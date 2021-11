ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയെ തോൽപിച്ചാൽ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പില്ല; ആ ‘നിഗൂഢത’ തുടരുന്നു..!

ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഇക്കുറി സൂപ്പർ 12 ഘട്ടത്തിലെ ആദ്യ 2 മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയെ വമ്പൻ മാർജിയിനിൽ കീഴടക്കിയ ടീമുകളാണു പാക്കിസ്ഥാനും ന്യൂസീലൻഡും. മികച്ച ടീമുമായി ടൂർണമെന്റിനെത്തിയ പാക്കിസ്ഥാൻ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളിൽ ആദ്യമായി ഇന്ത്യയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതോടെ അവർ കപ്പടിക്കുമെന്നു കരുതിയവരും ഏറെ. എന്നാൽ വിധി മറ്റൊന്നായിരുന്നു. സന്നാഹ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയോടു തോറ്റ ഓസ്ട്രേലിയ സെമിയിൽ പാക്കിസ്ഥാനെയും ഫൈനലിൽ ന്യൂസീലൻഡിനെയും തകർത്ത് കിരീടം അണിഞ്ഞു.

ഇതോടെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിലെ മറ്റൊരു യാദൃശ്ചികതയും തുടരുകയാണ്. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ഒരു ടീമും അതേ ലോകകപ്പിൽ പിന്നീടു കപ്പു നേടിയിട്ടില്ല. 2014 ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയെ കീഴടക്കിയായിരുന്നു ശ്രീലങ്കയുടെ കിരീടനേട്ടം. 2016 ലോകകപ്പ് സെമിയിൽ ഇന്ത്യയെ കീഴടക്കിയ വിൻഡീസും പിന്നീടും കിരീടത്തിൽ മുത്തമിട്ടു. എന്നാൽ ഈ 2 മത്സരങ്ങളും ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ പെടില്ല.

ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയെ തോൽപിച്ച ടീമുകളുടെ ‘വിധി’ എന്തായി? ഒരു പരിശോധന നടത്താം,

∙ 2007– (ജേതാക്കൾ ഇന്ത്യ): പ്രാഥമിക ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ അജയർ. ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിലെ ഇന്ത്യ– സ്കോട്‌ലൻഡ് മത്സരം ഒരു പന്തു പോലും എറിയാതെ ഉപേക്ഷിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ടീമുകൾ പോയിന്റ് പങ്കിട്ടു. 4 പ്രാഥമിക ഗ്രൂപ്പുകളിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ടീമുകൾ വീണ്ടും 2 ഗ്രൂപ്പുകളിലായി പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടി. ഗ്രൂപ്പ് ഇയിൽ ഇന്ത്യയെ കീഴക്കിയതു ന്യൂസീലൻഡ് മാത്രം. 10 റൺസിനായിരുന്നു ജയം. സെമിയിൽ ന്യൂസീലൻഡിനെ പാക്കിസ്ഥാൻ കീഴടക്കി. ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ പാക്കിസ്ഥാനെയും.

∙ 2009– (ജേതാക്കൾ പാക്കിസ്ഥാൻ): പ്രാഥമിക ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ അജയർ. 4 ഗ്രൂപ്പുകളിലെയും ഏറ്റവും മികച്ച 8 ടീമുകൾ പിന്നീടു 2 ഗ്രൂപ്പുകളിലായി ഏറ്റുമുട്ടയപ്പോൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയോടും വിൻഡീസിനോടും ഇംഗ്ലണ്ടിനോടും ഇന്ത്യ തോറ്റു. സെമിയിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ പാക്കിസ്ഥാനും വിൻഡീസിനെ ശ്രീലങ്കയും കീഴടക്കി. ഫൈനലിൽ ലങ്കയെ കീഴടക്കിയ പാക്കിസ്ഥാനു കപ്പ്.

∙ 2010– (ജേതാക്കൾ ഇംഗ്ലണ്ട്): അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും ഉൾപ്പെട്ട പ്രാഥമിക ഗ്രൂപ്പിൽ ഇന്ത്യ അജയർ. 4 ഗ്രൂപ്പിലെയും മികച്ച 8 ടീമുകൾ 2 ഗ്രൂപ്പിലായി വീണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയോടും വിൻഡീസിനോടും ശ്രീലങ്കയോടും ഇന്ത്യ തോറ്റു. ആദ്യ സെമിയിൽ ശ്രീലങ്കയെ ഇംഗ്ലണ്ട് കീഴടക്കി. രണ്ടാം സെമിയിൽ പാക്കിസ്ഥാനെ വീഴ്ത്തി ഫൈനലിലെത്തിയ ഓസീസിനെ കീഴടക്കി ഇംഗ്ലണ്ട് കിരീടം ഉയർത്തി.

∙ 2012– (ജേതാക്കൾ വിൻഡീസ്): ഇംഗ്ലണ്ടും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഉൾപ്പെട്ട പ്രാഥമിക ഗ്രൂപ്പിൽ ഇന്ത്യ അജയർ. 4 ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും മികച്ച 8 ടീമുകൾ 2 ഗ്രൂപ്പിലായി വീണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ ഓസീസ് കീഴടക്കി. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പിൽനിന്നു നെറ്റ് റൺറേറ്റിന്റെ പിൻബലത്തിൽ ഓസീസും പാക്കിസ്ഥാനും സെമിയിലേക്കു മുന്നേറി. സെമിയിൽ ഓസീസിനെയും ഫൈനലിൽ ശ്രീലങ്കയെയും കീഴടക്കി വീൻഡീസിന് കിരീടം.

∙ 2014– (ജേതാക്കൾ ശ്രീലങ്ക): വിൻഡീസ്, പാക്കിസ്ഥാൻ, ഓസീസ് ബംഗ്ലദേശ് ടീമുകളെ കീഴടക്കിയ ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ അജയർ. സെമിയിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ തോൽപ്പിച്ച ഇന്ത്യയ്ക്കു പക്ഷേ ഫൈനലിൽ ശ്രീലങ്കയോട് അടിതെറ്റി.

∙ 2016– (ജേതാക്കൾ വിൻഡീസ്): സൂപ്പർ 10ൽ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പിൽ ന്യൂസീലൻഡ്, ഓസ്ട്രേലിയ, പാക്കിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലദേശ് ടീമുകൾ. ഇക്കുറി ഇന്ത്യയെ തോൽപ്പിച്ചതു ന്യൂസീലൻഡ്. എന്നാൽ സെമിയിൽ ന്യൂസീലൻഡിനെ ഇംഗ്ലണ്ടും ഇന്ത്യയെ വിൻഡീസും കീഴടക്കി. ഫൈനലിൽ ജയം വിൻഡീസിനൊപ്പം.

∙ 2021–( ജേതാക്കൾ ഓസ്ട്രേലിയ): സൂപ്പർ 12ൽ ഇന്ത്യയെ കീഴടക്കിയത് പാക്കിസ്ഥാനും ന്യൂസീലൻഡും. സെമിയിൽ ഓസ്ട്രേലിയ പാക്കിസ്ഥാനെയും ഫൈനലിൽ ന്യൂസീലൻഡിനെയും കീഴടക്കി.

