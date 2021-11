മൂന്നു കളികൾക്കായി 5 ഓപ്പണർമാരോ? ടീം സിലക്ഷനിൽ ‘കണ്ണുതള്ളി’ ആകാശ് ചോപ്ര

മുംബൈ∙ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെ ടീം സിലക്ഷനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി മുൻ താരവും കമന്റേറ്ററുമായ ആകാശ് ചോപ്ര. താരങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിലക്ടർമാർ സ്ഥിരത പുലർത്തുന്നില്ലെന്നാണ് ചോപ്രയുടെ ആരോപണം. മൂന്നു മത്സരങ്ങൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുന്ന പരമ്പരയ്ക്കുള്ള 16 അംഗ ടീമിൽ അഞ്ച് ഓപ്പണർമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനെയും ചോപ്ര ചോദ്യം ചെയ്തു. ടീമിന്റെ പുതിയ നായകൻ രോഹിത് ശർമയും വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ കെ.എൽ. രാഹുലും ഓപ്പണർമാരാണ്. ഇതിനു പുറമെയാണ് ഓപ്പണർമാരായ ഇഷാൻ കിഷൻ, ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്‌വാദ്, വെങ്കടേഷ് അയ്യർ എന്നിവരെയും ടീമിലെടുത്തതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ടീമിലെടുക്കുന്ന താരങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും അവർ സ്ഥിരം കളിക്കുന്ന സ്ഥാനം തന്നെ നൽകുന്നതാണ് അഭികാമ്യമെന്നും ചോപ്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഓപ്പണറായി കളിക്കുന്ന ഒരാളെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അഞ്ചാം നമ്പറിൽ ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറക്കിയാൽ അതുകൊണ്ട് ആ താരത്തിനും ടീമിനും യാതൊരു ഗുണവുമില്ലെന്ന് ചോപ്ര പറഞ്ഞു.

‘ഈ ടീമിൽ ഓപ്പണർമാരുടെ ആധിക്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റ് സംവിധാനത്തിൽ വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഭാവിയിൽ ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച താരങ്ങളെയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. പ്രത്യേകിച്ചും ട്വന്റി20 ഫോർമാറ്റിൽ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഒരു താരത്തെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം റൺനേടി കഴിവു തെളിയിച്ച സ്ഥാനത്തേക്കാകണം അദ്ദേഹത്തെ എടുക്കുന്നത്’ – ചോപ്ര പറഞ്ഞു.

‘ഐപിഎലിലെ പ്രകടനം മാനദണ്ഡമാക്കി താരങ്ങളെ ദേശീയ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. പക്ഷേ, ഐപിഎലിൽ ഓപ്പണറെന്ന നിലയിൽ ഏറ്റവുമധികം റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ താരത്തെ ദേശീയ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അഞ്ചാം നമ്പറിൽ കളിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ? അദ്ദേഹത്തിന് അതേ പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുമോയെന്ന് കണ്ടറിയണം’ – ചോപ്ര പറഞ്ഞു.

‘മൂന്നു മത്സരങ്ങൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുന്ന ട്വന്റി20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിൽ അഞ്ച് ഓപ്പണർമാരുണ്ട്. അതിൽത്തന്നെ രോഹിത് ശർമയും കെ.എൽ. രാഹുലുമാകും ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ആദ്യ രണ്ടു മത്സരങ്ങൾ ഇന്ത്യ ജയിച്ചാൽ മാത്രം ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് വിശ്രമം അനുവദിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് അവസരം നൽകിയേക്കാം’ – ചോപ്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘മുഹമ്മദ് സിറാജ്, ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്‌വാദ്, ആവേശ് ഖാൻ, ഹർഷൽ പട്ടേൽ തുടങ്ങിയവരെ ടീമിലെടുത്തത് കൃത്യമായ നീക്കമാണ്. പക്ഷേ, എന്റെ സംശയം വെങ്കടേഷ് അയ്യരെക്കുറിച്ചാണ്. ഐപിഎലിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനം ഉജ്വലമായിരുന്നുവെന്നതിൽ സംശയമില്ല. ആറു മാസങ്ങൾക്കു മുൻപ് മികച്ച പ്രകടനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടീമിലെടുത്ത ചേതൻ സാകരിയ എന്നൊരു താരമുണ്ട്. ശ്രീലങ്കൻ പര്യടനത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. പക്ഷേ, ആറു മാസങ്ങൾക്കിപ്പുറം അദ്ദേഹം സിലക്ടർമാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പോലുമില്ല’ – ചോപ്ര പറഞ്ഞു.

‘ഇത്തരത്തിൽ താരങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ അസ്ഥിരതയും വലിയൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. വെങ്കടേഷ് അയ്യരെ ടീമിലെടുത്തത് ഐപിഎലിലെ പ്രകടനം മാനദണ്ഡമാക്കിയാണെന്ന് തീർച്ച. ഐപിഎലിൽ ആകെ ഏഴു കളികൾ കളിച്ചതിൽ ഏഴിലും ഓപ്പണറായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇപ്പോൾ ടീമിലെടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പമുള്ളത് രോഹിത്തും രാഹുലും ഉൾപ്പെടെ വേറെ നാല് ഓപ്പണർമാരും’ – ചോപ്ര പറഞ്ഞു.

