‘വാർണർ ആർസിബിയിൽ എത്തിയേക്കും, പക്ഷേ ക്യാപ്റ്റനാകില്ല; കാരണം..’

ന്യൂഡൽഹി∙ ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം ഡേവിഡ് വാർണർ ഒരു ഐപിഎൽ ടീമിന്റെയും ക്യാപ്റ്റൻ ആകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നു മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ആകാശ് ചോപ്ര. റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ, കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്, പഞ്ചാബ് കിങ്സ് എന്നീ ടീമുകളാണ് ഈ സീസണിൽ പുതിയ ക്യാപ്റ്റന്മാരെ തേടുന്നത്.

എന്നാൽ ഈ ടീമുകളൊന്നും ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേയ്ക്കു വാർണറെ പരിഗണിച്ചേക്കില്ലെന്നും ആകാശ് ചോപ്ര അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എങ്കിലും മെഗാ താരലേലത്തിൽ വിലകൂടിയ താരങ്ങളിൽ ഒരാളായി വാർണർ മാറിയേക്കുമെന്നും ചോപ്ര പറഞ്ഞു.

‘തീർച്ചയായും മെഗാ ലേലത്തിൽ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള താരങ്ങളിൽ ഒരാളായിരിക്കും ഡേവിഡ് വാർണർ. പക്ഷേ ഒരു ടീമും ക്യാപ്റ്റനായി പരിഗണിക്കില്ലെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. കാരണം ഐ‌പി‌എൽ ഒരു ചെറിയ കുടുംബമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, കാരണങ്ങളും പ്രശ്‌നങ്ങളും എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും ധാരണയുണ്ട്.’– ആകാശ് ചോപ്ര പറഞ്ഞു.

വാർണർ ആർസിബിയിലേക്കു പോകാനുള്ള സാധ്യതയും ചോപ്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‘ആർസിബിക്കു തീർച്ചയായും മികച്ച ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കും അദ്ദേഹം. ക്രീസിൽ, ഒരു വശത്ത് വിരാട് കോലിയും മറുവശത്ത് ഡേവിഡ് വാർണറും. ആ ഇടംകൈ– വലംകൈ കോംബിനേഷൻ എതിരാളികളെ തീർച്ചയായും ഭയപ്പെടുത്തും.’– ആകാശ് ചോപ്ര പറഞ്ഞു.

ഐപിഎലിൽ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന വാർണർക്ക്, കഴിഞ്ഞ സീസണിലാണ് സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടത്. 2016ൽ വാർണറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഹൈദരാബാദ് ഐപിഎൽ കിരീടം ചൂടിയത്. ഐപിഎലിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഓപ്പണർമാരിൽ ഒരാളായ വാർണർ, 150 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 5449 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഫെബ്രുവരി 12, 13 തീയതികളിലാണ് ഐപിഎൽ മെഗാ താരലേലം.

English Summary: Aakash Chopra Says David Warner "Will Not Become" Captain Of Any Team