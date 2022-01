കടുവകളെ കൂട്ടിലാക്കാൻ

ഓസ്ബോൺ (ആന്റിഗ്വ) ∙ ക്വാർട്ടർ ഇത്ര നീണ്ടുപോയതിന് ഇന്ത്യ അണ്ടർ 19 ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് സംഘാടകരോടു നന്ദി പറയുന്നുണ്ടാകും. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി 2 കളികൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ക്യാപ്റ്റൻ യഷ് ദൂൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ ഇന്നു ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ ക്വാർട്ടറിൽ കളിക്കും. മത്സരം വൈകിട്ട് 6.30 മുതൽ സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് സിലക്ട് 2 ചാനലിൽ തൽസമയം കാണാം. ബംഗ്ല കടുവകളെ കൂട്ടിലാക്കാനിറങ്ങുന്ന ഇന്ത്യയ്ക്കു പക്ഷേ, ഇന്നും ഒരു കോവിഡ് നഷ്ടമുണ്ട്. അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയെ നയിച്ച നിഷാന്ത് സിന്ധു പോസിറ്റീവായതിനാൽ ഇന്നു കളിക്കില്ല.

2 ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്കു മുന്നിലുള്ളത്. സെമിയാണു പ്രഥമ ലക്ഷ്യം. പ്രമുഖ താരങ്ങളുടെ അഭാവത്തിലും അയർലൻഡിനെയും യുഗാണ്ടയെയും തറപറ്റിച്ചതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഇന്ത്യയുടെ കൈമുതൽ. ക്യാപ്റ്റൻ യഷും വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ ഷെയ്ഖ് റഷീദും തിരിച്ചെത്തുന്നതു ബാറ്റിങ് നിരയുടെ കരുത്തു കൂട്ടും. രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യം ഒരു മധുരപ്രതികാരമാണ്. 2 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപു നടന്ന കൗമാര ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയെ അട്ടിമറിച്ചാണു ബംഗ്ലദേശ് ജേതാക്കളായത്. അന്നു ബംഗ്ലനിരയിലുണ്ടായിരുന്ന റാക്കിബുൾ ഹസനാണ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ ക്യാപ്റ്റൻ. അന്നു കളിച്ചവരാരും ഇത്തവണ ഇന്ത്യൻ സംഘത്തിലില്ല.

അടുത്തയിടെ ഏഷ്യാ കപ്പ് സെമിയിൽ ബംഗ്ലദേശിനെ മറികടന്നതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസവും ഇന്ത്യൻ സംഘത്തിനു പ്രചോദനമാകും. എന്നാൽ, ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനോടു തോൽവി നേരിട്ടതിന്റെ നിരാശ ബംഗ്ല സംഘത്തെ വലയ്ക്കുന്നുണ്ടാകും.

English Summary: India And Bangladesh Set To Clash In U-19 World Cup Super League Quarter-Final