ദുബായ്∙ പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം താരങ്ങളുമായുള്ള ആത്മബന്ധം വെളിപ്പെടുത്തി ടീമിന്റെ ബാറ്റിങ് കൺസൾട്ടന്റും ഓസ്ട്രേലിയയുടെ മുൻ ഓപ്പണറുമായ മാത്യു ഹെയ്‍ഡൻ രംഗത്ത്. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ സൂപ്പർ 12 ഘട്ടത്തിലെ അഞ്ചു മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച പാക്കിസ്ഥാൻ സെമിയിൽ കടന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് ഹെയ്ഡൻ ടീമംഗങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ തുറന്നുപറഞ്ഞത്. വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാൻ മുഹമ്മദ് റിസ്‌വാനുമായുള്ള സവിശേഷമായ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും ഹെയ്ഡൻ വെളിപ്പെടുത്തി. ലോകകപ്പിലെ രണ്ടാം സെമിയിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ഇന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയെ നേരിടുന്നുണ്ട്.

പാക്കിസ്ഥാൻ താരം മുഹമ്മദ് റിസ്‌വാൻ ഖുർആന്റെ ഇംഗ്ലിഷ് പരിഭാഷ തനിക്ക് സമ്മാനിച്ച വിവരവും ഹെയ്ഡൻ സംഭാഷണത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി. അതിനുശേഷം എല്ലാ ദിവസവും ഖുർആന്റെ കുറച്ചുഭാഗം വായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ഹെയ്ഡൻ, ഇസ്‍ലാം മതത്തേക്കുറിച്ച് താരവുമായി ദീർഘനേരം സംസാരിച്ചെന്നും പറഞ്ഞു.

‘റിസിയാണ് (മുഹമ്മദ് റിസ്‌വാൻ) എനിക്ക് ഖുർആന്റെ പരിഭാഷ സമ്മാനിച്ചത്. ആ സമ്മാനം അമൂല്യമായാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത്. ഞാനൊരു ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസിയാണെങ്കിലും ഇസ്‍ലാമിനേക്കുറിച്ച് അറിയാൻ താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരാൾ ക്രിസ്തുവിനെയും മറ്റേയാൾ മുഹമ്മദിനെയും പിന്തുടരുന്നവരാണ്. എങ്കിലും അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഖുർആന്റെ ഇംഗ്ലിഷ് പരിഭാഷ സമ്മാനിച്ചു’ – ഹെയ്ഡൻ പറഞ്ഞു.

‘പിന്നീട് അര മണിക്കൂറോളം ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഞങ്ങൾ അതേക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ അൽപനേരം ഖുർആൻ വായിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തികളിലൊരാളാണ് റിസി. നല്ലൊരു മനുഷ്യസ്നേഹി’ – ഹെയ്‍ഡൻ പറഞ്ഞു.

പാക്കിസ്ഥാൻ താരങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തേക്കുറിച്ചും ഹെയ്ഡൻ സംസാരിച്ചു.

‘പാക്കിസ്ഥാൻ താരങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റവും എളിമയും എന്നെ വളരെയധികം ആകർഷിച്ചു. അവർക്കൊപ്പമുള്ള നിമിഷങ്ങൾ രസകരമാണ്. പരിശീലകർക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം പകരുന്ന താരങ്ങളാണ് അവർ. ആത്മീയതയുടെ കാര്യത്തിലും വളരെ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്നവർ. പാശ്ചാത്യനെന്ന നിലയിൽ അവരുടെ വിശ്വാസവും അതിനോടുള്ള കൂറും മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്’ – ഹെയ്‍ഡൻ പറഞ്ഞു.

