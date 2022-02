‘ഷാക്കിബിനെ 2 ടീമുകൾ സമീപിച്ചു; ചതിയന്‍ ആക്കാൻ നോക്കേണ്ട’: വിമർശകർക്കെതിരെ ഭാര്യ

ഐപിഎൽ താരലേലത്തിൽ ബംഗ്ലദേശ് ഓൾറൗണ്ടർ ഷാക്കിബ് അൽ ഹസനെ ആരും വാങ്ങാതിരുന്നതിനുള്ള കാരണം വെളിപ്പെടുത്തി ഭാര്യയും മോഡലുമായ ഉമ്മെ അഹമ്മദ് ശിശിർ. 2 കോടി രൂപ അടിസ്ഥാന വിലയായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഷാക്കിബിനെ ബെംഗളൂരുവിൽ നടന്ന താരലേലത്തിൽ ഒരു ടീമും സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നില്ല.

സൂപ്പർ ഓൾറൗണ്ടർ എന്ന ഖ്യാതിയോടെ ലേലത്തിനെത്തിയ ഷാക്കിബിനായി ഒരു ടീമും രംഗത്തെത്താതിരുന്നത് ക്രിക്കറ്റ് നിരൂപകരെയും ആരാധകരെയും ഒരുപോലെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ ഷാക്കിബിനെതിരെ പലരും വിമർശനവുമുയർത്തി. ഐപിഎല്ലിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്, സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് എന്നീ ടീമുകൾക്കായി 71 കളികളിൽ 793 റൺസും 63 വിക്കറ്റുകളും നേടിയിട്ടുള്ള താരമാണു ഷാക്കിബ്.

വിമർശകർക്കുള്ള മറുപടി എന്ന വിധം പങ്കുവച്ച ഫെയ്സ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലാണു, താരത്തെ ലേലത്തിനു മുൻപുതന്നെ 2 ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ സമീപിച്ചിരുന്നെന്ന കാര്യം ഉമ്മെ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

‘ഒത്തിരി ആവേശഭരിതരാകുന്നതിനു മുൻപ് ഇക്കാര്യം കൂടി ഒന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക. താരലേലത്തിനു മുൻപുതന്നെ 2 ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ ഷാക്കിബിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു. സീസണിൽ ഉടനീളം സേവനം ലഭ്യമാകുമോ എന്നാണ് ഷാക്കിബിനോട് അവർ ചോദിച്ചത്. പക്ഷേ, ഐപിഎൽ മത്സരക്രമത്തിനിടെ, ബംഗ്ലദേശിനു ശ്രീലങ്കൻ പരമ്പരയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അതിനു സാധിക്കില്ലെന്നു ഷാക്കിബ് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതുകൊണ്ടാണ് ലേലത്തിൽ ഷാക്കിബിനെ ആരും വാങ്ങാതിരുന്നത്. അടുത്ത വർഷവും അവസരം ഉണ്ടെന്ന കാര്യം വിസ്മരിക്കരുത്.

ലങ്കൻ പരമ്പര ഒഴിവാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഐപിഎല്ലിൽ അവസരം ലഭിക്കുമായിരുന്നു. ഇനി ഷാക്കിബിനെ ഏതെങ്കിലും ടീം വാങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുതന്നെ പറയുമായിരുന്നോ? അതോ അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ ചതിയനായി മുദ്രകുത്തുമായിരുന്നോ? നിങ്ങളുടെ ആവേശം കെടുത്തിയതിനു ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു’– ഉമ്മെ ഫെയ്സ്‌ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.

