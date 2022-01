ഐപിഎല്ലിനിടെ കിവീസ് ‘ടെസ്റ്റ്’; അവസാന പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലണ്ട് താരങ്ങളെ കിട്ടില്ല?

ന്യൂഡൽഹി∙ 2022 ലെ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് മത്സരങ്ങൾ മാർച്ച് 27 മുതൽ ആരംഭിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. പത്ത് ടീമുകള്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന ടൂർണമെന്റ് രണ്ടു മാസത്തിലേറെ നീണ്ടുനിൽക്കും. പുതിയ സീസണിനു വേണ്ടിയുള്ള മെഗാ താരലേലവും നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്. അതിനിടെ ലീഗിലെ ഇംഗ്ലിഷ് താരങ്ങളുടെ ലഭ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നിർണായക നീക്കങ്ങൾ നടത്താനൊരുങ്ങുകയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് വെയിൽസ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ്. ഐപിഎൽ സീസണിന്റെ അവസാന മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കരുതെന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് ബോർ‍ഡ് അവരുടെ ടെസ്റ്റ് ടീമിലെ താരങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കുമെന്നാണു വിവരം. ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര ജൂൺ ആദ്യം ഇംഗ്ലണ്ടിനുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് താരങ്ങളെ തിരിച്ചുവിളിച്ചേക്കുമെന്ന വിവരം പുറത്തുവരുന്നത്.

ഇതു സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഐപിഎൽ ടീമുകൾക്കു കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇരുപതിലേറെ ഇംഗ്ലിഷ് താരങ്ങളാണ് മെഗാ േലലത്തിനു വേണ്ടി റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫെബ്രുവരി 12,13 തീയതികളിൽ ബെംഗളൂരുവിൽവച്ചാണു താരലേലം നടക്കേണ്ടത്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽനിന്നുള്ള 22 താരങ്ങൾ ലേലത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന്റെ ഇടപെടൽ. ടെസ്റ്റ് താരങ്ങളായ ജോണി ബെയർസ്റ്റോ, ഒലി പോപ്, മാർക് വുഡ്, ഡേവിഡ് മാലൻ തുടങ്ങിയവർ‌ക്ക് ഇതോടെ സീസണിന്റെ അവസാന മത്സരങ്ങൾ നഷ്ടമാകും. ഇംഗ്ലിഷ് താരം ജോസ് ബട്‍‍ലറെ 10 കോടി രൂപയ്ക്ക് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ടീമിൽ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രധാന താരമായ ബ‍ട്‍ലറെ നഷ്ടമായാൽ രാജസ്ഥാന് അവസാന പോരാട്ടങ്ങളിൽ അതു തിരിച്ചടിയാകും.

ഇംഗ്ലിഷ് ടീം ക്യാപ്റ്റനായ ജോ റൂട്ട് ഐപിഎൽ താരലേലത്തിന് ഇല്ലെന്നു നേരത്തേ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിനു കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകുന്നതിനാണ് റൂട്ട് ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനമെടുത്തത്. ഓൾ റൗണ്ടർ ബെൻ സ്റ്റോക്സും ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല. വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പര കളിക്കുകയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ടീം ഇപ്പോൾ. മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ വിന്‍ഡീസ് 2–1ന് മുന്നിലാണ്. ജനുവരി 29, 30 തീയതികളിലാണു ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾ.

