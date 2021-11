കേരളത്തെ പ്രീക്വാർട്ടറിലെത്തിച്ച ദിനം ഇന്ത്യൻ ടീമിനു പുറത്ത്; ശ്രദ്ധനേടി സഞ്ജുവിന്റെ ട്വീറ്റ്!

തിരുവനന്തപുരം∙ സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിൽ കേരളത്തെ പ്രീക്വാർട്ടറിലേക്ക് നയിച്ച ദിവസം തന്നെയാണ് മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണിന് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഇടംലഭിക്കാതെ പോയതെന്നത് നിരാശയായി. കരുത്തരായ മധ്യപ്രദേശിനെതിരെ തകർപ്പൻ അർധസെഞ്ചുറിയുമായി മുന്നിൽനിന്ന് നയിച്ചാണ് സഞ്ജു കേരള ടീമിന് വിജയവും അതുവഴി പ്രീക്വാർട്ടർ ബർത്തും സമ്മാനിച്ചത്. ടൂർണമെന്റിലാകെ അഞ്ച് കളികളിൽനിന്ന് 87.50 എന്ന മികച്ച ശരാശരിയിൽ സഞ്ജു അടിച്ചുകൂട്ടിയത് 175 റൺസാണ്. മധ്യപ്രദേശിനെതിരെ പുറത്താകാതെ നേടിയ 56 റൺസ് ഉയർന്ന സ്കോറും.

ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിൽ മധ്യപ്രദേശിനെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളിയാണ് സഞ്ജു നയിച്ച കേരളം രണ്ടാം സ്ഥാനത്തോടെ സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിൽ പ്രീക്വാർട്ടർ ഉറപ്പിച്ചത്. ഗുജറാത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തോടെ നേരിട്ട് ക്വാർട്ടറിലുമെത്തി. കേരളത്തെ നയിച്ച സഞ്ജു ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിൽ ഇടമില്ലാതെ പുറത്തായപ്പോൾ, കേരളത്തോടു തോറ്റു പുറത്തായ മധ്യപ്രദേശിന്റെ വെങ്കടേഷ് അയ്യരും ആവേശ് ഖാനും ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഇടംപിടിച്ചുവെന്നതും ശ്രദ്ധേയം.

സഞ്ജുവിന് ടീമിൽ ഇടംലഭിക്കാതെ പോയതോടെ താരത്തിനായി ആരാധകർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ രംഗത്തെത്തി. #JusticeForSanjuSamson എന്ന ഹാഷ്ടാഗിലാണ് ആരാധകർ‌ സഞ്ജുവിനായി വാദിക്കുന്നത്. ഇതിനിടെ, സഞ്ജുവിന്റെ കായികക്ഷമതയിലുള്ള സംശയങ്ങളാണ് താരത്തെ ടീമിലേക്കു പരിഗണിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണമെന്ന തരത്തിലും റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ട്വിറ്ററിൽ സഞ്ജു പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ചിത്രവും ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടി.

ക്രിക്കറ്റ് കളത്തിലെ ചില മിന്നുന്ന ഫീൽഡിങ് പ്രകടനങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ചേർത്ത കൊളാഷാണ് സഞ്ജു പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിലും ഐപിഎലിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് (ഡൽഹി ഡെയർഡെവിൾസ്) ജഴ്സിയിലുമുള്ള ഫീൽഡിങ് പ്രകടനങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളാണിത്. ചിത്രത്തിനൊപ്പം ക്യാപ്ഷനൊന്നും ചേർത്തിട്ടുമില്ല. ടീമിലുൾപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ ഫിറ്റ്നസാണ് കാരണമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ താരത്തിന്റെ മറുപടിയാണ് ഈ ട്വീറ്റെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ മൂന്നു മത്സരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് മുഖ്യ പരിശീലകനായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷമുള്ള ആദ്യ പരമ്പരയിൽ സഞ്ജുവിന് അവസരം ലഭിക്കുമെന്നാണ് കരുതപ്പെട്ടിരുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഐപിഎലിലും അതിനുശേഷം സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിലും താരം മിന്നുന്ന പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ. എന്നാൽ വെങ്കടേഷ് അയ്യർ, ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്‌വാദ്, ആവേശ് ഖാൻ, ഹർഷൽ പട്ടേൽ തുടങ്ങിയവർക്ക് അവസരം നൽകിയ സിലക്ടർമാർ സഞ്ജുവിനെ പരിഗണിച്ചില്ല.

English Summary: Sanju Samson posts a cryptic tweet after being left out of the T20I squad against New Zealand