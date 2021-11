ജോലിഭാരം, മടുപ്പ്; താരങ്ങൾക്ക് വിശ്രമം നൽകാൻ ബിസിസിഐ മുൻകയ്യെടുക്കും!

മുംബൈ∙ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ബയോ സെക്യുർ ബബ്ളിലെ ജീവിതം മടുപ്പു സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്ന താരങ്ങളുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഓരോ ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപും നിശ്ചിത എണ്ണം താരങ്ങൾക്ക് വിശ്രമം ഉറപ്പാക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കണ്‍ട്രോൾ ബോർഡ് (ബിസിസിഐ). താരങ്ങളുടെ ജോലിഭാരം വിലയിരുത്തി വ്യത്യസ്ത പരമ്പരകളിലായി വിശ്രമം അനുവദിക്കാനാണ് നീക്കം. ബബ്ൾ ജീവിതം കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നതായി സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രി, ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര തുടങ്ങിയവർ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു.

ആവശ്യത്തിന് ഇടവേള പോലുമില്ലാതെ ഒരു ബയോ സെക്യുർ ബബ്ളിൽനിന്ന് അടുത്തതിലേക്കുള്ള പ്രയാണം മടുപ്പു സൃഷ്ടിപ്പിക്കുന്നതായി യുഎഇയിൽ നടക്കുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനിടെയാണ് കോലിയും ബുമ്രയും തുറന്നുപറഞ്ഞത്. യുഎഇയിൽത്തന്നെ നടന്ന ഐപിഎലിനായി ഒരു ബബ്ളിൽ കഴിഞ്ഞ താരങ്ങൾ, ടൂർണമെന്റ് സമാപിച്ചതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ ലോകകപ്പിനായി അടുത്ത ബബ്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇടവേളയില്ലാത്ത ബബ്ൾ ജീവിതം പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്ന ആക്ഷേപം ഗൗരവത്തിലെടുക്കാനാണ് ബിസിസിഐയുടെ തീരുമാനം. പ്രത്യേകിച്ചും ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ടീമിന്റെ പ്രകടനം തീർത്തും മോശമായ സാഹചര്യത്തിൽ. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ അഞ്ചിൽ രണ്ടു കളികളും തോറ്റ ഇന്ത്യ സെമി കാണാതെ പുറത്തായിരുന്നു. ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിൽനിന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, മുഹമ്മദ് ഷമി തുടങ്ങിയവർക്ക് വിശ്രമം അനുവദിച്ചത് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്.

ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ പുതിയ പരിശീലകനായി സ്ഥാനമേൽക്കുന്ന രാഹുൽ ദ്രാവിഡും ഇതേ കാര്യം ഉയർത്തിക്കാട്ടിയിരുന്നതായാണ് സൂചന. പരിശീലക ജോലിക്കായുള്ള അഭിമുഖത്തിന് ബിസിസിഐയുടെ ഉപദേശക സമിതിക്കു മുന്നിൽ ഹാജരായ സമയത്താണ് താരങ്ങളുടെ ജോലി ഭാരം ക്രമീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത അദ്ദേഹം ബോർഡിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത്. ഓരോ പരമ്പരയിലും നിന്ന് ഏതൊക്കെ താരങ്ങൾക്കാണ് വിശ്രമം അനുവദിക്കേണ്ടതെന്ന് ബിസിസിഐ തീരുമാനിക്കുമെന്നാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മാധ്യമം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.

‘ഓരോ പരമ്പരയിലും ഏതൊക്കെ താരങ്ങൾക്കാണ് വിശ്രമം നൽകേണ്ടതെന്ന് ബിസിസിഐ തീരുമാനിക്കും. ഓരോരുത്തരുടെയും ജോലിഭാരം വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാകും അന്തിമ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുക. ബബ്ൾ ജീവിതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ച് ബിസിസിഐ ബോധവാൻമാരാണ്. ഓരോ പരമ്പരയിലും വിശ്രമം ലഭിക്കുന്ന താരങ്ങൾക്ക് അടുത്ത പരമ്പരയിൽ ടീമിൽ തിരികെ ഇടം ലഭിക്കും. പകരക്കാരായി വരുന്നവർ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്താലും വിശ്രമത്തിനായി അയച്ചവരെ തിരികെ ടീമിലെടുക്കും’ – ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ സെമി കാണാതെ പുറത്തായതിനു പിന്നാലെയാണ് ബബ്ൾ ജീവിതത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ച് രവി ശാസ്ത്രി തുറന്നുപറഞ്ഞത്. ബബ്ളിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചാൽ സാക്ഷാൽ ഡോൺ ബ്രാഡ്മാന്റെ ബാറ്റിങ് ശരാശരിയും മോശമാകുമെന്നായിരുന്നു ശാസ്ത്രിയുടെ പരാമർശം.

‘വിരാട് കോലിയുടെ ഫോമിനേക്കുറിച്ച് ഞാൻ അധികമൊന്നും പറയുന്നില്ല. താരമാര് എന്നത് ഇതിൽ ബാധകമല്ല. സാക്ഷാൽ ഡോൺ ബ്രാഡ്മാനെ ബബ്ളിൽ ആക്കിയാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരാശരി മോശമാകും’ – ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു.

