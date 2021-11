എന്നെ ഡൽഹി നിലനിർത്തില്ലെന്ന് ഉറപ്പ്, ശ്രേയസ് അയ്യർക്കും സാധ്യതയില്ല: അശ്വിൻ

ചെന്നൈ∙ ടീമുകളുടെ സമ്പൂർണ അഴിച്ചുപണി ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 15–ാം സീസണിനു മുന്നോടിയായി മെഗാ താരലേലം നടക്കാനിരിക്കെ, ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് പുതിയ സീസണിൽ തന്നെ നിലനിർത്താനിടയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ. യുട്യൂബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിഡിയോയിലാണ് അശ്വിൻ ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ടീമിന്റെ മുൻ നായകൻ കൂടിയായ യുവതാരം ശ്രേയസ് അയ്യരെയും ഡൽഹി നിലനിർത്താനിടയില്ലെന്ന് അശ്വിൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ഇത്തവണ ഐപിഎലിലെ മെഗാ താരലേലത്തെക്കുറിച്ചും ഓരോ ടീമും നിലനിർത്താൻ സാധ്യതയുള്ള താരങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് തന്നെയും ശ്രേയസ് അയ്യരെയും ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് നിലനിർത്താൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന അശ്വിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.

‘(നിലനിർത്തുന്ന താരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ) ശ്രേയസ് അയ്യർ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എന്തായാലും ഞാനില്ല. അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും പുതിയതായി വരേണ്ടിവരും. എന്നെ നിലനിർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകം അക്കാര്യം ഞാൻ അറിയുമായിരുന്നു’ – അശ്വിൻ പറഞ്ഞു.

2019 ഐപിഎൽ സീസണിനു മുന്നോടിയായാണ് അശ്വിൻ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിൽ എത്തിയത്. കർണാടകക്കാരനായ ജഗദീശ സുചിത്തുമായി പഞ്ചാബ് കിങ്സ് താരത്തെ വച്ചുമാറിയതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ഇത്. അതുവരെ പഞ്ചാബ് കിങ്സിന്റെ നായകനായിരുന്നു അശ്വിൻ. ഡൽഹിക്കായി കളിച്ച 28 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 7.55 ഇക്കോണമി നിരക്കിൽ 20 വിക്കറ്റുകളാണ് അശ്വിന്റെ സമ്പാദ്യം.

അതേസമയം, 2015ൽ ഡൽഹിയിൽ എത്തിയ താരമാണ് ശ്രേയസ് അയ്യർ. അന്ന് ടീമിന്റെ പേര് ഡൽഹി ഡെയർഡെവിൾസ് എന്നായിരുന്നു. 2.6 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് അന്ന് താരലേലത്തിലൂടെ ഡൽഹി അയ്യരെ സ്വന്തമാക്കിയത്. 2018ൽ താരത്തെ നിലനിർത്തിയ ഡൽഹി, അദ്ദേഹത്തെ ക്യാപ്റ്റനായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2019ൽ അയ്യർ ഡൽഹിയെ പ്ലേഓഫിലേക്കു നയിച്ചു. തൊട്ടടുത്ത വർഷം അയ്യരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡൽഹി ഫൈനലിലുമെത്തി.

ഡൽഹിക്കായി 86 ഇന്നിങ്സുകളിൽനിന്ന് 31.70 ശരാശരിയിൽ 1916 റൺസാണ് അയ്യരുടെ സമ്പാദ്യം. അതിൽ 16 അർധസെഞ്ചുറികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇടക്കാലത്ത് അയ്യർ പരുക്കേറ്റ് പുറത്തായതോടെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഋഷഭ് പന്തിനു ലഭിച്ചു. പിന്നീട് അയ്യർ തിരിച്ചെത്തിയങ്കിലും ക്യാപ്റ്റനായി പന്ത് തുടർന്നു.

ഇത്തവണ ക്യാപ്റ്റൻ ഋഷഭ് പന്ത്, ഓപ്പണർ പൃഥ്വി ഷാ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ബോളർ ആൻറിച് നോർട്യ എന്നിവരെ ഡൽഹി നിലനിർത്തുമെന്നാണ് സൂചന. നാലാമനായി ആവേശ് ഖാനെയോ ഓൾറൗണ്ടർ അക്ഷർ പട്ടേലിനെയോ ആകും നിലനിർത്തുക.

