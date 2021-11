ഫൈനലിൽ ഞങ്ങളെ നേരിടുമ്പോൾ ന്യൂസീലൻഡിന് സമ്മർദ്ദം കാണും: അക്തർ

കറാച്ചി∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിന്റെ രണ്ടാം സെമിഫൈനലിൽ ഇന്ന് പാക്കിസ്ഥാനും ഓസ്ട്രേലിയയും ഏറ്റുമുട്ടാനിരിക്കെ, ഫൈനലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവചനവുമായി പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുൻ താരം ശുഐബ് അക്തർ രംഗത്ത്. ഇത്തവണ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ പാക്കിസ്ഥാനെ നേരിടുമ്പോൾ ന്യൂസീലൻഡിന് കടുത്ത സമ്മർദ്ദമുണ്ടാകുമെന്നാണ് അക്തറിന്റെ ‘പ്രവചനം’. ലോകകപ്പിനു തൊട്ടുമുൻപ് സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ മുൻനിർത്തി ന്യൂസീലൻഡ് പാക്കിസ്ഥാൻ പര്യടനം റദ്ദാക്കി മടങ്ങിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അക്തറിന്റെ വാക്കുകൾ.

ഇന്നലെ നടന്ന ഒന്നാം സെമിയിൽ കരുത്തരായ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ വീഴ്ത്തി ന്യൂസീലൻഡ് ഫൈനലിൽ ഇടംപിടിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ആവേശകരമായ സെമിഫൈനലിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റിനാണ് ന്യൂസീലൻഡ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തോൽപ്പിച്ചത്. 2019ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനോടേറ്റ തോൽവിക്ക് പ്രതികാരം ചെയ്താണ് ന്യൂസീലൻഡ് ഇത്തവണ ഫൈനലിൽ കടന്നത്.

ആദ്യ സെമിഫൈനൽ പോരാട്ടത്തെ വിലയിരുത്തി തന്റെ യുട്യൂബ് ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിഡിയോയിലാണ് ഇത്തവണ ഫൈനലിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ – ന്യൂസീലൻഡ് പോരാട്ടം കാണാൻ അക്തർ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്.

ഫൈനലിൽ പാക്കിസ്ഥാനെ നേരിടുന്നതിൽ ന്യൂസീലൻഡിന് കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദമുണ്ടാകുമെന്നാണ് അക്തറിന്റെ വാക്കുകൾ. ന്യൂസീലൻഡ് ടീം പാക്കിസ്ഥാൻ പര്യടനത്തിലെ ആദ്യമത്സരത്തിനു തൊട്ടുമുൻപ് പിൻമാറിയത് പാക്കിസ്ഥാൻ ആരാധകരിലും പാക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിലും കടുത്ത അതൃപ്തിക്ക് കാരണമായിരുന്നു.

‘ഇത്തവണ ഫൈനലിൽ ന്യൂസീലൻഡും പാക്കിസ്ഥാനും ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് കാണാനാണ് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കെതിരെ കളിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദമുണ്ടാകുമെന്ന് തീർച്ചയാണ്. പക്ഷേ, ആദ്യം ഓസ്ട്രേലിയൻ കരുത്തിനെ സെമിയിൽ മറികടന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ പാക്കിസ്ഥാൻ – ന്യൂസീലൻഡ് ഫൈനൽ യാഥാർഥ്യമാകൂ എന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇത്തവണ ന്യൂസീലൻഡ്–പാക്കിസ്ഥാൻ ഫൈനലാണെന്ന് എന്റെ മനസ്സു പറയുന്നു’ – അക്തർ വിശദീകരിച്ചു.

