‘വിരമിച്ചിട്ടില്ല: വിടവാങ്ങൽ മത്സരം ജമൈക്കയിൽ കളിക്കണം; നന്ദി പറയണം’

ദുബായ്∙ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്നുള്ള വിടവാങ്ങൽ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വിൻഡീസ് ഇതിഹാസ താരം ക്രിസ് ഗെയ്ൽ. തന്റെ ജന്മ നാടായ ജമൈക്കയിൽ വിടവാങ്ങൽ മത്സരം കളിക്കാനാണ് ആഗ്രഹമെന്നും ഗെയ്‌ൽ പറഞ്ഞു.



22 വർഷങ്ങൾ പിന്നീട്ട രാജ്യാന്തര കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമയമായിട്ടില്ല എന്നുതന്നെയാണു ഗെയ്ൽ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്. ശനിയാഴ്ച ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് സൂപ്പർ 12ലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ, ഓസീസിനെതിരെ ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്ത ഗെയ്‌ലിനെ കയ്യടികളോടെയാണ് സഹ താരങ്ങൾ യാത്രയാക്കിയത്.

ഔട്ടായതിനു ശേഷം ആരാധകർക്കു സല്യൂട്ട് നൽകുകയും ആരാധകർക്കു തന്റെ ബാറ്റിങ് ഗ്ലൗസ് ഊരി എറിഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷമാണു ഗെയ്ൽ മൈതാനം വിട്ടത്. നേരത്തേ വിടവാങ്ങൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഡ്വെയ്ൻ ബ്രാവോയ്ക്കൊപ്പം ഗെയ്‌ലിനും വിൻഡീസ് താരങ്ങൾ മത്സരശേഷം ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ നൽകിയിരുന്നു.

‘ഓസീസിനെതിരെ ഞാൻ‌ ചില തമാശകൾ കാണിച്ചു എന്നേയുള്ളു. മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നമുക്കു മാറ്റിവയ്ക്കാം. ലോകകപ്പിലെ എന്റെ അവസാന മത്സരം എന്ന നിലയിൽ ആരാധകരുമായി ആശയ വിനിമയം നടത്തി അവരെ അൽപം രസിപ്പിച്ചെന്നേയുള്ളു’– ഓസീസിനെതിരായ മത്സരത്തിനു ശേഷം ഐസിസി ഫെയ്സ്ബുക്ക് ലൈവ് ഷോയിൽ ഗെയ്ൽ പ്രതികരിച്ചു.

‘ഒരു ലോകകപ്പു കൂടി കളിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ അവർ (വിൻഡീസ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ്) അനുവദിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. എന്റെ വിടവാങ്ങൾ ഞാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല, എന്നാൽ എന്റെ നഗരമായ ജമൈക്കയിൽ ഒരു മത്സരം കൂടി കളിക്കാൻ അനുവദിച്ചാൽ, എനിക്ക് ആരാധകരോടു നന്ദി പറയാനാകും.

നമുക്കു നോക്കാം. അതു നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനം ഔദ്യോഗികമായി നടത്തും. പക്ഷേ, തൽക്കാലം കൂടുതൽ പറയാനാകില്ല’– ഗെയ്‌ലിന്റെ വാക്കുകൾ. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ 79 ട്വന്റി20കളും 103 ടെസ്റ്റും, 301 ഏകദിനവും കളിച്ചിട്ടുള്ള താരമാണു 42 കാരനായ ഗെയ്ൽ.

‘വിൻഡീസിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിൽ എന്നും ആഹ്ലാദവും അഭിമാനവുമുണ്ട്. ആരാധകരെ രസിപ്പിക്കാനാകാത്തതിലാണ് ഏറ്റവും വിഷമം’– ഗെയ്‌ലിന്റെ വാക്കുകൾ.

English Summary: Haven't Retired Yet, Want To Play Farewell Game In Jamaica: Chris Gayle