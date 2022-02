ന്യൂഡൽഹി ∙ ഈ മാസം 25ന് ആരംഭിക്കുന്ന ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ഇന്ത്യൻ പര്യടനത്തിന്റെ മത്സരക്രമം പരിഷ്കരിച്ചു. വിരാട് കോലിയുടെ നൂറാം ടെസ്റ്റ് ആകുമെന്നു വിലയിരുത്തുന്ന ആദ്യ മത്സരം മാർച്ച് 4 മുതൽ 8 വരെ മൊഹാലിയിൽ നടക്കും.

മാർച്ച് 12 മുതൽ ബെംഗളൂരുവിലാണു 2 –ാം ടെസ്റ്റ്. ഇതു ഡേ–നൈറ്റ് മത്സരമാണ്. ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമാണു മത്സരങ്ങൾ.

ട്വന്റി20 പരമ്പരയ്ക്കു ശേഷം ടെസ്റ്റ് നടത്തണമെന്ന ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന്റെ അഭ്യർഥന മാനിച്ചാണു മത്സരക്രമം മാറ്റിയത്. ട്വന്റി20യിലെ ആദ്യമത്സരം 25നു ലക്നൗവിൽ.



