മുംബൈ ∙ ഇന്ത്യ–പാക്കിസ്ഥാൻ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം ടിവിയിലും സ്ട്രീമിങ് സൈറ്റുകളിലൂടെയും കണ്ടത് 16.7 കോടി പേർ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ കണ്ട ട്വന്റി20 മത്സരമെന്ന റെക്കോർഡ‍് ഇന്ത്യ–പാക്ക് പോരാട്ടത്തിനു സ്വന്തമായെന്ന് ഔദ്യോഗിക സംപ്രേഷകരായ സ്റ്റാർ ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു. 13.6 കോടി പേർ കണ്ട ഇന്ത്യ–വെസ്റ്റിൻഡീസ് 2016 ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനൽ മത്സരത്തിനായിരുന്നു ഇതുവരെ റെക്കോർഡ്.

English Summary: 16 crore viewers for India vs Pakistan match in T20 World Cup 2021