ്പിട്ടിരിക്കുന്നവരിലും കെമിക്കൽ സ്‌ട്രെസ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇതും ഹോർമോണുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്‌നം തന്നെ. ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന പ്രശ്‌നം. ഉറക്കമില്ലായ്മയും കായികതാരങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും.

∙ കോലിക്കു കൊമ്പില്ല

എത്ര വലിയ കളിക്കാരായാലും മാനസിക സമ്മർദം ഉണ്ടാകാം. നവോമി ഒസാകയാണ് ഈ സമ്മർദത്തിന്റെയും വിഷാദത്തിന്റെയുമൊക്കെ കാര്യം തുറന്നു പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ പ്രധാന കായികതാരം. വിരാട് കോലിയായാലും രോഹിത് ശർമയായാലും കെ.എൽ.രാഹുലായാലും കളത്തിൽ മാനസിക സമ്മർദം നേരിടുണ്ടാവുമെന്നുറപ്പ്. സാക്ഷാൽ സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ പോലും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു കാലത്തു പതിവായി താൻ 90നും 99നും ഇടയിൽ പുറത്തായതിനു പിന്നിൽ സെഞ്ചുറി എന്ന ലക്ഷ്യമുണ്ടാക്കിയ മാനസിക സമ്മർദമാണെന്ന്. ഇതൊഴിവാക്കാൻ എത്ര വേഗത്തിലും അനായാസവും കഴിയുമെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഓരോ താരത്തിനും കളത്തിൽ മികവു പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിയുക.



പാക്കിസ്ഥാൻ താരം മുഹമ്മദ് റിസ്‌വാനെ ആശ്ലേഷിക്കുന്ന വിരാട് കോലി. ബാബർ അസം സമീപം. ചിത്രം: AFP

ഇവിടെയാണു കണ്ടീഷനിങ് കോച്ച്, സ്‌പോർട്‌സ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്നിവരുടെ പ്രസക്തി. പ്രഫഷനൽ പരിശീലനം നേടിയ ഇത്തരക്കാരുടെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയേ സമ്മർദത്തിൽനിന്നു പുറത്തുകടക്കാൻ വഴിയുള്ളൂ. 2014ലെ ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിനിടെ ഫോം നഷ്ടപ്പെട്ടു വിഷാദത്തിനടിപ്പെട്ടതിനെപ്പറ്റി വിരാട് കോലി നേരത്തേ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഡിപ്രസീവ് ട്രാക്കിലേക്കു വീണുപോയാൽ പെർഫോമൻസ് മോശമാകും. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലും ഒരുപക്ഷേ, ബാറ്റിങ്ങിൽ തന്റെ ആർജിത കഴിവുകളിലൂടെ മികവു തുടരാൻ കോലിക്കു കഴിഞ്ഞേക്കാം. പക്ഷേ, ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിലുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലും മറ്റും പിഴവുകൾ സംഭവിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ.



English Summary: Life in Bio Bubble, Big Match Pressure; Decoding Psychological Reasons Behind India's Two Losses vs Pakistan and New Zealand