സൂര്യകുമാർ വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് ടീമിലേക്ക്; കിവീസിനെതിരായ പരമ്പരയിൽ ടീമിൽ?

മുംബൈ∙ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽ കളിച്ച മുംബൈ താരം സൂര്യകുമാർ യാദവിനെ ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ടീമിലേക്കും തിരികെ വിളിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. വ്യാഴാഴ്ച കാൺപുരിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിൽ സൂര്യകുമാറിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. സൂര്യകുമാറിനോട് കാൺപുരിലെത്തി ടീമിനൊപ്പം ചേരാൻ ‍ബിസിസിഐ നിർദ്ദേശം നൽകി.

ഈ വർഷം മാർച്ചിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറിയ സൂര്യകുമാർ, ഇതുവരെ 11 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളും മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളുമാണ് ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിൽ കളിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഓഗസ്റ്റ് – സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിലായി നടന്ന ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കളത്തിലിറങ്ങാൻ അവസരം ലഭിച്ചില്ല.

ഇന്നലെ കൊൽക്കത്തയിൽ സമാപിച്ച ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനമായിരുന്നു സൂര്യകുമാറിന്റേത്. ജയ്പുരിൽ നടന്ന ഒന്നാം ട്വന്റി20യിൽ 40 പന്തിൽ 62 റൺസെടുത്ത സൂര്യകുമാർ മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച് പുരസ്കാരവും നേടിയിരുന്നു.

ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിൽ 77 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ള സൂര്യ 44.00 ശരാശരിയിൽ 5356 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 14 സെഞ്ചുറികളും 26 അർധസെഞ്ചുറികളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

