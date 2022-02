ബോളറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചു വീണ ബാറ്ററെ റണ്ണൗട്ടാക്കാതെ കീപ്പർ- വിഡിയോ; കയ്യടിച്ച് ആരാധകർ

ക്രിക്കറ്റിന്റെ സത്ത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച നേപ്പാൾ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ആസിഫ് ഷെയ്ഖ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കുന്നു. ഒമാനിൽ നടക്കുന്ന ചതുർ രാഷ്ട്ര ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽ, അയർലൻഡിനെതിരായ മത്സരത്തിനിടെ, ബോളറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചു വീണ്ട ബാറ്ററെ റണ്ണൗട്ടാക്കാതിരുന്നതോടെയാണ് ആയിഫ് ഷെയ്ഖ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളുടെ കയ്യടി നേടിയത്.



മത്സരത്തിന്റെ 19–ാം ഓവറിലായിരുന്നു നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ. റണ്ണിനായുള്ള ഓട്ടത്തിനിടെ, ഐറിഷ് ബാറ്റർ ആൻഡി മക്ബ്രയ്ൻ നേപ്പാൾ പേസർ കമൽ സിങ് അയ്‌രിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചു നിലത്തു വീണു. എഴുനേറ്റോടിയ മക്ബ്രയ്ൻ ക്രീസിലെത്തുന്നതിനു മുൻപു പന്തു ലഭിച്ചിട്ടും ബാറ്ററെ റണ്ണൗട്ടാക്കേണ്ട എന്നായിരുന്നു ഷെയ്ഖിന്റെ തീരുമാനം.

മത്സരത്തിലെ കമന്റേറ്റർമാർവരെ ഷെയ്ഖിനെ പിന്തുണച്ചു രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തു. ‘ഇവിടെയിരിക്കുന്ന എനിക്ക് രോമാഞ്ചം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. മനസ്സിനു കുളിർമയേകിയ ദൃശ്യം. ആസിഫ് ഷെയ്ഖിന് ബാറ്ററെ അനായാസം റണ്ണൗട്ട് ആക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം അതിനു തയാറായില്ല.

ഇതാണു ക്രിക്കറ്റിന്റെ സത്ത. ക്രിക്കറ്റിന്റെ അന്തസ്സ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച താരത്തിനുള്ള എന്റെ നോമിനേഷൻ ഇതാ’– മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണത്തിനിടെ കമന്റേറ്റർമാരിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ.

മത്സരം അയർലൻഡ് 16 റൺസിനു ജയിച്ചു. ടോസ് നഷ്ടമായി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ അയർലൻഡ് 20 ഓവറിൽ 127 റൺസെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ നേപ്പാൾ 111 റൺസിനു പുറത്തായി.

English Summary: Watch: Nepal's Wicketkeeper Upholds 'Spirit Of Cricket', Refuses To Run Out Ireland Batter During Oman Quadrangular T20I Series