ട്വന്റി20 പരമ്പരയ്ക്കുശേഷം കിഷനും ചാഹറും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലേക്ക്?

കൊൽക്കത്ത∙ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽ കളിക്കുന്ന ദീപക് ചാഹറും ഇഷാൻ കിഷനും കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്നു നടക്കുന്ന മൂന്നാം ട്വന്റി20ക്കുശേഷം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലേക്കു പോകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പര്യടനത്തിന് തയാറെടുക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ എ ടീമിൽ ബിസിസിഐ ഇരുവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

നവംബർ 24ന് മുംബൈയിലെത്തുന്ന ഇരുവരും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലേക്കു പോകുമെന്ന് ‘ക്രിക്ബസ്സാ’ണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇവർക്കു പുറമെ പേസ് ബോളിങ് ഓൾറൗണ്ടറായ ഷാർദുൽ ഠാക്കൂറിനെയും എ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

നവംബർ 23 മുതൽ ഡിസംബർ 29 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പര്യടനത്തിൽ അനൗദ്യോഗിക ടെസ്റ്റുകളാണ് ഇന്ത്യൻ എ ടീം കളിക്കുക. ഗുജറാത്ത് താരം പ്രിയങ്ക് പഞ്ചൽ നയിക്കുന്ന ടീമിൽ മലയാളി താരം ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലും ഇടംപിടിച്ചിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്ന പരമ്പരയ്ക്കായി പഞ്ചലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു.

English Summary: BCCI adds Deepak Chahar and Ishan Kishan to India 'A' squad for South Africa tour - Reports