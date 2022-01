‘ഞാൻ അമിത ആത്മവിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു’: ഫൈനലിലെ സ്കൂപ്പ് ഷോട്ടിനെക്കുറിച്ച് മിസ്ബ

ഇസ്‌ലാമാബാദ്∙ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ മണ്ണിൽ 2007ൽ നടന്ന ആദ്യ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ കിരീടം ചൂടിയത് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ എക്കാലത്തെയും സുവർണ നിമിഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ബദ്ധവൈരികളായ പാക്കിസ്ഥാനെ ഫൈനലിൽ തോൽപ്പിച്ചാണ് ധോണിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീം കന്നിക്കിരീടം ചൂടിയത്. അവസാന ഓവറിൽ പന്തെറിഞ്ഞ ജോഗീന്ദർ ശർമ, പാക്ക് ബാറ്റർ മിസ്ബ ഉൾ ഹഖിനെ ശ്രീശാന്തിന്റെ കൈകളിൽ എത്തിച്ചത് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾക്ക് എന്നും ‘രോമാഞ്ചം’ നൽകുന്ന നിമിഷം തന്നെ.

14 വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം അന്നത്തെ തന്റെ ബാറ്റിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് പാക്ക് താരം മിസ്ബ ഉൾ ഹഖിന്റെ പ്രതികരണമാണ് പ്രഥമ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ മത്സരം വീണ്ടും ചർച്ചകളിൽ നിറച്ചത്. ‘അമിത ആത്മവിശ്വാസം’ മൂലമാണ് അന്നു സ്കൂപ്പ് ഷോട്ടിനു ശ്രമിച്ചതെന്നാണ് മിസ്ബയുടെ തുറന്നുപറച്ചിൽ. സഹതാരങ്ങളായിരുന്ന ശുഐബ് അക്തർ, മുഹമ്മദ് യൂസഫ് എന്നിവരുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിലാണ് ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ 2007 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ച് മിസ്ബ ഉൾ ഹഖ് മനസ്സുതുറന്നത്.

‘2007ൽ എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും സ്കൂപ്പ് ഷോട്ട് കളിച്ച് ഞാൻ നിരവധി ബൗണ്ടറികൾ നേടിയിരുന്നു. ഫൈൻ ലെഗിൽ ഫീൽഡർ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരെ ആ ഷോട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സിംഗിൾസ് എടുത്തിരുന്നു. സ്പിന്നർമാർക്കെതിരെ, ആ ഷോട്ട് വിജയകരമാകുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ ഞാൻ അമിത ആത്മവിശ്വാസത്തിലായിരുന്നെന്നു പറയാം. ആ ഷോട്ട് കളിച്ച ടൈമിങ് തെറ്റി.’– മിസ്ബ പറഞ്ഞു.

ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ, ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ എം.എസ്.ധോണി ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിുന്നു. ഓപ്പണർ ഗൗതം ഗംഭീറിന്റെ (54 പന്തിൽ 75) അർധസെ‍‍ഞ്ചുറിയുടെ മികവിൽ 20 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 157 റൺസ് നേടി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ആർ.പി.സിങ്, ഇർഫാൻ പഠാൻ എന്നിവർ ചേർന്നു പാക്ക് ബാറ്റർമാരെ വരിഞ്ഞുമുറിക്കിയെങ്കിലും ഒരുവശത്ത് ഉറച്ചുനിന്ന മിസ്ബ ഉൾ ഹഖ് പാക്കിസ്ഥാന് വിജയപ്രതീക്ഷ നൽകുകയായിരുന്നു.

അവസാന ഓവറിൽ 13 റൺസായിരുന്നു കിരീടത്തിലേക്ക് പാക്കിസ്ഥാന്റെ ദൂരം. ധോണി പന്ത് ഏൽപ്പിച്ചതാകട്ടെ ജോഗീന്ദർ ശർമയെയും. ആദ്യ പന്ത് വൈഡ് ആയതോടെ പാക്കിസ്ഥാന് ഒരു റൺസ്. ആറു പന്തിൽ വേണ്ടത് 12 റൺസ്. അടുത്ത് പന്ത് ഡോട്ട് ബോൾ. എന്നാൽ രണ്ടാം പന്തിൽ ജോഗീന്ദറിന്റെ ഫുൾ ടോസ് മിസ്ബ സിക്സർ പറത്തി. അതോടെ ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ ആകെ സമ്മർദത്തിലായി. അവസാനനിമിഷം കിരീടം കൈവിടുമോയെന്ന് ആശങ്ക. എന്നാൽ മൂന്നാം പന്തിൽ സ്കൂപ്പ് ഷോട്ടിനു ശ്രമിച്ച മിസ്ബയുടെ കണക്കുകൂട്ടിൽ തെറ്റി. ഷോർട്ട് ഫൈനൽ ലെഗിൽ ശ്രീശാന്ത് പന്ത് കയ്യിൽ ഒതുക്കിയതോടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിന്റെ കന്നിക്കിരീടം!

