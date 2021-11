ഇന്ത്യ ഐസിസിയുടെ ഇഷ്ടവേദി; 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 2 ലോകകപ്പ്, ചാംപ്യൻസ് ട്രോഫി

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ ഇഷ്ടവേദിയായി ഇന്ത്യ. 2031 വരെയുള്ള ലോകചാംപ്യൻഷിപ്പുകളുടെ വേദി ഐസിസി പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്കു കിട്ടിയത് 2 ലോകകപ്പുകളും ഒരു ചാംപ്യൻസ് ട്രോഫിയും. 2026 ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിന് ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും സംയുക്തമായി ആതിഥ്യം വഹിക്കും. 2029 ചാംപ്യൻസ് ട്രോഫി ഇന്ത്യയിലാണ്. 2031 ഏകദിന ലോകകപ്പ് ഇന്ത്യയിലും ബംഗ്ലദേശിലുമായി നടക്കും. അടുത്ത വർഷത്തെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ഒക്ടോബർ 16 മുതൽ നവംബർ 13 വരെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ 7 വേദികളിലായി നടക്കും.

∙2024 ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ്: യുഎസ്എ, വെസ്റ്റിൻഡീസ്

∙ 2025 ചാംപ്യൻസ് ട്രോഫി: പാക്കിസ്ഥാൻ

∙ 2026 ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ്: ഇന്ത്യ, ശ്രീലങ്ക

∙ 2027 ഏകദിന ലോകകപ്പ്: ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, സിംബാബ്‌വെ, നമീബിയ

∙ 2028 ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ്: ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസീലൻഡ്

∙ 2029 ചാംപ്യൻസ് ട്രോഫി: ഇന്ത്യ

∙ 2030 ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ്: ഇംഗ്ലണ്ട്, അയർലൻഡ്, സ്കോട്‌ലൻഡ്

∙ 2031 ഏകദിന ലോകകപ്പ്: ഇന്ത്യ, ബംഗ്ലദേശ്

