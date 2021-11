ദുബായ് ∙ ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ മഹേള ജയവർധനെ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഷോൺ പൊള്ളോക്ക്, ഇംഗ്ലണ്ട് വനിതാ ടീം മുൻ ബാറ്റർ ജാനറ്റ് ബ്രിട്ടിൻ എന്നിവർ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ (ഐസിസി) ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിമിലേക്ക്. ജാനറ്റ് 2017ൽ അന്തരിച്ചിരുന്നു. ഇതിഹാസ താരങ്ങളെ ആദരിക്കാൻ ഐസിസി ആവിഷ്കരിച്ച ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിമിൽ നിലവിൽ 106 താരങ്ങളാണുള്ളത്.

English Summary: Jayawardene, Pollock, to be inducted into ICC Hall of fame