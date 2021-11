24 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം പാക്കിസ്ഥാനിൽ പര്യടനം; പ്രഖ്യാപിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയ

സിഡ്നി∙ 24 വർഷത്തിന് ശേഷം പാക്കിസ്ഥാനിൽ പര്യടനം നടത്താനൊരുങ്ങി ഓസ്ട്രേലിയ. 1998ന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഓസ്ട്രേലിയയും പാക്കിസ്ഥാനും പാക്ക് മണ്ണിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. അടുത്ത വർഷം മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ നടത്താനിരിക്കുന്ന പര്യടനത്തിൽ മൂന്ന് ടെസ്റ്റ്, മൂന്ന് ഏകദിനം, ഒരു ട്വന്റി20 എന്നിങ്ങനെ മത്സരങ്ങളാണ് ഓസ്ട്രേലിയ കളിക്കുക. കറാച്ചി (മാര്‍ച്ച് 3–7), റാവല്‍പിണ്ടി (മാർച്ച് 12–16), ലാഹോർ (മാർച്ച് 21–25) എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ.

ഏകദിന, ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങൾ മാർച്ച് 29 നും ഏപ്രിൽ അഞ്ചിനും ഇടയിൽ ലാഹോറിൽ നടക്കും. ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായാണു ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക. ഓസ്ട്രേലിയയെ പാക്കിസ്ഥാനിലേക്കു സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് ചെയർമാന്‍ റമീസ് രാജ പ്രതികരിച്ചു. ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും ശക്തരായ ടീമുകളിലൊന്നായ ഓസ്ട്രേലിയ പാക്കിസ്ഥാനിൽ കളിക്കുന്നതു ഞങ്ങളുടെ ആരാധകർക്കും വിരുന്നായിരിക്കും. പേരുകേട്ട വേദികളിൽ കളിക്കാന്‍ ഓസ്ട്രേലിയൻ താരങ്ങൾക്കുള്ള അവസരം മാത്രമല്ല ഇത്. അതിനു പുറമേ പാക്കിസ്ഥാന്റെ ആതിഥ്യമര്യാദ, ബഹുമാനം, സ്നേഹം എന്നിവയെല്ലാം ആസ്വദിക്കാനുള്ള സമയം കൂടിയാണ്– റമീസ് രാജ പ്രതികരിച്ചു.

ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിലെ പ്രകടനത്തോടെ പ്രതിഭ തെളിയിച്ച ടീമാണ് പാക്കിസ്ഥാനെന്നും അവരെ നേരിടാൻ പോകുന്നതിന്റെ ആവേശത്തിലാണെന്നും ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് നിക്ക് ഹോക്ക്‌ലി പ്രതികരിച്ചു. പര്യടനത്തിനു മുന്നോടിയായി ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട‍്രേലിയ പ്രതിനിധികള്‍ പാക്കിസ്ഥാൻ സന്ദർശിക്കും. 1998–99 വർഷങ്ങളിലാണ് ഓസ്ട്രേലിയ അവസാനമായി പാക്കിസ്ഥാനിൽ പര്യടനം നടത്തിയത്.

