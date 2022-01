‘ഋതുരാജിന് ഇനിയെങ്കിലും അവസരം കൊടുക്കണം; ദീർഘകാലം കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിർഭാഗ്യകരം’

ഇസ്‌ലാമാബാദ്∙ യുവ ക്രിക്കറ്റ്താരം ഋതുരാജ് ഗെ‌യ്‌ക്‌‌വാദിന് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ പ്ലെയിങ് ഇലവനിൽ ഇനിയെങ്കിലും അവസരം നൽകണമെന്നു മുൻ പാക്ക് താരം സൽമാൻ ബട്ട്. വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരെ അടുത്ത മാസം ആരംഭിക്കുന്ന ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിൽ ഗെയ്‌ക്‌വാദും ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം, ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെയായിരുന്നു ഗെയ്‌ക്‌വാദിന്റെ ട്വന്റി20 അരങ്ങേറ്റം. പിന്നീട്, ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിലും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലും ടീമിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പ്ലെയിങ് ഇലവനിൽ സ്ഥാനം ലഭിച്ചില്ല.

ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് ഋതുരാജിനെ പിന്തുണച്ച് പാക്ക് താരം രംഗത്തെത്തിയത്. രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങളിൽ തന്റെ ബാറ്റിങ് മികവ് ആവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഋതുരാജിനുണ്ടെന്നും ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ദീർഘകാലം അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതു നിർഭാഗ്യകരമാണെന്നും സൽമാൻ ബട്ട് പറഞ്ഞു.

‘ഗെയ്‌ക്‌വാദിന് അവസരം ലഭിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം മികച്ച കളിക്കാരനാണ്. ഐപിഎലിൽ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ മുതൽ, രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത് കാണാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയ്‌ക്കായി ദീർഘകാലം കളിക്കാതിരുന്നാൽ അത് നിർഭാഗ്യകരമാണ്. കാരണം, ഒരു മികച്ച കളിക്കാരനാകാനുള്ള എല്ലാ കഴിവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്.’– ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ബട്ട് പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ഐപിഎൽ സീസണിലെ മിന്നുംപ്രകടനമാണ് ഋതുരാജിന് ദേശീയ ടീമിലേക്കു വഴിതുറന്നത്. 16 ഇന്നിങ്സുകളിൽനിന്ന് 136.26 സ്‌ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ 635 റൺസാണ് ഋതുരാജ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ഇതിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെതിരായ സെഞ്ചുറിയും നാല് അർധസെഞ്ചുറി ഇന്നിങ്സുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഐപിഎൽ കിരീടം ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് നേടുകയും ചെയ്തു.

വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയിൽ കളിച്ച അഞ്ച് ഇന്നിങ്സുകളിൽ നാലിലും സെഞ്ചുറി അടിച്ച ഋതുരാജ്, ആകെ 603 റൺസാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഇടംനേടിയിട്ടും ഒരു മത്സരത്തിൽ പോലും താരത്തിന് അവസരം നൽകാത്തതിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു. അടുത്ത മാസം ആറിനാണ് വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഏകദിനം. മൂന്നു ഏകദിനങ്ങളും മൂന്നു ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളുമാണ് പരമ്പരയിലുള്ളത്.

English Summary: It Would Be Unfortunate If Ruturaj Gaikwad Does Not Play For A Long Time For India: Salman Butt