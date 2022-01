കോലി മാറി രോഹിത് ശർമ വന്നു; ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് മികച്ച കൈകളിലെന്ന് ഡാരന്‍ സമ്മി

ന്യൂഡൽഹി∙ രോഹിത് ശർമ ക്യാപ്റ്റനായിരിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനു നല്ലതെന്ന് വിൻഡീസ് മുൻ ക്യാപ്റ്റന്‍ ഡാരന്‍ സമ്മി. കളിക്കാരെ മികച്ച രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ മുന്‍ ക്യാപ്റ്റൻ എം.എസ്. ധോണിയുടേതിനു സമാനമാണു രോഹിത് ശര്‍മയുടെ കഴിവെന്നും സമ്മി അടിവരയിടുന്നു. ഗ്രൗണ്ടിലെ പ്രകടനം കാരണം വേറിട്ടു നിൽക്കുന്ന താരമാണു വിരാട് കോലി. കോലി ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞതു ടീമിനെ ബാധിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. കാരണം രോഹിത് ശർമ മികച്ച ക്യാപ്റ്റനാണ്, ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന നേതൃത്വമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റേത്– ഡാരൻ സമ്മി ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു.



ഐപിഎല്ലിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ രോഹിത് ശർമ നയിക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എം.എസ്. ധോണിയെയും ഗൗതം ഗംഭീറിനെയും പോലെ വിജയിച്ച ക്യാപ്റ്റൻമാരിലൊരാളാണ് രോഹിത് ശർമ. ഈ ക്യാപ്റ്റൻമാരെല്ലാം നല്ല ഫലങ്ങളുണ്ടാക്കുകയും പരമ്പരകൾ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനെക്കുറിച്ചോർത്ത് എനിക്ക് ആശങ്കകളില്ല. കാരണം അതു മികച്ച കൈകളിലാണെന്നും സമ്മി വ്യക്തമാക്കി.



ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പര്യടനത്തിലെ മോശം പ്രകടനത്തിന്റെ നിരാശയിലാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം. ഏകദിന പരമ്പരയില്‍ എല്ലാ കളികളും തോറ്റ ഇന്ത്യ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ പരമ്പരയിലൂടെ തിരിച്ചുവരവു നടത്താമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ്. മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളും ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളുമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിൻഡീസിനെതിരെ കളിക്കാനുള്ളത്. അഹമ്മദാബാദ് നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഫെബ്രുവരി 6,9,11 തീയതികളിലാണ് ഏകദിന മത്സരങ്ങൾ നടക്കേണ്ടത്. ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങൾ കൊൽക്കത്ത ഈഡൻ ഗാർഡൻസിലും നടക്കും.

English Summary: Indian cricket is in good hands with Rohit Sharma as captain: Darren Sammy