വിശ്രമം ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ‌ മാത്രം കോലി തിരിച്ചെത്തും: ആദ്യ െടസ്റ്റിൽ രഹാനെ നയിക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ വിശ്രമം അനുവദിച്ച ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി 2–ാം ടെസ്റ്റിൽ നായകനായി തിരിച്ചെത്തുമെന്നു ബിസിസിഐ. ട്വന്റി20ക്കു പിന്നാലെ മറ്റു ഫോർമാറ്റുകളിലും കോലി ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെയാണു ബിസിസിഐയുടെ പ്രഖ്യാപനം. ഒന്നാം ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയെ അജിൻക്യ രഹാനെ നയിക്കും. ട്വന്റി20 ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ, വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ഋഷഭ് പന്ത്, പേസർമാരായ ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, മുഹമ്മദ് ഷമി എന്നിവർ 2 മത്സരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽനിന്നു പൂർണമായും വിട്ടുനിൽക്കും. ആദ്യ ടെസ്റ്റ് 25നു കാൻപുരിൽ ആരംഭിക്കും. ഡിസംബർ 3 മുതൽ 7 വരെ മുംബൈയിലാണു 2–ാം ടെസ്റ്റ് .



ചേതേശ്വർ പൂജാരയാണ് ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ‌ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ. ഋഷഭ് പന്തിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ വൃദ്ധിമാൻ സാഹ വിക്കറ്റ് കീപ്പറാകും. ശ്രേയസ് അയ്യരും ഓഫ് സ്പിന്നർ ജയന്ത് യാദവും തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ ഹനുമ വിഹാരിക്കു ടീമിൽ ഇടംപിടിക്കാനായില്ല. ശുഭ്മൻ ഗിൽ, കെ.എൽ.രാഹുൽ, മയാങ്ക് അഗർവാൾ എന്നീ 3 ഓപ്പണിങ് ബാറ്റർ‌മാർ ടീമിലുണ്ട്. പേസ് ബോളർ പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയും വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ കെ.എസ്.ഭരത്തുമാണു ടീമിലെ പുതുമുഖങ്ങൾ.

ഇന്ത്യൻ‌ ടീം: അജിൻക്യ രഹാനെ (ക്യാപ്റ്റൻ), ചേതേശ്വർ പൂജാര, കെ.എൽ.രാഹുൽ, മയാങ്ക് അഗർവാൾ, ശുഭ്മൻ ഗിൽ, ശ്രേയസ് അയ്യർ, വൃദ്ധിമാൻ സാഹ, കെ.എസ്.ഭരത്, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ആർ.അശ്വിൻ, അക്ഷർ പട്ടേൽ, ജയന്ത് യാദവ്, ഇഷാന്ത് ശർമ, ഉമേഷ് യാദവ്, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ.

ടെസ്റ്റ്, ഏകദിന ക്യാപ്റ്റൻസിയും കോലി ഒഴിയും: രവി ശാസ്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ടെസ്റ്റ്, ഏകദിന ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനങ്ങളും വിരാട് കോലി ഒഴിഞ്ഞേക്കുമെന്നു മുൻ പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രി. ബാറ്റിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാകും കോലി സ്ഥാനമൊഴിയുകയെന്നും ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു. ലോകകപ്പോടെ ട്വന്റി20 ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തുനിന്നു കോലി പടിയിറങ്ങിയിരുന്നു. ‘ബാറ്റിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഒട്ടേറെ താരങ്ങൾ നേരത്തേയും ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്’ – ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു.

