എന്നും താങ്കളുടെ 1–ാം നമ്പർ ആരാധകൻ ഞാൻതന്നെ: ഡിവില്ലിയേഴ്സിനോട് കോലി

മുംബൈ∙ സജീവ ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിച്ച പ്രിയ സുഹൃത്തും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരവുമായ എ.ബി. ഡിവില്ലിയേഴ്സിനായി വൈകാരിക കുറിപ്പുമായി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം നായകൻ വിരാട് കോലി. ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗിൽ (ഐപിഎൽ) വിരാട് കോലി നയിച്ച റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ താരമായിരുന്നു ഡിവില്ലിയേഴ്സ്. ഐപിഎലിൽനിന്ന് ഉൾപ്പെടെ ഡിവില്ലിയേഴ്സ് വിരമിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് വൈകാരികമായ കുറിപ്പുമായി കോലി രംഗത്തെത്തിയത്. 2011 മുതൽ ആർസിബിയിൽ സഹതാരങ്ങളാണ് കോലിയും ഡിവില്ലിയേഴ്സും.

‘നമ്മുടെ കാലത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച താരത്തിന്, ഇതുവരെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയവരിൽവച്ച് ഏറ്റവും പ്രചോദിപ്പിച്ച വ്യക്തിത്വത്തിന്... റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിനായി താങ്കൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ടീമിന് നൽകിയ സംഭാവനകളെക്കുറിച്ചും തീർച്ചയായും അഭിമാനിക്കാം. നമ്മുടെ സൗഹൃദ്യം ക്രിക്കറ്റിനും അപ്പുറത്താണ്. അത് അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കുകയും ചെയ്യും’ – കോലി കുറിച്ചു.

‘ഈ തീരുമാനം എന്റെ ഹൃദയത്തെ വല്ലാതെ മുറിപ്പെടുത്തുന്നു. പക്ഷേ, എന്നത്തേയുംപോലെ താങ്കൾക്കും കുടുംബത്തിനുമായി ഏറ്റവും മികച്ച തീരുമാനം തന്നെയാണ് ഇത്തവണയും കൈക്കൊണ്ടതെന്ന് എനിക്കുറപ്പുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഡിവില്ലിയേഴ്സ്’ – കോലി കുറിച്ചു.

ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ഡിവില്ലിയേഴ്സിനായി കോലി മറ്റൊരു സന്ദേശം കുറിച്ചു.

‘ആർസിബിക്കായി താങ്കൾ കഴിവിന്റെ പരമാവധി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഹൃദയംകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം. ഈ ടീമിനും എനിക്കും താങ്കൾ ആരാണെന്ന് വാക്കുകൾകൊണ്ട് വിവരിക്കാനാകില്ല. താങ്കൾക്കായി ആർപ്പുവിളിക്കുന്നത് ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയം തീർച്ചയായും മിസ് ചെയ്യും. താങ്കൾക്കൊപ്പം കളിക്കുന്നത് ഞാനും. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. എക്കാലവും താങ്കളുടെ ഒന്നാം നമ്പർ ആരാധകൻ ഞാൻ തന്നെയായിരിക്കും’ – കോലി കുറിച്ചു.

English Summary: Virat Kohli pens emotional message to AB de Villiers after RCB star retires: This hurts my heart, love you