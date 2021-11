അടുത്തയാൾ മുന്നോട്ടുവരട്ടെ; രോഹിത് കുറച്ചു നാളായി ഇവിടെത്തന്നെ ഉണ്ട്: കോലി

ദുബായ്∙ ഇന്ത്യൻ നായകനായ ഇറങ്ങിയ അവസാന ട്വന്റി20 മത്സരത്തിനു മുൻപ്, അടുത്ത ഇന്ത്യൻ നായകൻ ആരെന്ന ചോദ്യത്തിന് സൂചനകളിലൂടെ മറുപടി നൽകി വിരാട് കോലി. ഈ ലോകകപ്പോടെ ട്വന്റി20 ഫോർമാറ്റിലെ നായക സ്ഥാനം ഒഴിയുമെന്നു കോലി ലോകകപ്പിനു മുൻപുതന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.



അടുത്ത ക്യാപ്റ്റന്റെ പേരെടുത്തു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും, നിലവിലെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ ഇപ്പോൾത്തന്നെ ടീമിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണു നമീബിയയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിനു മുൻപു കോലി പറഞ്ഞത്. ‘എനിക്കു ലഭിച്ച വലിയ അംഗീകാരമാണിത്. എന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ, മാറി ചിന്തിക്കേണ്ട സമയവും വന്നിരിക്കുന്നു. ടീമിന്റെ പ്രകടനത്തിൽ ഏറെ അഭിമാനിക്കുന്നു.

മറ്റൊരാൾ ടീമിനെ മുന്നോട്ടു നയിക്കേണ്ട സമയമായി. രോഹിത് ഇവിടെത്തന്നെയുണ്ടെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ, കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകളായി രോഹിത് ടീമിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നുമുണ്ട്’ – ടോസിനിടെ കോലി പറഞ്ഞു.

വിരാട് കോലിക്കു പകരം ട്വന്റി20 നായക സ്ഥാനത്തേക്കു ഏറ്റവും അധികം പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന പേരാണ് രോഹിത്തിന്റേത്. രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20യിൽ 19 മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയെ നയിച്ചിട്ടുള്ള രോഹിത്, ഇന്ത്യയ്ക്കു 15 വിജയങ്ങളും സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

