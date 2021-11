‘ഗോയിങ് ഹോം’, കോലിയുടെ പഴയ ട്വീറ്റ് കുത്തിപ്പൊക്കി പാക്ക് ആരാധകര്‍, പരിഹാസം

ന്യൂഡൽഹി∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽനിന്ന് ഇന്ത്യ പുറത്തായതിനു പിന്നാലെ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുടെ പഴയ ട്വീറ്റ് കുത്തിപ്പൊക്കി പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകര്‍. 2012 ൽ വിരാട് കോലിയിട്ട ട്വീറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ട്വിറ്ററിൽ വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്നത്. ഏഷ്യ കപ്പിലെ തോല്‍വിക്കു പിന്നാലെയായിരുന്നു കോലിയുടെ ട്വീറ്റ്. നാളെ വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങുകയാണ്, ഇതൊരു നല്ല അനുഭവമല്ല’ എന്നായിരുന്നു കോലി അന്നു പ്രതികരിച്ചത്. 2021 ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ പുറത്തായതിനു പിന്നാലെ പാക്ക് ആരാധകർ പഴയ ട്വീറ്റ് കുത്തിപ്പൊക്കുകയായിരുന്നു.

ട്വന്റി20 ലോകകപ്പില്‍ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഇന്ത്യ പത്ത് വിക്കറ്റിന്റെ തോൽവി വഴങ്ങിയിരുന്നു. രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ന്യൂസീലൻഡിനെതിര എട്ടു വിക്കറ്റിനും തോറ്റു. ഞായറാഴ്ചത്തെ മത്സരത്തിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ന്യൂസീലൻഡിനോടു തോറ്റതോടെ ഇന്ത്യയുടെ സെമി സ്വപ്നങ്ങൾ അവസാനിച്ചു. ഇതോടെയാണ് കോലിയെ പാക്കിസ്ഥാൻ ആരാധകർ ഉന്നമിട്ടത്. ഇന്ത്യയുൾപ്പെടുന്ന രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പില്‍നിന്ന് പാക്കിസ്ഥാനും ന്യൂസീലൻഡുമാണു സെമി യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കിയത്.

സെമിയിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ഓസ്ട്രേലിയയെയും ഇംഗ്ലണ്ട് ന്യൂസീലൻഡിനെയും നേരിടും. തോല്‍വിക്കു പിന്നാലെ മുൻ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളടക്കം ടീമിന്റെ പ്രകടനത്തിൽ നിരാശ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ രാജ്യത്തിനായി കളിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം ഫ്രാഞ്ചൈസി ക്രിക്കറ്റിനു നൽകുന്നതാണു ഇത്തരം ഫലങ്ങള്‍ക്കു കാരണമെന്നു മുന്‍ ഇന്ത്യൻ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ കപിൽ ദേവ് പ്രതികരിച്ചു.

English Summary: Pakistan fans target Virat Kohli on his ‘going home’ tweet after India’s exit from T20 WC