പരീക്ഷണങ്ങളുമായി ദ്രാവിഡ്–രോഹിത് കൂട്ടുകെട്ട്; പാണ്ഡ്യ പുറത്ത്, അയ്യർ അകത്ത്!

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലെ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമായിരുന്ന ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെ തഴഞ്ഞും പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകിയുമാണ് ന്യൂസീലൻഡ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് – രോഹിത് ശർമ കൂട്ടുകെട്ടിനു കീഴിൽ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവു ലക്ഷ്യമിടുന്ന ടീം ഇന്ത്യ, അതിനായി വലിയ തോതിലുള്ള അഴിച്ചുപണികളും നടത്തി. ഓൾറൗണ്ടറെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഇടംപിടിച്ച ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെ, സ്പെഷലിസ്റ്റ് ബാറ്ററെന്ന നിലയിൽ കളിപ്പിക്കുന്നതിൽ സിലക്ടർമാർക്കുള്ള വിമുഖതയാണ് താരത്തെ പുറത്തിരുത്താൻ കാരണമെന്നാണ് വിവരം. പരുക്കിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതിനാൽ ദീർഘകാലമായി ഹാർദിക് ബോൾ ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് താരം ടീമിനു പുറത്തായത്.

ഐപിഎലിൽ തിളങ്ങിയ വെങ്കടേഷ് അയ്യർ ടീമിലെത്തിയതും പാണ്ഡ്യയുടെ അഭാവത്തിലാണ്. ഭേദപ്പെട്ട രീതിയിൽ ബോൾ ചെയ്യുന്ന അയ്യർ, മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാനും കൂടിയാണ്. ന്യൂസീലൻഡ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിൽ ഓപ്പണർമാരുടെ ആധിക്യമുള്ളതിനാൽ മധ്യനിരയിലാകും വെങ്കടേഷ് അയ്യരുടെ സ്ഥാനം. ഐപിഎലിൽ 10 ഇന്നിങ്സുകളിൽനിന്നായി 41.11 ശരാശരിയിലും 128.47 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിലുമായി 370 റൺസാണ് അയ്യർ അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. നാല് ഇന്നിങ്സുകളിൽ 8.11 ഇക്കോണമിയിൽ മൂന്നു വിക്കറ്റുകളും നേടി.

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ അപൂർവമായിട്ടുള്ള പേസ് ബോളിങ് ഓൾറൗണ്ടറുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ പേരായിരുന്നു ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയുടേത്. പുറത്തിനേറ്റ പരുക്കിനെ തുടർന്ന് 2019ൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനായതോടെയാണ് താരം ബോളിങ്ങിൽനിന്ന് പിൻവാങ്ങിത്തുടങ്ങിയത്. പരുക്കിന്റെ നിഴലിലായതിനാൽ ഓൾറൗണ്ടർ സ്ഥാനത്ത് താരത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധയൂന്നുന്നതിൽ കാര്യമില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് സിലക്ടർമാർ മറ്റു സാധ്യതകളിലേക്കു കൂടി തിരിഞ്ഞത്.

വിരാട് കോലി, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, മുഹമ്മദ് ഷമി എന്നിവർക്ക് വിശ്രമം അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ ഷമിയുടെ ട്വന്റി20 ടീമിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവ് സംശയനിഴലിലാണ്. വലിയ പ്രതീക്ഷയുമായി ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ടീമിലെടുത്ത വരുൺ ചക്രവർത്തിയെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാഹുൽ ചാഹറിനെ ഇന്ത്യ എ ടീമിലേക്ക് ‘തരംതാഴ്ത്തി’. ഇതോടെ, യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹലിന്റെ തിരിച്ചുവരവിനും വഴിതെളിഞ്ഞു.

ഷാർദുൽ ഠാക്കൂറാണ് ടീമിൽ ഇടം നഷ്ടമായ മറ്റൊരു പ്രധാന താരം. അതേസമയം, ആദ്യ റിസർവ് ടീമിൽ അംഗമായിരുന്ന ഠാക്കൂറിനായി പ്രധാന ടീമിൽനിന്ന് റിസർവ് ടീമിലേക്കു മാറേണ്ടി വന്ന അക്ഷർ പട്ടേൽ തിരിച്ചെത്തി. ഭുവനേശ്വർ കുമാറിന് ഒരു അവസരം കൂടി നൽകിയ സിലക്ടർമാർ, ഹർഷൽ പട്ടേലിന്റെ ഐപിഎൽ പ്രകടനം പരിഗണിച്ച് താരത്തെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി.

English Summary: Rahul Dravid stint starts with strong calls on T20 team for New Zealand series