ബ്രെറ്റ് ലീയെ 95 മീറ്റർ സിക്സ് പറത്തി യൂസഫ് പഠാൻ; ഡഗ്ഔട്ടിൽ ചുവടുവച്ച് ഇർഫാൻ

ന്യൂഡൽഹി∙ ക്രിക്കറ്റിൽനിന്നു വിരമിച്ച സൂപ്പർ താരങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി നടത്തുന്ന ലെജൻഡ്സ് ലീഗ് ക്രിക്കറ്റ് കൂടുതൽ ജനകീയമാകുകയാണ്. ഗ്രൗണ്ടിൽ ബാറ്റുകൊണ്ടും പന്തുകൊണ്ടും അദ്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച പഴയ താരങ്ങളുടെ പ്രകടനം ആരാധകർക്ക് ഒന്നുകൂടി കാണുക ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പരമ്പര സംഘാടകർ ഒരുക്കിയത്. ആറ് മത്സരങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് ജനുവരി 29നാണ് ഫൈനൽ. ഏഷ്യ ലയൺസും വേൾഡ് ജയന്റ്സും ഫൈനലിൽ ഏറ്റുമുട്ടും. വേൾഡ് ജയന്റ്സിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ മഹാരാജാസ് പരാജയപ്പെട്ടു പുറത്തായി. ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത വേൾഡ് ജയന്റ്സ് 20 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നേടിയത് 228 റൺസ്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ മഹാരാജാസിന് നിശ്ചിത ഓവറിൽ ഏഴു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 223 റൺസെടുക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ.

ഇന്ത്യ മഹാരാജാസ് ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന യൂസഫ് പഠാന്റെ തകർപ്പൻ ബാറ്റിങ് ആയിരുന്നു സെമി പോരാട്ടത്തിലെ ഹൈലൈറ്റ്. 22 പന്തുകളിൽനിന്ന് താരം 45 റൺസെടുത്തു. രണ്ടു ഫോറുകളും അഞ്ച് സിക്സും പറത്തിയായിരുന്നു യൂസഫ് പഠാന്റെ പ്രകടനം. ഓസ്ട്രേലിയയുടെ സൂപ്പർ താരമായിരുന്ന ബ്രെറ്റ് ലീയുടെ ഓവറിൽ യൂസഫ് പറത്തിയ സിക്സിൽ പന്ത് ചെന്നുവീണത് 95 മീറ്റർ അപ്പുറത്തായിരുന്നു. യൂസഫ് പഠാന്റെ ഈ പ്രകടനത്തിൽ ‍ഡഗ്ഔട്ടിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്ന സഹോദരൻ ഇർഫാൻ പഠാൻ എഴുന്നേറ്റു നൃത്തം ചെയ്യുന്ന വിഡിയോയും പുറത്തുവന്നു.

മത്സരത്തിൽ ഇർഫാൻ പഠാനും മികച്ച ബാറ്റിങ് പ്രകടനമാണു പുറത്തെടുത്തത്. ടൂർണമെന്റിലെ വേഗതയേറിയ അർധസെഞ്ചുറി നേട്ടം ഈ മത്സരത്തിൽ ഇർഫാൻ സ്വന്തമാക്കി. 18 പന്തുകളിൽനിന്നാണ് താരം 50 തികച്ചത്. 21 പന്തുകൾ നേരിട്ട ഇർഫാൻ 56 റൺസെടുത്തു. മൂന്ന് ഫോറും ആറ് സിക്സും ഉള്‍പ്പെടുന്നതായിരുന്നു ഇർഫാൻ പഠാന്റെ ഇന്നിങ്സ്.

English Summary: Yusuf Pathan smacks Brett Lee for a 95-metre six, Irfan Pathan enjoys it with a bhangra