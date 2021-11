4 ഓവർ, 4 മെയ്ഡൻ, 2 വിക്കറ്റ്; വിസ്മയിപ്പിച്ച് ഇടംകൈ, വലംകൈ ബോളർ അക്ഷയ്!

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യയിലെ ആഭ്യന്തര ട്വന്റി20 ടൂർണമെന്റായ സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിൽ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ബോളിങ് പ്രകടനവുമായി ശ്രദ്ധ നേടി വിദർഭ താരം അക്ഷയ് കർനേവർ. മണിപ്പൂരിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ അനുവദനീയമായ നാല് ഓവർ ബോൾ ചെയ്തപ്പോൾ നാല് ഓവറും മെയ്ഡനാക്കിയാണ് കർനേവർ ഞെട്ടിച്ചത്. മാത്രമല്ല, രണ്ടു വിക്കറ്റും താരം സ്വന്തമാക്കി. ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റിന്റെ ചരിത്രത്തിൽത്തന്നെ ആദ്യമായാണ് ഒരു താരം ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നത്. ഇടംകൈ കൊണ്ടും വലംകൈകൊണ്ടും ഒരുപോലെ ബോൾ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള അപൂർവ താരം കൂടിയാണ് ഇരുപത്തൊൻപതുകാരനായ അക്ഷയ് കർനേവർ.

മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത വിദർഭ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ നാലു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ അടിച്ചുകൂട്ടിയത് 222 റൺസ്. വെറും 31 പന്തിൽനിന്ന് അഞ്ചുവീതം സിക്സും ഫോറും സഹിതം 71 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന ജിതേഷ് ശർമ, 16 പന്തിൽ ഒരു ഫോറും ആറു സിക്സും സഹിതം 49 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന വാൻഖഡെ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് വിദർഭയെ കൂറ്റൻ സ്കോറിലെത്തിച്ചത്. പിരിയാത്ത അഞ്ചാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് അടിച്ചുകൂട്ടിയത് 35 പന്തിൽ 105 റൺസ്!

മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ മണിപ്പൂരിനെ അക്ഷാർഥത്തിൽ വരിഞ്ഞുമുറുക്കിയ വിദർഭ ബോളർമാർ, 16.3 ഓവറിൽ വെറും 55 റൺസിന് അവരെ പുറത്താക്കി. വിദർഭയുടെ വിജയം 167 റൺസിന്!

ഈ ഇന്നിങ്സിനിടെയാണ് നാല് ഓവറും മെയ്ഡനാക്കി അക്ഷയ് കർനേവർ ഞെട്ടിച്ചത്. രണ്ടു വിക്കറ്റും സ്വന്തമാക്കി. ഒരു ഓവറിൽ റണ്ണൊന്നും വിട്ടുകൊടുക്കാതെ രണ്ടു വിക്കറ്റ് പിഴുത അഥർവ ടായ്ഡെ, 3.3 വറിൽ 17 റൺസ് വിട്ടുകൊടുത്ത് രണ്ടു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ആദിത്യ താക്കറെ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് മണിപ്പൂരിനെ 55 റൺസിൽ ഒതുക്കിയത്.

തൊട്ടടുത്ത മത്സരത്തിൽ വിദർഭ സിക്കിമിനെ 130 റൺസിന് തകർത്തപ്പോഴും ശ്രദ്ധ നേടിയത് അക്ഷയ് കർനേവർ തന്നെ. മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത വിദർഭ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 205 റൺസെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ സിക്കിമിന് നേടാനായത് 20 ഓവറിൽ എട്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 75 റൺസ് മാത്രം.

ഇത്തവണ ഹാട്രിക് നേടിയാണ് കർനേവർ വിദർഭ ബോളർമാർക്കിടയിൽ വ്യത്യസ്തനായത്. നാല് ഓവറിൽ ഒരു മെയ്ഡൻ സഹിതം വെറും അഞ്ച് റൺസ് മാത്രം മാത്രം വഴങ്ങി കർനേവർ പിഴുതത് നാലു വിക്കറ്റ്! ഇതോടെ പ്ലേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽനിന്ന് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തോടെ വിദർഭ പ്രീക്വാർട്ടറിൽ കടന്നു. 16ന് നടക്കുന്ന പ്രീക്വാർട്ടറിൽ എതിരാളികൾ മഹാരാഷ്ട്ര.



