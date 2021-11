അബുദാബി ∙ അടുത്ത വർഷത്തെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിലും ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിനെ നയിക്കാൻ തനിക്കാഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് ഓയിൻ മോ‍ർഗൻ. ഏകദിന ലോകകപ്പ് നേടിയ ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഇത്തവണത്തെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് കൂടി നേടുകയെന്ന സ്വപ്നമാണു സഫലമാകാതെ പോയത്. ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തു തുടരാൻ താൽപര്യമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു മോർഗന്റെ മറുപടി: ‘തീർച്ചയായും, ഞാൻ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ടീം മികച്ചതാണ്. അവരുടെ നേതാവായിരിക്കുന്നതിൽഅഭിമാനിക്കുന്നു’ – മോർഗൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: Eoin Morgan likely to be captain for next World Cup