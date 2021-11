2023 ഏഷ്യാകപ്പ് പാക്കിസ്ഥാനിൽ; ഇന്ത്യയ്ക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പിൻമാറാനാകില്ലെന്ന് രാജ

കറാച്ചി∙ 2023ലെ ഏഷ്യാകപ്പ് ടൂർണമെന്റിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ പിൻവലിയാനാകില്ലെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് (പിസിബി) ചെയർമാൻ റമീസ് രാജ. എല്ലാ വശങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷമാണ് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ (ഐസിസി) ഓരോ ടൂർണമെന്റിന്റെയും വേദികളും സമയക്രമവും തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ടൂർണമെന്റിൽനിന്ന് പിൻമാറാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

പാക്കിസ്ഥാനുമായുള്ള ക്രിക്കറ്റ് ബന്ധങ്ങൾ വിച്ഛേദിച്ച ഇന്ത്യ, നിലവിൽ ഐസിസി ടൂർണമെന്റുകളിൽ മാത്രമാണ് പാക്കിസ്ഥാനുമായി മത്സരിക്കാറുള്ളത്. അതേസമയം, വർഷങ്ങളായി ഇന്ത്യൻ ടീം പാക്കിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകാറുമില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഏഷ്യാകപ്പിനായി ഇന്ത്യൻ ടീം പാക്കിസ്ഥാൻ സന്ദർശിക്കാൻ തയാറാകുമോ എന്നതാണ് ചോദ്യം. അതിനുശേഷം 2025ലെ ചാംപ്യൻസ് ട്രോഫിക്കും പാക്കിസ്ഥാൻ ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ട്.

‘ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ദ്വിരാഷ്ട്ര പരമ്പര അത്ര എളുപ്പത്തിൽ നടക്കില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷേ, കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ടൂർണമെന്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ അത്ര തടസ്സമില്ല. ഐസിസി ടൂർണമെന്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ടീമിനും പിൻമാറാനാകില്ല. അത്രമാത്രം സമ്മർദ്ദം അക്കാര്യത്തിലുണ്ടാകും’ – റമീസ് രാജ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഐസിസി ടൂർണമെന്റുകളുടെ ആതിഥ്യം ഓരോ രാജ്യത്തിനും അനുവദിക്കുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ അതിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ടൂർണമെന്റിൽനിന്ന് ഇന്ത്യ പിൻമാറുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല’ – റമീസ് രാജ പറഞ്ഞു.

ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിന്റെ സമയത്ത് യുഎഇയിൽവച്ച് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കണ്‍ട്രോൾ ബോർഡ് (ബിസിസിഐ) പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി.

‘സൗരവ് ഗാംഗുലിയുമായി എനിക്ക് വളരെ അടുത്ത ബന്ധമാണുള്ളത്. ക്രിക്കറ്റ് കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്കു വളർത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ അടുത്തിടെ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ ബോർഡുകളുടെ തലപ്പത്തു വരുമ്പോൾ ഇത്തരം ചർച്ചകൾ എളുപ്പമാകും. കാരണം, കളത്തിൽവച്ചുതന്നെയുള്ള പരിചയം അതിന് സഹായിക്കും’ – റമീസ് രാജ പറഞ്ഞു.

‘പരസ്പരം കളിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇനിയും നീണ്ട ചർച്ചകൾ നടക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതത്ര എളുപ്പമല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒട്ടേറെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ മുന്നിലുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ക്രിയാത്മകമായ ചർച്ച അതീവ ദുഷ്കരമാണ്’ – റമീസ് രാജ പറഞ്ഞു.

