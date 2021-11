ന്യൂഡ‍ൽഹി∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിലെ ഇന്ത്യയുടെ അവസാന മത്സരത്തിൽ തന്നെ വിരാട് കോലി ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം രോഹിത് ശർമയ്ക്കു കൈമാറണമെന്ന ഉപദേശവുമായി മുന്‍ ഇന്ത്യൻ താരം സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർ. തിങ്കളാഴ്ച നമീബിയയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ തന്നെ രോഹിത് ശര്‍മ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ നയിക്കണമെന്നാണ് മഞ്ജരേക്കറുടെ നിലപാട്. ലോകകപ്പിൽ സെമി കാണാതെ പുറത്തായ ഇന്ത്യയുടെ അവസാന മത്സരം തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് 7.30നാണ്. ലോകകപ്പിന് ശേഷം ട്വന്റി20 ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഒഴിയുമെന്ന് കോലി നേരത്തേ തന്നെ നിലപാടെടുത്തിരുന്നു.

കോലിക്കു ശേഷം ട്വന്റി20 ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയരുന്ന ആദ്യ പേര് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ക്യാപ്റ്റനായ രോഹിത് ശർമയുടേതാണ്. ക്രിക്കറ്റിൽ പുതിയ രീതി കൊണ്ടുവരാൻ കോലിക്കു താൽപര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഇപ്പോൾ തന്നെ രോഹിത് ശര്‍മയ്ക്കു നൽകാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രോഹിതിന് ക്യാപ്റ്റനായി കളിക്കാം– ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർ പറഞ്ഞു.

2017ലാണ് വിരാട് കോലി ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനാകുന്നത്. നായകനായി കളിച്ച മത്സരങ്ങൾ അമ്പതിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കോലിക്കു ജയിക്കാൻ സാധിച്ചത് 29 കളികളിലാണ്. പരമ്പരകളിൽ തുടർച്ചയായി വിജയിച്ചപ്പോഴും ഐസിസി ട്രോഫികളൊന്നും ഇതുവരെ കോലിക്കു സ്വന്തമാക്കാനായിട്ടില്ല. നമീബിയയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തോടെ ഇന്ത്യൻ ടീം പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രിയും സ്ഥാനമൊഴിയും.

