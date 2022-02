ആരും വാങ്ങിയില്ലെന്ന് കണ്ട് ഉറങ്ങാൻ പോയി; ഉണർന്നപ്പോൾ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിൽ!

ഓക്‌ലൻഡ്∙ ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗിന്റെ (ഐപിഎൽ) താരലേലത്തിൽ ആരും വാങ്ങിയില്ലെന്ന് കണ്ട് ഉറങ്ങാൻ പോയ താരമാണ് ന്യൂസീലൻഡിന്റെ ഡാരിൽ മിച്ചൽ. പക്ഷേ, പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഉണരുമ്പോൾ അറിഞ്ഞ വാർത്ത രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ടീമിലെടുത്തെന്നും! ഡാരിൽ മിച്ചൽ തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ആരും വിളിക്കാതിരുന്ന ഡാരിൽ മിച്ചലിനെ, ലേലത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് അടിസ്ഥാന വിലയായ 75 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് സ്വന്തമാക്കിയത്.

ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ആരും വാങ്ങാതിരുന്നതോടെ ഇത്തവണയും ഐപിഎലിൽ കളിക്കാനാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിരുന്നതായി മിച്ചൽ വെളിപ്പെടുത്തി. ന്യൂസീലൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് പങ്കുവച്ച വിഡിയോയിലാണ് ആരും വാങ്ങില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിടത്തുനിന്ന് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയ കഥ താരം പങ്കുവച്ചത്.

‘ഇത്തവണ ഐപിഎലിന്റെ ഭാഗമാകാൻ അവസരം ലഭിച്ചത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. ഐപിഎൽ താരലേലത്തിന് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നതിനാൽ ലേല നടപടികളുടെ ലൈവ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഞാനും ഭാര്യയും കുറച്ചുനേരം ലേലം കാണുകയും ചെയ്തു. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ എന്റെ പേര് വിളിച്ചപ്പോൾ ആരും വാങ്ങിയില്ല. ഇതോടെ ഐപിഎൽ പ്രതീക്ഷ പൊലിഞ്ഞെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ പോയി’ – ഡാരിൽ മിച്ചൽ വിവരിച്ചു.

‘പക്ഷേ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ കേട്ട വാർത്ത തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു. എന്നെ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് വാങ്ങിയ വിവരം അറിഞ്ഞത് അപ്പോൾ മാത്രം’ – ഡാരിൽ മിച്ചൽ പറഞ്ഞു.

‘എന്തായാലും ഇത്തവണ ഐപിഎലിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ. അത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ട്വന്റി20 ലീഗാണത്. അവിടെ ഒരുപിടി ലോകോത്തര താരങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വ്യക്തിപരമായി എന്റെ പ്രകടനവും മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്’ – മിച്ചൽ പറഞ്ഞു.

English Summary: Daryl Mitchell slept thinking he remained unsold before Rajasthan Royals picked him