ഇനി കളി ഈഡനിൽ; പരമ്പര വിജയത്തിനു പിന്നാലെ ‘പരീക്ഷണ കാലം’?

കൊൽക്കത്ത∙ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ട്വന്റി20 മത്സരവും ജയിച്ച് പരമ്പര ഉറപ്പാക്കിയതോടെ, കൊൽക്കത്ത ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന മൂന്നാം ട്വന്റി20 മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം പരീക്ഷണങ്ങൾക്കു മുതിർന്നേക്കും. ഐപിഎലിലെ മിന്നുന്ന പ്രകടനങ്ങളുടെ ബലത്തിൽ ടീമിലെത്തിയ യുവതാരങ്ങളായ ഋതുരാജ് ഗെയ്‌ക്‌വാദ്, ആവേശ് ഖാൻ തുടങ്ങിയവർക്ക് ഈ മത്സരത്തിൽ അവസരം ലഭിച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഇഷാൻ കിഷൻ, യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹൽ തുടങ്ങിയവരും അവസരം കാത്ത് ടീമിനൊപ്പമുണ്ട്.

ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ദയനീയ പ്രകടനത്തോടെ പുറത്തായെങ്കിലും, ഫൈനലിൽ കളിച്ച ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെ തൊട്ടുപിന്നാലെ നേടിയ പരമ്പര വിജയം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകും. ന്യൂസീലൻഡ് ആകട്ടെ, ലോകകപ്പിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ തുടർച്ചയായി മത്സരങ്ങൾ കളിക്കേണ്ടി വന്നതിന്റെ ക്ഷീണത്തിലാണ്.

മൂന്നാം മത്സരത്തിനായി കൊൽക്കത്തയിലെത്തുമ്പോൾ പരമ്പര വിജയത്തിനൊപ്പം പരീക്ഷണങ്ങളുടെ വിജയം കൂടി ടീം ഇന്ത്യയെ മോഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാകും. ടോസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും നിർഭാഗ്യവാനായ ക്യാപ്റ്റനെന്ന് പേരെടുത്ത വിരാട് കോലിയുടെ പകരക്കാരനായി എത്തുമ്പോൾ, നായകനായുള്ള ആദ്യ രണ്ടു മത്സരങ്ങളിലും ടോസ് നേടിയത് രോഹിത്തിനും വ്യക്തിപരമായി ആത്മവിശ്വാസം നൽകും.

ഈ പരമ്പരയിൽ ഇതുവരെ അരങ്ങേറ്റത്തിന് അവസരം ലഭിച്ച ഏക ഇന്ത്യൻ താരമായ വെങ്കടേഷ് അയ്യർക്ക് മൂന്നാം മത്സരത്തിലും അവസരം ലഭിക്കും. താരത്തെ ആറാം ബോളറായി ഉപയോഗിക്കുമോ എന്നതാണ് ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്ന നീക്കം. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മത്സരങ്ങളിലും താരത്തിന് ഒരു ഓവർ പോലും ബോൾ ചെയ്യാൻ നൽകാതിരുന്നത് വിമർശനം ക്ഷണിച്ചുവരുത്തിയിരുന്നു.

ഋതുരാജ് ഗെയ്‍ക്‌വാദ്, ആവേശ് ഖാൻ, ഇഷാൻ കിഷൻ, യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹൽ തുടങ്ങിയവരും ഈ പരമ്പരയിൽ ഒരു മത്സരമെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഐപിഎലിൽ റൺവേട്ടക്കാരിൽ ഒന്നാമതെത്തി ഓറഞ്ച് ക്യാപ് സ്വന്തമാക്കിയതിന്റെ പകിട്ടിൽ ടീമിലെത്തിയ ഗെയ്ക്‌വാദിന് അവസരം നൽകണമെങ്കിൽ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയോ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ കെ.എൽ. രാഹുലോ മാറിനിൽക്കേണ്ടിവരും. ട്വന്റി20 പരമ്പരയ്ക്കു തൊട്ടുപിന്നാലെ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര ആരംഭിക്കുന്നതിനാൽ, രണ്ടു ടെസ്റ്റുകളിലും കളിക്കേണ്ട രാഹുലിന് വിശ്രമം നൽകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. രോഹിത് രണ്ടു ടെസ്റ്റുകളിലും കളിക്കുന്നില്ല.

ആദ്യ രണ്ടു മത്സരങ്ങളിലും കളിച്ച ദീപക് ചാഹർ, ഭുവനേശ്വർ കുമാർ എന്നിവരിൽ ഒരാൾക്കു പകരം ആവേശ് ഖാനും അവസരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഐപിഎലിലെ മിന്നുന്ന പ്രകടനത്തിന്റെ ബലത്തിലാണ് ആവേശ് ഖാനും ടീമിലെത്തിയത്. വിക്കറ്റിനു പിന്നിൽ ഋഷഭ് പന്തും തുടർച്ചയായി കളിക്കുന്നുണ്ട്. ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് മുതൽ തുടർച്ചയായി കളത്തിലുള്ള പന്തിന് വിശ്രമം അനുവദിച്ചാൽ, ഇഷാൻ കിഷൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പറാകും.

രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ, അക്ഷർ പട്ടേൽ എന്നിവരിലൊരാൾക്ക് പകരം യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹലിനും അവസരം നൽകിയേക്കും. ഈ പരമ്പരയിൽത്തന്നെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏറ്റവും ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന ഘടകം അശ്വിന്റെ ഫോമാണ്. ആദ്യ രണ്ടു മത്സരങ്ങളിലും തിളങ്ങിയ അശ്വിൻ പരമ്പരയുടെ താരമാകാനുള്ള പോരാട്ടത്തിലും മുന്നിലുണ്ട്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തിളങ്ങിയ ഹർഷൽ പട്ടേൽ അടുത്ത മത്സരത്തിലും കളിക്കാനാണ് സാധ്യത.



