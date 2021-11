RAhul ദ്രാവിഡ് + saCHIN തെൻഡുൽക്കർ; ന്യൂസീലൻഡ് ടീമിന്റെ സ്വന്തം ‘രചിൻ’!

ജയ്പുർ ∙ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ട്വന്റി20യിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഓൾറൗണ്ടർ രവീന്ദ്ര ജഡേജയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ, രവീന്ദ്ര എന്ന പേരിൽ മറ്റൊരു ഓൾറൗണ്ടർ‌ മത്സരത്തിനിറങ്ങി. ന്യൂസീലൻഡ് ടീമംഗമായ ഇന്ത്യൻ‌ വംശജൻ രചിൻ രവീന്ദ്ര. രാഹുൽ ദ്രാവിഡിന്റെയും സച്ചിൻ തെൻഡുക്കൽറിന്റെയും കടുത്ത ആരാധകരായ മാതാപിതാക്കൾ ഇഷ്ട താരങ്ങളുടെ പേരുകൾ കൂട്ടിയിണക്കി മകനിട്ട പേരാണു രചിൻ.

കിവീസ് ടീമിലെ പുതുമുഖമാണ് ഇരുപത്തിയൊന്നുകാരനായ രചിൻ. രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20യിൽ മുൻപും ജഴ്സിയണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2016ലെ അണ്ടർ 19 ഏകദിന ലോകകപ്പിലും മിന്നും പ്രകടനമാണു നടത്തിയത്. ബെംഗളൂരു സ്വദേശിയായ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എൻജിനീയർ രവി കൃഷ്ണമൂർത്തിയാണു പിതാവ്.

∙ കിവീസ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഭാവി താരം

ന്യൂസീലൻഡ് ക്രിക്കറ്റിലെ ഭാവി താരങ്ങളിലൊരാളായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നയാളാണ് ഇരുപത്തൊന്നുകാരനായ ഈ ബാറ്റിങ് ഓൾറൗണ്ടർ. ഇടങ്കയ്യൻ മുൻനിര ബാറ്റ്സ്മാനായ രചിന്റെ ഓഫ് സ്പിന്നും ഫലപ്രദമാണ്. ബെംഗളൂരുവിൽ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സിസ്റ്റം ആർക്കിടെക്ടായിരുന്ന രചിന്റെ പിതാവ് രവി കൃഷ്ണമൂർത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ വെല്ലിങ്ടണിലെത്തിയതാണ്. ഇദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച ഹട് ഹോക്ക് ക്ലബ് കിവീസ് താരങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ക്രിക്കറ്റ് പരിശീലന സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ 4 വർഷവും ഇന്ത്യയിലെത്തി പരിശീലിച്ചവരിലൊരാളാണ് രചിൻ. ഇത് സ്പിൻ ബോളിങ്ങിനെ നേരിടാൻ പാകപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു.

ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ അനന്ത്പുരിലെ റൂറൽ ഡവലപ്മെന്റ് ട്രസ്റ്റിലായിരുന്നു പരിശീലനം. ആന്ധ്രപ്രദേശ് ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിലെ പരിശീലകരും രചിന്റെ പ്രകടന മികവ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ന്യൂസീലൻഡ് ടീം അംഗങ്ങളായ ജിമ്മി നീഷം, ടോം ബ്ലൻഡൽ എന്നിവരും മുൻപ് ക്ലബ്ബിനൊപ്പം പരിശീലനത്തിന് ഇന്ത്യയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അണ്ടർ 19 കാലത്തുതന്നെ കിവീസ് ക്രിക്കറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ താരമാണ് രചിൻ. അണ്ടർ 19 വിഭാഗത്തിൽ 2016, 2018 ലോകകപ്പുകളിൽ ന്യൂസീലൻഡിനായി കളിച്ചിരുന്നു. ന്യൂസീലൻഡിലെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റ് ടീമുകളിലൊന്നായ വെല്ലിങ്ടൺ ഫയർ ബേഡ്സിന്റെ കളിക്കാരനാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിൽ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ പരിശീലന മത്സരത്തിൽ ന്യൂസീലൻഡ് എ ടീമിനായി സെഞ്ചുറി അടിച്ചിരുന്നു. തോളിനേറ്റ പരുക്കിൽനിന്നു മോചിതനായെത്തി കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ പ്ലങ്കറ്റ് ഷീൽഡ് ടൂർണമെന്റിൽ നേടിയ സെഞ്ചുറിയും മികച്ച ബോളിങ് പ്രകടനവുമാണ് ടീമിലേക്കു പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതിൽ നിർണായകമായത്.

ന്യൂസീലൻഡ് ഹെഡ് കോച്ച് ഗാരി സ്റ്റെഡിന് രചിന്റെ മികവിലുള്ള ആത്മവിശ്വാസവും താരത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടാണ്. ഓപ്പണറാണെങ്കിലും മധ്യനിരയിലും പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാരമാണ് രചിൻ. ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ താരം കളത്തിലിറങ്ങിയതും മധ്യനിരയിൽത്തന്നെ. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കാര്യമായി തിളങ്ങാനായില്ലെങ്കിലും തന്റെ പേരിന്റെ കാരണഭൂതരായ ഇതിഹാസങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വരും മത്സരങ്ങളിൽ താരം തിളങ്ങുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കിവീസ് ആരാധകർ.

